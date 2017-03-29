iOS 10.3 ile iPhone’u Çok Daha Hızlı Çalışıyormuş Gibi Gözüküyor

Apple dün itibariyle iPhone, iPad cihazlar için iOS 10.3 sürümünü yayınladı ve bu güncelleme ile beraber bir çok iOS cihazı hızlanmış gibi gözüküyor.

Bu iOS güncellemesi elbette bir çok değişiklik içeriyor ancak pek açıklanmamış bazı önemli değişiklikler var. Apple’ın mobil işletim sistemi bölümü mühendislerinden Renaud Lienhart’ın açıklamasına göre bu güncellemeden sonra kullanıcıların telefonu ya da daha tableti daha hızlı çalışıyormuş gibi hissetmesi normal çünkü güncelleme ile beraber bir çok animasyondan değişiklik yapıldı. Kullanıcı arayüzünde yer alan bu değişiklikler ile beraber bazı animasyonların süresi kısaldı. Bu da kullanıcıların cihazın çok daha hızlı olduğunu düşünmesini sağlıyor.

iOS 10.3 feels “snappier” because many animations were slightly tweaked & shortened, for the better. — Renaud Lienhart (@NotoriousBUGS) March 28, 2017

Aslında ilk başta fark edilir gibi değil ancak 10.2.1 sürüme sahip bir iPhone ile 10.3 sürüme sahip bir iPhone’u yan yana kullandığınızda fark bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Uygulama açılma ya da kapanma animasyonları 10.3 sürümünde çok daha kısa. Ayrıca bu güncelleme ile beraber telefon günlük görevlere çok daha tepkisel yaklaşıyormuş hissi veriyor. Apple 10.3 güncellemesi ile beraber milyonlarca iPhone ve iPad’e yeni dosya sistemini dağıttı. Bu da telefonun daha hızlı olduğunu hissetiren etmenlerden bir tanesi. Apple File System düşük bekleme süresine sahip ve bu sayede cihazlardaki okuma ve yazma hızını geliştiriyor. Anında fark etmiyorsunuz ancak video çekimi yapan uygulamalar gibi büyümk veri kullanan uygulamaları kullandığınızda bu fark ortaya çıkıyor.