İnternet baskı altında, kalite düşecek

Netflix ve YouTube, internetin COVID-19 pandemisi nedeniyle benzeri görülmemiş kullanım koşulları altında çökmesini önlemek için en az bir ay akış kalitesini düşürecek. Her iki şirket de önlemlerin 30 gün boyunca tüm video akışlarını etkileyeceğini söyledi.

Netflix yaptığı açıklamada, “bunun Avrupa ağlarındaki Netflix trafiğini % 25 civarında azaltacağını tahmin ediyoruz dedi ve kullanıcıların “algılanabilir video kalitesinde bir düşüş görmesi” anlamına gelebileceğini ekledi.

Google sözcüsü ise “sistem üzerindeki stresi en aza indirmek ve aynı zamanda iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için hükümetler ve ağ operatörleri ile çalışmaya devam ediyoruz”, açıklamasını yaptı.

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Duyurular, AB yetkililerinin internetteki büyük baskıdan endişe duyduklarını açıklamalarının ardından geldi. 11 Mart çarşamba günü AB, Netflix ile konuyu görüşmüştü. Perşembe günü yapılan açıklamada, akış platformları, telekom operatörleri ve kullanıcıların “virüs yayılımına karşı savaş sırasında internetin düzgün işlemesi için adımlar atmak konusunda ortak sorumluluğa sahip oldukları” söylendi.

İnternet trafiği yoğunlaşıyor

2019 raporuna göre, tüketicilere gönderilen verilerin yaklaşık %60’ını video içerikleri oluşturuyor ve Netflix ve YouTube toplam trafiğin %25’ni oluşturuyor. (Sandvine verilerine göre)

ABD’de ise oyun trafiğinde % 75’lik bir sıçrama ve VPN kullanımında% 30’luk bir artış kayıtlara geçti. (Verizon verileri)

Facebook da salgının etkilerinin sınırlarını zorladığını kabul etti. Muhabirlere yaptığı bir açıklamada Mark Zuckerberg, salgın dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı evde kalmaya zorladı. Bu nedenle Facebook’un hizmetlerinin kullanımda “büyük dalgalanmalarla” karşılaşıldığını söyledi. Talep artışı genellikle yılbaşı gecesinde görülen artışın “çok ötesinde” olarak nitelendirildi. Özellikle WhatsApp ve Facebook Messenger‘da sesli ve görüntülü görüşmeler normalin iki katından fazla şekilde gerçekleşti.

İnternet kullanımında keskin bir artış olmasına rağmen, şimdiye kadar herhangi bir kesinti bildirilmedi.

Ülkemiz özelinde ise, özellikle uzaktan eğitim başlatılacağı hafta yaklaşırken bunun yaratacağı yük konusunda özel bir çalışma yapıldığına dair bir bilgilendirme maalesef yok.

Her birimiz internet talebi konusunda biraz daha bilinçli olmak durumunda kalabiliriz.