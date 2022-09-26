İnterpol, dünya çapındaki kolluk kuvvetlerinden, kripto para birimi Terra’nın kurucusu Do Kwon’u bulup tutuklamalarını istedi.

Interpol, şirketinin 40 milyar dolarlık çöküşü nedeniyle dolandırıcılık yapmakla suçlanan 31 yaşındaki kurucu için kırmızı bülten çıkardığını söyledi.

Bu ayın başlarında anavatanı Güney Kore’de de bir tutuklama emri çıkarıldı.

Do Kwon, Terra düşmeden önce mayıs ayında Singapur’a uçtu. Ancak yetkililer artık orada olmadığını söylüyor.

Güney Koreli savcılar, Interpol’den onu kırmızı bülten listesine koymasını istedi. Ve İnterpol şimdi bu talebi yerine getirdi. Seul’daki dışişleri bakanlığından Do Kwon’un “firari” olduğunu söyleyerek pasaportunu iptal etmesini istedi.

Kwon, saklandığını inkar etti. Ancak nerede olduğunu da açıklamadı.

I am not “on the run” or anything similar – for any government agency that has shown interest to communicate, we are in full cooperation and we don’t have anything to hide — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) September 17, 2022

Savcılar ayrıca, sözde stablecoin Terra ve kardeş token’ı Luna ile bağlantılı adı açıklanmayan diğer beş kişi için tutuklama emri çıkardı.

Stablecoin’ler nispeten sabit bir fiyata sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Genellikle gerçek dünyadaki bir emtia veya para birimine sabitlidir. Ancak Terra’nın değeri bu yılki daha geniş kripto para birimi çöküşü sırasında çöktü.

Terra Luna sistemi mayıs ayında, her iki token’ın fiyatı da sıfıra yakın şekilde düştü. Daha geniş kripto pazarı da nasibini aldı.

Nisan ayındaki en yüksek 116 dolardan, bir Terra madeni parası şimdi 0,0002 dolardan daha az değere sahip.

Blockchain analitik firması Elliptic’e göre, küresel olarak, iki kripto paradaki yatırımcılar tahmini 42 milyar dolar kaybetti. Bazı yatırımcılar tasarruflarını kaybetti ve Güney Koreli yetkililer kazayla ilgili birkaç ceza soruşturması başlattı.