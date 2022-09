İnterpol, dünya çapındaki kolluk kuvvetlerinden, kripto para birimi Terra’nın kurucusu Do Kwon’u bulup tutuklamalarını istedi.

Interpol, şirketinin 40 milyar dolarlık çöküşü nedeniyle dolandırıcılık yapmakla suçlanan 31 yaşındaki kurucu için kırmızı bülten çıkardığını söyledi.

Bu ayın başlarında anavatanı Güney Kore’de de bir tutuklama emri çıkarıldı.

Do Kwon, Terra düşmeden önce mayıs ayında Singapur’a uçtu. Ancak yetkililer artık orada olmadığını söylüyor.

Güney Koreli savcılar, Interpol’den onu kırmızı bülten listesine koymasını istedi. Ve İnterpol şimdi bu talebi yerine getirdi. Seul’daki dışişleri bakanlığından Do Kwon’un “firari” olduğunu söyleyerek pasaportunu iptal etmesini istedi.

Kwon, saklandığını inkar etti. Ancak nerede olduğunu da açıklamadı.

I am not “on the run” or anything similar – for any government agency that has shown interest to communicate, we are in full cooperation and we don’t have anything to hide

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) September 17, 2022