Akıllı Telefonlar
Apple, 4. çeyrekte Samsung’u geride bıraktı!
Avrupa akıllı telefon pazarı 2020’de genel olarak düşüş yaşadı. Buna rağmen Apple’ın bölgedeki satışları 2019 rakamlarına oldukça benzerdi. Yani aslında Apple, iPhone 12 ile yılı güçlü bir şekilde tamamladı.
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Apple, 2020’nin son çeyreğinde en fazla akıllı telefon satan şirket oldu. Şirket 2020’nin 4. çeyreğinde 15,7 milyon iPhone sattı ve %30‘luk pazar payıyla birinci sırada yer aldı. Samsung, 15,5 milyon akıllı telefon satışıyla pazarın %29’unu elinde bulundurarak ikinci oldu.
Apple’ın 2020 satışları, firmanın 2019 rakamlarından sadece biraz düşük. Avrupa akıllı telefon pazarı bir önceki yıla göre %14 oranında düşüş yaşamasına rağmen şirketin satış rakamları neredeyse sabit kaldı. COVID-19 salgını genel düşüsün birincil suçlusuydu. Salgın hem arz hem de talep sorunlarına yol açtı.
2020 yılı için Apple, %22’lik pazar payıyla 41,3 milyon iPhone sattı. Samsung, yıl içinde 59,8 milyon telefon satarak sektöre öncülük etti.
Aslında iPhone 12, Apple’ın bugüne kadarki en başarılı cihaz lansmanıydı. Apple’ı 2020’nin 4. çeyreğinde %30 gibi rekor bir paya yükseltti.
Apple ve Samsung en çok birimi satarken, Xiaomi yılın en büyük Avrupa başarısını elde etti. Çinli firma, 26,7 milyon satış ve %14 pay ile 2019 satışlarını neredeyse ikiye katladı. Xiaomi, bu rakamlara ulaşmak için İspanya ve İtalya’daki güçlü satışlara güvendi.
Oppo ayrıca Avrupa’da güçlü bir yıl geçirdi ve 2020 için 6,5 milyon satışla %82 büyüme kaydetti.
iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini de dahil olmak üzere iPhone 12 ailesi, Apple’ın dünya çapında güçlü bir yıl geçirmesini sağladı. Şirket, 4. çeyrekte en büyük küresel akıllı telefon satıcısı olarak Samsung’u geride bıraktı.
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Akıllı Telefonlar
JPMorgan, 2021 için iPhone satış tahminlerini düşürdü!
Yakın tarihli bir medya raporuna göre JPMorgan analisti Samik Chatterjee, zayıf talebe rağmen iPhone satışlarının artacağını öngörüyor. Ancak Chartterjee, sene başında yaptığı satış artışı tahminini bugün düşürdü. 2021 yılı için yapılan ilk tahmin 236 milyon iPhone satışıydı. Şimdi ise bu tahmin 230 milyon satışa geriledi. İlginç bir şekilde bu yeni tahmin, iPhone’un 2020’deki satış performansından hala %13 daha yüksek.
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JPMorgan, satış beklentisini neden düşürdü?
JPMorgan analistine göre satış beklentisinin düşmesi, iPhone 12 Pro sevkiyatının azalmasından kaynaklanmakta. Üstelik iPhone 12 Mini satışları da beklentilerin çok altında seyrediyor. Araştırma enstitüleri, bu iki model için “zayıf talep” uyarısını yapıyor. Ayrıca Apple’ın, ikinci çeyrekte iPhone 12 Mini sevkiyatını durduracağı da spekülasyonlar arasında yer alıyor. Önceki istatistiklere göre iPhone 12 Mini satışları, toplam satışların yalnızca %6’sını oluşturuyor. Bu, şirketin beklentilerinin çok altında bir sonuç.
Başka bir rapor, iPhone 12 Mini‘nin bu yıl ocak ayında Amerika’daki satışlarının daha da düştüğünü gösterdi. Geçmişte %6 olan oranın, %5’e gerilediği tahmin ediliyor. JPMorgan analistleri, iPhone 12 serisinin satışlarındaki yavaşlamanın Çin’deki taleplerin azalmasından kaynaklandığını söylüyor. Ayrıca analiste göre bu yılın ikinci çeyreğinde 52 milyon iPhone satışı gerçekleşecek. Bununla birlikte tahminlere göre üçüncü çeyrekte de 42 milyon iPhone‘un satılması bekleniyor. Azalmanın devam etmesi halinde Chartterjee‘nin tahminini güncellemesi muhtemel gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Serisi’nin Tanıtım Tarihi Kesinleşti!
