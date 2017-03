iOS 10.3 ile iPhone’u Çok Daha Hızlı Çalışıyormuş Gibi Gözüküyor

Bu iOS güncellemesi elbette bir çok değişiklik içeriyor ancak pek açıklanmamış bazı önemli değişiklikler var. Apple’ın mobil işletim sistemi bölümü mühendislerinden Renaud Lienhart’ın açıklamasına göre bu güncellemeden sonra kullanıcıların telefonu ya da daha tableti daha hızlı çalışıyormuş gibi hissetmesi normal çünkü güncelleme ile beraber bir çok animasyondan değişiklik yapıldı. Kullanıcı arayüzünde yer alan bu değişiklikler ile beraber bazı animasyonların süresi kısaldı. Bu da kullanıcıların cihazın çok daha hızlı olduğunu düşünmesini sağlıyor.

iOS 10.3 feels “snappier” because many animations were slightly tweaked & shortened, for the better.

— Renaud Lienhart (@NotoriousBUGS) March 28, 2017