iOS 13.4 güncellemesi bugün yayınlanacak!

Birçok yeni detay ile duyurulan ve sızıntılarla bazı özellikleri gündeme gelen yeni iOS sürümü desteklenen cihazlar için Türkiye saatiyle bugün 20:00’da yayınlanacak. Yeni sürümle beraber, watchOS 6.2, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4 ve tvOS 13.4 gibi iPhone harici diğer cihazlar için de yeni güncellemeler sunulacak.

Özellikle yeni CarKey teknolojisiyle, otomobillerin kilidini Apple cihazlar ile açabilmemizi sağlayan teknoloji büyük ses getirdi. CarKey ile otomobil kilidi açmak dışında, motor işlevleri de başlatılabilecek.

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Ayrıca satın alma kısmında bazı değişiklikler de var; Paylaşılan bilgilere göre, artık tek bir ödeme yöntemi ile macOS, iOS ve tvOS platformları için istenilen uygulama veya oyuna sahip olmak mümkün hale gelecek.

iPhone ve iPad için: Ayarlar > Genel >Yazılım Güncelleme

macOS için: Sistem Tercihleri > Yazılım Güncelleme

Apple Watch için: iPhone > Watch > Ayarlar > Genel> Yazılım Güncelleme kısımlarından güncellemeyi almak mümkün hale gelecek.

iOS 13.4 ile gelecek bazı yenilikler;

Sistemde yaşanan teknik ve performans sorunları çözüldü. OS Recovery modu eklendi. EKG ve düzensiz kalp ritmi bildirimi eklendi. iCloud klasör paylaşma özelliği sisteme eklendi. Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor. TV uygulamasının tasarımı yenilendi. 9 adet yeni memoji sisteme eklendi. CarKey sayesinde NFC ile araba kilidi açmak mümkün hale geliyor.