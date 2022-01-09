Invoxia, CES’te Köpekler İçin Sağlık İzleme Akıllı Tasmasını Tanıttı!

Apple Watch gibi sağlık odaklı akıllı saatlerin ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar kalp atış hızlarını, kandaki oksijen seviyelerini ve diğer hayati sağlık sinyallerini izleyebildiler. Şimdi, Invoxia adlı bir şirket, evcil köpekler için akıllı tasma olarak gizlenmiş benzer bir sağlık izleme cihazı geliştirdi. Evcil hayvan sahiplerinin, kalp ve solunum hızları, günlük aktiviteleri dahil olmak üzere tüylü arkadaşlarının çeşitli vücut hayati değerlerini izlemelerine ve hatta GPS kullanarak onları takip etmelerine yardımcı olan, köpekler için dünyanın ilk biyometrik sağlık tasmasıdır.

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Köpekler için Invoxia Akıllı Yaka

Köpekler için Invoxia Akıllı Yaka CES 2022‘de tanıtıldı. Şirket, köpeklerin sağlığını izlemek için derinlemesine öğrenen bir yapay zeka algoritması geliştirmek için birkaç sertifikalı veteriner kardiyologla birlikte çalıştığını söylüyor. Şirket, akıllı tasmayı geliştirmek için Google’ın Pixel 4‘te kullandığı Soli radarına benzer minyatür radar sensörleri kullandı.

Bu küçük radar sensörleri, köpeklerin sağlığını izlemek için saç tarafından yansıtılmayan radyo sinyallerini kullanır. Bu nedenle, sağlık verilerini toplamak için kullanıcıların cildi ile yakın temas halinde olması gereken akıllı saatlerin aksine, akıllı yaka, dörtlü arkadaşlarınız ne kadar tüylü olursa olsun çalışacak.

Amélie Caudron, The Verge‘e yaptığı açıklamada: “Boyuna bakan ve radyo sinyali gönderen bir radar var ve bu sinyal saçtan yansımayacak. Yani ne kadar kürk veya saç olduğu önemli değil, cildin ilk tabakası tarafından yansıtılacaktır. Böylece radar, yakanın hemen altındaki derinin hızını ve hareketini gerçekten bilebilecek” dedi.

Caudron ayrıca, radar sensörleri radyo sinyallerine dayandığından, akıllı tasmanın boğaz bölgesine çok fazla baskı uygulamadan bir köpeğin boynuna gevşek bir şekilde oturabileceğini de sözlerine ekledi.

İzleme özelliklerine gelince, köpekler için Invoxia akıllı tasması yürüme, koşma, tırmalama, yemek yeme, havlama ve dinlenme gibi günlük aktiviteleri izleyebilir ve takip edebilir. Şirket, köpeklerin günlük aktivitelerini izlemek için mevcut GPS Pet Tracker platformu aracılığıyla toplanan dört yıllık verileri kullandığını söylüyor. Ayrıca, köpeğiniz çamurlu bir gölette banyo yaptıktan sonra cihazı kolayca temizlemenize yardımcı olmak için çıkarılabilir bir kumaş örtü ile birlikte geliyor.

Invoxia akıllı tasma evcil hayvanın sağlık durumunu takip etmenin yanı sıra GPS kullanarak konumlarını da takip edebilir. Ayrıca yerleşik bir sesli uyarıcı ve kaçış uyarısı özellikleriyle birlikte gelir ve Bluetooth, Wi-Fi ve LTE-M ile uyumludur.

Bununla birlikte, Invoxia akıllı tasmanın başlangıçta yalnızca orta ila büyük boy köpekler için mevcut olacağını belirtmekte fayda var. Bunun nedeni, akıllı yakanın dayandığı radar teknolojisinin daha minyatür bir versiyonunu geliştirmenin şu anda zor olmasıdır. Ayrıca, daha küçük köpeklerin onu boyunlarında taşıması için tüm sistem daha ağır olacaktır.

Köpekler için akıllı tasmanın fiyatına ve bulunabilirliğine gelince, Invoxia onu 2022 yazında piyasaya sürmeyi planlıyor. Akıllı tasmanın beklenen fiyatı 99$. Bununla birlikte, cihazın GPS işlevlerini kullanmak için, kullanıcıların Invoxia Pet Tracker uygulamasında 12.99 $ aylık abonelik planına ödeme yapılacak.

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