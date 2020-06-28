Giyilebilir Teknoloji
İnternete bağlanan akıllı maske satışa sunuluyor!
Teknolojiye erişim hızının arttığı günümüzde akıllı telefon, akıllı saat, akıllı televizyon hatta akıllı evler bile hayatımızda aktif olarak yer alıyor. COVID-19 salgınını fırsata çeviren bir firma ise internete bağlantı özelliği bulunan akıllı maske ürününü satışa sunmaya hazırlanıyor!
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Akıllı maske, internete bağlanıp anlık çeviri yapabiliyor!
Japonya merkezli Donut Robotics firmasının geliştirdiği “C-Mask” adlı akıllı maske, normal bir cerrahi maskeye takılarak kullanılıyor. Ürünü diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise Bluetooth aracılığıyla akıllı telefona bağlanıp internet üzerinden çeşitli işlemler yapabilmesi gibi görünüyor. Yüz kaslarının hareketleri sayesinde ağız okuyabilen C-Mask; Japonca’yı 8 farklı dile anlık olarak çevirmesinin yanı sıra mesaj gönderme, arama yanıtlama ve ses ayarı gibi özelliklere sahip. Akıllı maskenin özelliklerini kullanmak için ise bir uygulamayı akıllı telefonunuza indirmeniz gerekiyor.
Donut Robotics CEO’su Taisuke Ono, Reuters ile yaptığı röportajda akıllı yüz maskesinin çıkış noktasını da paylaşıyor. Salgın sürecinde Tokyo Havalimanı için çeviri özelliğine sahip robot rehber üreten şirket, teslimat aşamasında oluşan iletişim sıkıntısından dolayı siparişi kaybetmiş. Konuşmanın anlaşılmasını engelleyen cerrahi maskelerden dolayı çalışmalara başlayan şirketin 1 ay içerisinde prototip maskeyi ürettiği belirtiliyor.
Maskenin üretilmesi için bir internet sitesinde fonlama başlatan Donut Robotics, sadece 37 dakika içerisinde 260.000 dolar yatırım toplamayı başarmış. Perakende fiyatı 40 dolar olarak belirlenen akıllı maske, ilk etapta Eylül ayında Japonya’da satışa sunulacak. Bunun yanı sıra ABD, Avrupa ve Çin’den de ürüne büyük ilgi duyulduğu söyleniyor.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 3 ile alakalı yeni görseller ortaya çıktı!
Samsung firmasının yeni akıllı saati Galaxy Watch 3 yeni görseller ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yeni görseller ile cihazı çalışırken ilk kez görüntülenme fırsatı ortaya çıktı.
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Galaxy Watch 3 arayüzüne ilk bakış!
Samsung, akıllı saat konusunda yeni cihazlar ile kullanıcıları karşılamaya devam ediyor. Firma Galaxy Watch serisine yeni bir cihaz eklemek üzereyken, yeni akıllı saat hakkında da görüntüler ortaya çıktı. TechTalkTv isimli platformun ünlü sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile Galaxy Watch 3 ilk kez çalışır vaziyette görüntülendi. Arayüzü de ilk kez ortaya çıkan cihaz, bir önceki nesle benzer bir tasarımla piyasaya çıkacak gibi gözüküyor. Cihazın yeni arayüzü Tizen OS 5.5 ile geleceği öğrenilen cihaz, daha renkli ve yenilenmiş tema ile bizleri karşılıyor.
Teknik özelliklerinin neredeyse tamamı ortaya çıkan cihaz iki farklı boyutta bizleri karşılıyor. 41 mm ve 45 mm olmak üzere boyutlanan cihaz IP68 sertifikası ile kullanıcıları karşılamakta. Ayrıca cihazın daha önceki sızdırmalar sayesinde 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanına sahip olacağı ortaya çıktı. Bluetooth 5.0 ile bizleri karşılayan cihaz, gelişmiş EKG özelliği gibi sağlık yönünden daha performanslı bir deneyim vadediyor. Serinin en sevilen özelliklerinden biri olan dönen çerçevenin bu cihaza da eklenmesi ile Samsung, amiral gemisi saatini kullanıcıların beğenisine sunmayı amaçlıyor. Temmuz ayında yeni nesil Galaxy Buds ile tanıtılması beklenen cihazın herhangi bir fiyat bilgisine rastlanmadı.