Oppo Find X3 Serisi‘nin tanıtım tarihi kesinleşti. İşte Oppo’nun yeni akıllı telefon modellerinin tanıtılacağı tarih ve cihazlar hakkında bilinenler.
Oppo yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Oppo Find X3 Serisi her geçen gün ilgi çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatı ile ortaya çıkan Find X3 modelleri, şimdi tanıtım tarihlerini ortaya seriyor. Daha önceden de sızdırılan tanıtım tarihi, bugün kesinleşti.
Oppo yeni akıllı telefon modellerini tanıtmak için sabırsızlanıyor. İçerisinde Find X3 Lite, Neo ve Pro modellerini barındıran Find X3 Serisi’nin posteri ortaya çıktı. Tanıtım posteri üzerinde cihazların lansman tarihini taşıyor. Ve bu tarih daha önce de söylediğimiz gibi 11 Mart.
Oppo 11 Mart tarihinde Oppo Find X3 Serisi‘ne özel bir lansman düzenleyecek. Oppo bu lansmanda Find X3 modelleri tanıtacak. Saat 19:30‘da gerçekleşecek olan lansman yoğun ilgi görecek gibi duruyor. Şimdi gelin birazda cihazların fiyatlarına ve özelliklerinden bahsedelim.
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Oppo Find X3 modellerinin özellikleri ve fiyatları!
Oppo ilk olarak uygun fiyatlı modeli Find X3 Lite ile karşımıza çıkıyor. Find X3 Lite, 8GB Ram, 128GB depolama ile birlikte geliyor. Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Find X3 Lite‘ın fiyatı 400-500 Euro olarak belirlenmiş.
Serinin ortancası olarak adlandırılan Find X3 Neo, 12GB Ram ve 256GB depolama ile birlikte geliyor. Gümüş ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Find X3 Neo, 700-800 Euro arasında bir fiyata sahip olacak.
Şimdi sıra Find X3 Pro‘da. Serinin canavarı niteliğindeki X3 Pro, mavi, beyaz, turuncu ve siyah renk seçenekleri ile birlikte gelecek. 12GB Ram‘i içerisinde barındıran cihaz, 256GB depolama ile birlikte gelecek. Find X3 Pro‘nun fiyatı ise 1000-1200 Euro arasında olacak. Son olarak Oppo’nun A94 ve A54 adlı iki yeni modeli daha tanıtacağını da söyleyelim.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi K40 ile aynı ekrana sahip olacak!
Xiaomi‘nin Mi 11 serisi için çıkarmayı planladığı ve uygun fiyatlı olması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre bu cihaz, Mi 11’den daha kötü bir ekran ile gelmeyecek. Yayınlanan raporda Mi 11 Lite‘ın Redmi K40 ile aynı ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Redmi K40 serisinin üç modelinde de bu ekran kullanılmakta. Mi 11 Lite ve K40 arasındaki tek fark, kameranın ekrandaki yeri olacak.
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Xiaomi Mi 11 Lite, nasıl bir ekran ile gelecek?
Redmi K40 serisinde kullanılan en yeni nesil E4 OLED panel, bu cihazda da mevcut olacak. Telefonda bulunan E4 OLED panel, en yüksek kalitedeki ekran panellerinden biridir. Xiaomi Mi 11 Lite, 6.67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Bununla birlikte, ekranın tazeleme hızı 120 Hz‘dir. Ekranda herhangi bir parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Tıpkı Redmi K40 serisinde olduğu gibi cihazın parmak izi okuyucusu yan tarafta yer alacak.
Xiaomi Mi 11 Lite‘ın beklenen özelliklerine bakacak olursak, cihazın 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı olmak üzere farklı varyasyonları mevcut. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 775 yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte telefonun 33W hızlı şarj destekli 4150 mAh bataryası bulunacak. Ayrıca Mi 11 Lite‘ın kamera tarafında da güçlü bir donanım ile gelmesi muhtemel. Son raporlara göre cihaz, 64-8-5 MP çözünürlüklü üçlü kamera dizilimi ile gelecek. Telefonun resmi duyurusu mart ayında gerçekleşecek.
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