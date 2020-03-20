İnternet
İnternet baskı altında, kalite düşecek
Netflix ve YouTube, internetin COVID-19 pandemisi nedeniyle benzeri görülmemiş kullanım koşulları altında çökmesini önlemek için en az bir ay akış kalitesini düşürecek. Her iki şirket de önlemlerin 30 gün boyunca tüm video akışlarını etkileyeceğini söyledi.
Netflix yaptığı açıklamada, “bunun Avrupa ağlarındaki Netflix trafiğini % 25 civarında azaltacağını tahmin ediyoruz dedi ve kullanıcıların “algılanabilir video kalitesinde bir düşüş görmesi” anlamına gelebileceğini ekledi.
Google sözcüsü ise “sistem üzerindeki stresi en aza indirmek ve aynı zamanda iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için hükümetler ve ağ operatörleri ile çalışmaya devam ediyoruz”, açıklamasını yaptı.
İlginizi çekebilir: Fransa: Apple rekabeti önledi
Duyurular, AB yetkililerinin internetteki büyük baskıdan endişe duyduklarını açıklamalarının ardından geldi. 11 Mart çarşamba günü AB, Netflix ile konuyu görüşmüştü. Perşembe günü yapılan açıklamada, akış platformları, telekom operatörleri ve kullanıcıların “virüs yayılımına karşı savaş sırasında internetin düzgün işlemesi için adımlar atmak konusunda ortak sorumluluğa sahip oldukları” söylendi.
İnternet trafiği yoğunlaşıyor
2019 raporuna göre, tüketicilere gönderilen verilerin yaklaşık %60’ını video içerikleri oluşturuyor ve Netflix ve YouTube toplam trafiğin %25’ni oluşturuyor. (Sandvine verilerine göre)
ABD’de ise oyun trafiğinde % 75’lik bir sıçrama ve VPN kullanımında% 30’luk bir artış kayıtlara geçti. (Verizon verileri)
Facebook da salgının etkilerinin sınırlarını zorladığını kabul etti. Muhabirlere yaptığı bir açıklamada Mark Zuckerberg, salgın dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı evde kalmaya zorladı. Bu nedenle Facebook’un hizmetlerinin kullanımda “büyük dalgalanmalarla” karşılaşıldığını söyledi. Talep artışı genellikle yılbaşı gecesinde görülen artışın “çok ötesinde” olarak nitelendirildi. Özellikle WhatsApp ve Facebook Messenger‘da sesli ve görüntülü görüşmeler normalin iki katından fazla şekilde gerçekleşti.
İnternet kullanımında keskin bir artış olmasına rağmen, şimdiye kadar herhangi bir kesinti bildirilmedi.
Ülkemiz özelinde ise, özellikle uzaktan eğitim başlatılacağı hafta yaklaşırken bunun yaratacağı yük konusunda özel bir çalışma yapıldığına dair bir bilgilendirme maalesef yok.
Her birimiz internet talebi konusunda biraz daha bilinçli olmak durumunda kalabiliriz.
İnternet
Türkiye internet fiyatları konusunda gerçekte nerede?
İngiltere merkezli Cable adlı site dünyada geniş bant internet fiyatları durumunu ülkeler bazında kıyaslayan bir çalışma yayınladı. İlgili çalışmada ülkeler paketlerin minimum, maksimum ve ortalama fiyatlarına göre sıralandı. Türkiye‘nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden pek çok internet paketi (Türkiye için 34 farklı paket) fiyatının derlenmesiyle oluşturulan listede ortalama fiyat kategorisinde Türkiye kendine 16. sırada yer buldu.
İlginizi çekebilir: 10 soruda Türkiye interneti (VİDEO)
Türkiye’de internet fiyatları
Türkiye ortalama 80 liralık ortalama geniş bant internet fiyatıyla 208 ülkeyi kapsayan çalışmada internete en az ücret ödeyen 16. ülke olarak görünüyor. Peki bu ne derece doğru? İstatistiklerin sayıların doğruluğuyla oynamadan dahi yanlış fikirler verebilecek hale sokulabileceğini bilenler için biraz daha derine bakmaya ihtiyaç var.
İşin gerçek yüzüne ulaşabilmek için farklı yollar mevcut. İnternetin reel olarak pahalılığının yada ucuzluğunun tespiti için ne yapabiliriz?Ben değerlendirmemize ülkelerin asgari ücretlerini ekleyerek istatistiklere tekrar bakmayı öneriyorum. Şöyle ki ülkelerin vatandaşlarının asgari ücretlerinin ne kadarını vererek internete ulaşabildiğini tespit edersek daha gerçekçi verilere ulaşabiliriz.
Yukarıda hazırladığım tablodan da görebileceğiniz gibi bu halde sıralamalar epey değişiyor. Örneğin listede 52. sıradaki Almanya‘da çalışan asgari ücretliler kazançlarının yüzde 1,6’sıyle, 93. sırada yer alan Hollanda‘da çalışan asgari ücretliler kazançlarının yüzde 2’siyle bu hizmeti alabiliyorken ülkemiz asgari ücretlileri kazançlarının yüzde 2,8’ini bu hizmete ayırmak zorunda kalıyor. (Ayrıca asgari ücretlerin brüt değerlerinin kullanıldığını ve net değerlere dökülürse yüzde 2,8’lik oranın daha da yukarılara çıkacağını belirtmek gerekiyor. Ek olarak Türkiye’de asgari ücretle çalışanların sayısı tüm çalışanların üçte birini aşarken, bu oran AB ülkelerinin çoğunluğunda çift hanelere ulaşmıyor.)
İnternet için birçok ülkeden daha fazla oranda kazancımızı veriyoruz.Uzun lafın kısası bu ve benzeri listelerde -özellikle son yıllarda yaşanan kur yükselişleriyle- üstlerde yer almak her zaman bize gerçeği göstermiyor.
İnternet
Anadolu Ajansı, Türkiye fiber altyapı verilerini açıkladı!
Anadolu Ajansı, Türk Telekom’un açıkladıkları istatistiksel verilerden sonra, konuyla ilgili kapsamlı verilerin yer aldığı bir haber hazırladı.
İlginizi çekebilir: Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni yıla fiber altyapı ekibiyle girdi!
Türkiye’nin nüfusunun 1/3’ü İstanbul içerisinde hayatını idame ettiriyor. Ülkemizin en kalabalık ili olan İstanbul’da toplamda 47 bin 421 kilometrelik fiber altyapı ağından kişi başına yaklaşık 3,1 metre fiber kablo düşüyor. Bu oran Stockholm’de 770 metreye kadar düşüyor.
İstanbul’da fiber altyapıya kaç kişi ulaşabiliyor?
Seneye hayatımıza tamamen girmesi beklenen 5G iletişim teknolojileri için çalışmalar devam ediyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) Sektör Verileri Raporu’nu temel alarak Türkiye’nin fiber istatistiklerini göz önüne serdi.
AA’nın rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde şu an aktif halde bulunan fiber kabloların uzunluğu 355 bin 28 kilometre. Alternatif işletmecilerin sahip olduğu toplam fiber ağ uzunluğu 73 bin 6 kilometre iken, Türk Telekom’un sahip olduğu fiber altyapı uzunluğu 282 bin 22 kilometre.
Bu fiber altyapının 124 bin 954 kilometresi şehirler arası mesafe olarak belirlenmiş, 157 bin 68 kilometresi ise şehir içi amaçlı kullanılıyor.
Ankara’da kişi başına düşen fiber altyapı 4,3 metre!
Fiber altyapının yaygın olduğu büyük şehirlerde nüfus dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda kişi başına düşen fiber altyapı uzunluk oranlarının oldukça düşük olduğu ortaya çıkıyor.
Bu rakamlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda İstanbul’da kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğunun sadece 3,1 metre olduğu görülüyor. Keza, 23 bin 678 kilometre fiber altyapı uzunluğuna ulaşıyor. 5,5 milyon kişilik nüfusa sahip olan Ankara’da kişi başına düşen fiber altyapı oranı sadece 4,3 metre olarak hesaplanıyor.
Fiber altyapı eksiklikleri, nüfusu az şehirlerde daha bariz
4,3 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir’de ise kullanılan fiber altyapı uzunluğu 17 bin 626 kilometre, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu da 4 metre olarak belirlendi.