Giyilebilir Teknoloji
Realme Watch, yeni güncelleme ile bildirim yönetimini geliştiriyor!
Realme Watch, sürüm numarası 81.0 olan ikinci güncellemesini alıyor. Yeni güncelleme pek çok yenilik ve hata düzeltmesi içeriyor. Güncellemenin içeriğine baktığımızda en çok dikkat çeken detay, en fazla 10 bildirim görüntüleyen gelişmiş bildirim yönetimi oluyor. Eskiden bildirim yönetimi çok daha sınırlıydı ve her uygulamayı desteklemiyordu. Şimdi ise bu sorun ortadan kalkmış gibi görünüyor.
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Realme Watch yeni güncelleme ile başka hangi özelliklere sahip olacak?
Realme Watch bu güncelleme ile kullanıcı lehine pek çok yeniliğe kavuşuyor. Güncelleme notlarına göz atıcak olursak;
- Kullanıcı arayüzü, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, Rusça ve Ukraynaca dil seçeneklerine sahip olacak.
- Desteklenen dillerin yazı karakterleri tam olarak destekleniyor.
- Ana menüde son 10 mesaj veya bildirim görüntülenebiliyor.
- Kalp atış hızı art arda iki noktada (10 dakika ara) eşik değerinin altında veya üstüne kalırsa uyarı verilecek.
- Kan/Oksijen verilerinin geçmiş ilerleme verileri görüntülenebilecek.
- Müzik çalmaya başladığında kontrol arayüzü otomatik olarak açılacak.
- Güç düğmesine üç saniye basılı tutmak cihazı kapatma ve yeniden başlatma seçeneklerini gösterir.
- Şarj arayüzü şarj yüzdesiyle birlikte saati gösterecek.
- Rahatsız etmeyin modu geliştirildi.
- Parlaklık ayarı tam ekran kaydırmayı destekleyecek.
Yeni Realme Watch güncellemesini, Realme Link uygulaması üzerinden cihazınıza kurabilirsiniz. Eğer uygulamayı açtığınızda güncellemeyi sormazsa cihazın kendi uygulaması üzerinden güncellemeleri kontrol edip aynı şekilde indirebilirsiniz.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 3’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı!
Samsung, akıllı saati Galaxy Watch 3 için kolları sıvadı. Yakın zamanda bazı internet sitelerinde ortaya çıkan saatin tasarımı da sızdırıldı.
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Galaxy Watch 3 tasarımı belli oldu!
Akıllı saat piyasasının önemli oyuncularından biri olan Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Watch 3 ile kullanıcılarının ve hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre, akıllı saat bir başka sertifika sitesinde ortaya çıktı. Sitede yer alan görsel ile saatin tasarımı da belli olurken firma, seride yer alan dönen çerçeveyi bu saatte de kullanmayı ihmal etmemiş. 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyutta bizleri karşılayan akıllı saat, bir önceki nesle nazaran daha ince çerçeveli olarak piyasa sürülecek gibi gözüküyor.
Detaylı teknik özellikleri de ortaya çıkan akıllı saat, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı ile kullanıcıları karşılayacak. 41mm‘lik sürümün 1.2 inç ve 45mm‘lik sürümün de 1.6 inç ekran boyutlarına sahip olması beklenen Galaxy Watch 3, IP68 sertifikasına sahip olacak. Ayrıca titanyum ve paslanmaz çelik olmak üzere iki farklı versiyon ile bizleri karşılayacak. Sağlık yönünden de yeni özelliklere sahip olacak cihaz, gelişmiş EKG özelliğini kullanıcılarına sunacak. Temmuz ayında yeni nesil Galaxy Buds kulaklıklar ile tanıtılması beklenen akıllı saat hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almamakta.