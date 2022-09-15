Bir Güney Kore mahkemesi, şirketi Terra Luna ve TerraUSD kripto para birimlerinin arkasında kuran Do Kwon için tutuklama emri çıkardı. Savcılar, Singapur’da kayıtlı olan Terraform Labs’in sermaye piyasası kurallarını ihlal ettiğine inanıyor.

Bu yılın başlarındaki muhteşem çöküşler yatırımcıları korkuttu ve büyük token’ların değerlerinin düştüğü gördü.

Terra Luna, mayıs ayında değerinin %99’unu kaybetti ve bu, kardeş token’ı TerraUSD’nin düşüşüyle daha da kötüleşti.

Güney Kore savcılığı sözcüsü, Kwon ve davayla bağlantılı diğer beş kişi için tutuklama emri çıkarıldığını söyledi. Ancak, yetkililerin tutuklamalara ne kadar yakın oldukları konusunda yorum yapmadı.

Basında çıkan haberlere göre, Kwon’un Güney Kore ile iade anlaşması olmayan Singapur’da olduğuna inanılıyor.

Kwon, Coinage ile yakın tarihli bir röportajda Güney Kore’ye dönüp dönmemeye karar vermenin “biraz zor” olduğunu söyledi. Ayrıca “müfettişlerle hiçbir zaman temasa geçmediğini” iddia etti.

Financial Times’ın haberine göre, savcılar pasaportunu iptal edip uluslararası polis teşkilatı Interpol ile birlikte çalışarak Kwon’u tutuklayıp Singapur’dan iade etmeyi planlıyorlar.

Terra Luna token’ı mayıs ortasında 100 dolardan, ki bu en yüksek seviyesiydi, 0,09 dolara düştü. Çöküşü, “stabilcoin” olarak adlandırılan TerraUSD değerindeki düşüşle bağlantılıydı ve bu düşüşle daha da kötüleşti.

Stabilcoin’lerin arkasındaki şirketler, ABD doları da dahil olmak üzere varlıklarla paritede kalmalarını sağlamaya çalışıyor. Ancak TerraUSD’nin değeri 0,40 dolara düştü.

Terra’daki çöküş, Bitcoin, Ethereum ve Tether gibi büyük kripto para birimlerinde satışları tetikledi.

Sonuç olarak, “cryptocrash” terimi çevrimiçi olarak trend oldu.