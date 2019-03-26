iOS 12.2 güncellemesi yayınlandı

iOS 12.2, Apple‘ın dün Türkiye saatiyle 20:00‘da düzenlemiş olduğu 25 Mart etkinliği‘nde yeni servisleri Apple TV Plus, Apple Card ve Apple News Plus‘ı kullanıcılara sunduktan hemen sonra yeni iOS sürümünü de yayınladı.

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iOS 12.2 neler sunuyor?

iOS 12.2’nin güncelleme notunda Apple, “iOS 12.2 dört yeni animoji içerir. Bu güncelleme, kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler de içerir.” şeklinde kısa bir açıklamaya yer veriyor.



Ortalama 830 Mb boyutunda olan bu güncelleme, yenilik bekleyen iOS kullanıcılarını biraz üzse de, en azından iOS 12.1.4‘te yaşanan kararlılık problemlerini düzelterek Apple‘ın bu güncellemede kullanıcı deneyimine yatırım yaptığını gösteriyor.

Yeni Animoji’ler!

Apple‘ın Face ID teknolojisi ile birlikte sunmuş olduğu Animoji özelliğine eklediği köpekbalığı, domuz, zürafa ve baykuş olmak üzere 4 yeni Animoji‘nin de kullanıcılara sunulduğu iOS 12.2 dün akşam duyurusu gerçekleştirilen Apple News+ hizmetini de kullanıcılara sunuyor.

Güncellemeye indirmek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi yolunu takip edebilirsiniz.

iOS 12.2 Güncellemesini alan cihazlar: