Intel yeni ekran kartı TSMC tarafından üretilecek

Yeni gelen bilgiler, önceden söylenen Intel firmasının DG2 ismiyle bilinen yeni ekran kartının TSMC tarafından üretileceği bilgisini onayladı. Aynı zamanda konuya yeni şeyler de eklenmiş durumda.

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Intel kartı kendisinin üretmeyeceğini söylerken geliştirici ismi vermedi. Reuters’ın açıkladığına göre ise Intel, DG2 üretimini, kart için gelişmiş bir 7nm mimarisi kullanacak olan TSMC’ye teslim edecek. Kart hakkında önceden gelen bilgiler ise TSMC tarafından 6nm mimarisinin kullanılacağını bildiriyordu. Her şekilde önemli sonuçlar görebiliriz.

Aynı kaynaktan gelen diğer bilgilere göre sözü geçen 7nm’lik mimari, Samsung’un 8nm mimarisinden daha üstün olacak. Samsung’un bu mimarisi ise RTX 3000 grafik kartlarında kullanılıyor. Her ne kadar kulağa iddialı gelse de, yine de dikkatli olmakta ve grafik kartlarının kapasiteleri söz konusu olunca mimariden başka şeylerin de rol oynadığını hatırlamakta fayda var.

Laptoplar için geliştirilen Intel Irıs Xe Max, yani DG1’in ardından gelen ve Intel Xe-HPG olarak da bilinen DG2’nin, benzer performans göstereceği söylenen RTX 3070 gibi 400-600 Dolar bandında olması bekleniyor. Kartın çıkış tarihi ise 2021 sonları 2022 başları civarı gösteriliyor. AMD ve Nvidia firmalarının uzun zamandır hüküm sürdüğü ve belli bir kitleye sahip oldukları piyasaya girmeye çalışan Intel’in zamanını biraz daha kullanması da muhtemel. Tüm bunların nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmemiz gerekecek.