Türkiye’de kişi başına en uzun fiber altyapı turizm başkenti Antalya’da bulunuyor. Antalya’nın nüfusu 2 milyon 426 bin 356 olarak açıklandı. Fiber altyapı uzunluğu 11 bin 166 kilometre seviyesinde iken, şehirde kişi başına 4,6 metre fiber altyapı düşüyor.
Antalya’yı, kişi başına düşen 4,1 metre fiber altyapı uzunluğuyla Konya, 3,7 metre ile Adana, 3,6 metre ile Kocaeli, 3,3 metre ile Bursa, 2,7 metre ile Gaziantep ve 2,1 metre ile Şanlıurfa takip ediyor.
Fiber altyapının 200 kat artması gerekiyor!
Gelişmiş internet altyapısına sahip olan Stockholm, TELKODER çalışmasında örnek gösterildi. 2 milyonu aşkın bir nüfusa sahip şehirde 1 milyon 800 bin kilometre fiber altyapı uzunluğu bulunduğu ve kişi başına düşen fiber altyapı uzunluk oranının 770 metre olduğu kaydediliyor.
TELKODER: Fiber altyapı hazır değil
TELKODER çalışmasına göre, Avrupa Konseyi’nin açıkladığı “Ev Halkı Fiber Yaygınlık Oranları” esas alındı. Avrupa’da ortalama yüzde 13,9 rakamını gösterirken Türkiye’de yüzde 10,8 seviyesinde kaldı.
OECD ülkelerinde 2018’de her 100 kişi için sabit geniş bant aboneliği oranı ortalama 30,6 iken, Türkiye’de bu oran 16,03 düzeyindeydi.
ABD’li teknoloji şirketi Akamai verilerine göre OECD ülkelerinin internet hızları ortalaması 15,3 Mbps iken, bu rakam Türkiye’de 7,6 Mbps düzeyinde bulunuyor.
Anadolu Ajansı, çalışmada ortaya çıkan veriler doğrultusunda, seneye hayatımıza tamamen girmesi beklenen 5G teknolojisine hazırlık kapsamında fiber altyapı yatırımlarının hızla artırılması ihtiyacı bir kez daha ortaya çıkıyor.
Akıllı Telefonlar
Turkcell 5G ile tarihe geçti!
Türkiye’nin öncü operatörlerinden biri olan Turkcell, Türkiye’de satışa sunulmayan, yalnızca yurtdışından satın alınabilir, 5G destekli Oppo Reno 5G ile, kendi 5G pilot şebekesini kullanarak Pera Turkcell İletişim Merkezi’nde 5G hız testini canlı olarak gerçekleştirdi.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S10 5G, Gigabit indirme hızına ulaşıyor
Testte Ericsson markası ile yapılan ortak çalışma neticesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verildi. Turkcell Tepebaşı Plaza’da yapılan 5G hız testinde 2.2 GBPS hızlarına ulaşıldı. Bu test sırasında Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı ve bu hızla dünya rekoru kırıldı.
Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız 5G konusunda bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda cep telefonu da dahil olmak üzere gerçek 5G ekipmanları ile yaptığımız ve dünya rekoru kırdığımız bu testle de yepyeni bir aşamaya geçmiş olduk. Bu testin gerçekleşmesinin önün açan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumumuz BTK’ya teşekkürlerimizi sunarız. İlgili yasal düzenlemeler ve 5G frekans tahsisinin yapılmasının ardından üstün şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimize en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Turkcell’in 5G bağlantısını test ettiği etkinlikteyiz. Pera Turkcell İletişim Merkezi’nde gerçekleştirilen canlı test sonuçları bu şekilde. pic.twitter.com/9A0MSuJQJ1— Hardware Plus (@Hwptr) 6 Ağustos 2019
Peki, 2.283 GBPS hız neleri vadediyor?
2 saatlik bir filmi 7 saniyede, 12 şarkılık bir albümü 0,2 saniyede, 10 bölümlük kısa bir dizinin bir sezonunu 30 saniyede indirebilirsiniz. Turkcell, kullanacağı 5G teknolojisinde en yüksek veri indirme hızına ulaşmayı ve en düşük gecikme değerlerine sahip olmayı hedefliyor. Ayrıca, baz istasyonlarının verimliliğini de olabildiğince arttırmaya çalışıyor. 2.283 GBPS hızla yaklaşık olarak saniyede 285 MB veri indirmesi yapabileceğinizin ek olarak altını çizelim.