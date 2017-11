iOS 11.2 Beta 4 Yayınlandı

Apple’ın geliştiriciler için sunduğu iOS 11.2, watchOS 4.2, tvOS 11.2, ve macOS 10.13.2 versiyonlarına ait Beta 4 güncellemesini bugün yayınladı.

Apple’ın tüm cihaz ekosistemine sunduğu iOS 11.2, watchOS 4.2, tvOS 11.2, ve macOS 10.13.2 versiyonları için geliştiricilere yönelik beta 4 güncellemesi de bugün geldi. Aralık ayına kalmadan bu saydığımız versiyonların final sürümünün geleceğini gösteren bu beta güncellemesi, son düzlüğe girildiğini gösteriyor.

iOS 11.2 Beta 4 güncellemesini alacak telefonlar ise iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X olduğunu belirtmiş olalım.

Güncellemeyi yapmak için geliştirici hesabına sahipseniz cihazınızdan Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyerek son beta testine katılabilirsiniz.