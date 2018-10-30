iOS 12.1 bugün sunuluyor: Grup FaceTime, yeni emojiler ve dahası

iOS 12.1 sürümü, bugün itibarıyla yeni iPad modellerinin tanıtılacağı etkinlikle beraber sunuluyor. Yeni sürüm iOS 12 destekleyen tüm cihazlara sunulacak ve grup FaceTime başta olmak üzere cihazlara birçok yeni özellik kazandıracak.

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iOS 12.1 özellikleri

Yeni sürümle birlikte daha önce ertelenen, 32 kişiye kadar grup FaceTime görüşme yapabileceğiniz özellik iPhone ve iPad modellerine gelmiş olacak. Ayrıca yeni sürümde saç stilleri, hayvan ve yemek gibi karakterlerin olduğu 70’in üzerinde yeni emoji bulunuyor.

iOS 12.1 güncellemesi iPhone XS, XS Max ve XR sahipleri için ayrıca bir önem taşıyor. Zira bu sürümde geleneksek SIM ve eSIM‘i bir arada kullanabilme imkânı sağlayan çift SIM desteği telefonlara gelmiş oluyor. Tabii ki bunun için mutlaka eSIM desteği olan bir operatör kullanmanız gerekiyor. Şu anda ne yazık ki ülkemizde hiçbir operatörde eSIM desteği bulunmuyor. Tam olarak güncellemenin saat kaçta yayınlanacağı ile ilgili bir bilgi yok. Ancak Türkiye saati ile yaklaşık 20:00 sularında yeni sürümün dağıtılması bekleniyor.