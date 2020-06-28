İnternete bağlanan akıllı maske satışa sunuluyor!

Teknolojiye erişim hızının arttığı günümüzde akıllı telefon, akıllı saat, akıllı televizyon hatta akıllı evler bile hayatımızda aktif olarak yer alıyor. COVID-19 salgınını fırsata çeviren bir firma ise internete bağlantı özelliği bulunan akıllı maske ürününü satışa sunmaya hazırlanıyor!

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Akıllı maske, internete bağlanıp anlık çeviri yapabiliyor!

Japonya merkezli Donut Robotics firmasının geliştirdiği “C-Mask” adlı akıllı maske, normal bir cerrahi maskeye takılarak kullanılıyor. Ürünü diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise Bluetooth aracılığıyla akıllı telefona bağlanıp internet üzerinden çeşitli işlemler yapabilmesi gibi görünüyor. Yüz kaslarının hareketleri sayesinde ağız okuyabilen C-Mask; Japonca’yı 8 farklı dile anlık olarak çevirmesinin yanı sıra mesaj gönderme, arama yanıtlama ve ses ayarı gibi özelliklere sahip. Akıllı maskenin özelliklerini kullanmak için ise bir uygulamayı akıllı telefonunuza indirmeniz gerekiyor.

Donut Robotics CEO’su Taisuke Ono, Reuters ile yaptığı röportajda akıllı yüz maskesinin çıkış noktasını da paylaşıyor. Salgın sürecinde Tokyo Havalimanı için çeviri özelliğine sahip robot rehber üreten şirket, teslimat aşamasında oluşan iletişim sıkıntısından dolayı siparişi kaybetmiş. Konuşmanın anlaşılmasını engelleyen cerrahi maskelerden dolayı çalışmalara başlayan şirketin 1 ay içerisinde prototip maskeyi ürettiği belirtiliyor.

Maskenin üretilmesi için bir internet sitesinde fonlama başlatan Donut Robotics, sadece 37 dakika içerisinde 260.000 dolar yatırım toplamayı başarmış. Perakende fiyatı 40 dolar olarak belirlenen akıllı maske, ilk etapta Eylül ayında Japonya’da satışa sunulacak. Bunun yanı sıra ABD, Avrupa ve Çin’den de ürüne büyük ilgi duyulduğu söyleniyor.