Apple, 4. çeyrekte Samsung’u geride bıraktı!

Avrupa akıllı telefon pazarı 2020’de genel olarak düşüş yaşadı. Buna rağmen Apple’ın bölgedeki satışları 2019 rakamlarına oldukça benzerdi. Yani aslında Apple, iPhone 12 ile yılı güçlü bir şekilde tamamladı.

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Apple, 2020’nin son çeyreğinde en fazla akıllı telefon satan şirket oldu. Şirket 2020’nin 4. çeyreğinde 15,7 milyon iPhone sattı ve %30‘luk pazar payıyla birinci sırada yer aldı. Samsung, 15,5 milyon akıllı telefon satışıyla pazarın %29’unu elinde bulundurarak ikinci oldu.

Apple’ın 2020 satışları, firmanın 2019 rakamlarından sadece biraz düşük. Avrupa akıllı telefon pazarı bir önceki yıla göre %14 oranında düşüş yaşamasına rağmen şirketin satış rakamları neredeyse sabit kaldı. COVID-19 salgını genel düşüsün birincil suçlusuydu. Salgın hem arz hem de talep sorunlarına yol açtı.

2020 yılı için Apple, %22’lik pazar payıyla 41,3 milyon iPhone sattı. Samsung, yıl içinde 59,8 milyon telefon satarak sektöre öncülük etti.

Aslında iPhone 12, Apple’ın bugüne kadarki en başarılı cihaz lansmanıydı. Apple’ı 2020’nin 4. çeyreğinde %30 gibi rekor bir paya yükseltti.

Apple ve Samsung en çok birimi satarken, Xiaomi yılın en büyük Avrupa başarısını elde etti. Çinli firma, 26,7 milyon satış ve %14 pay ile 2019 satışlarını neredeyse ikiye katladı. Xiaomi, bu rakamlara ulaşmak için İspanya ve İtalya’daki güçlü satışlara güvendi.

Oppo ayrıca Avrupa’da güçlü bir yıl geçirdi ve 2020 için 6,5 milyon satışla %82 büyüme kaydetti.

iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini de dahil olmak üzere iPhone 12 ailesi, Apple’ın dünya çapında güçlü bir yıl geçirmesini sağladı. Şirket, 4. çeyrekte en büyük küresel akıllı telefon satıcısı olarak Samsung’u geride bıraktı.