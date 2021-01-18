Intel Optane SSD üretimini durduruyor

Tom’s Hardware tarafından keşfedildiği üzere masaüstü bilgisayarlar için üretilen Intel Optane SSD ailesinin tamamı; yani Optane Memory M10, 800P, 900P ve 905P disklerinin üretimi durduruldu.

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Intel yaptığı açıklamayla artık müşteri piyasası için yeni bir Optane Memory SSD diski üretmeyeceğini açıkladı. Firma aynı zamanda bu segment içerisinde daha çok Solid State Storage ile gelen Optane Memory H20 cihazlarına odaklanacağını da duyurdu.

H20 ise tam anlamıyla bir Optane cihazı olarak değil, daha çok QLC flashı ve Optane hafızasına sahip normal bir SSD disk olarak karşımıza çıkıyor. Bu diskler ise daha çok önbellek cihazları olarak kullanılıyorlar ve entegre gelen Optane hafızaları sayesinde biraz daha hızlı olabiliyorlar. Ancak üretimi durdurulan asıl Optane disklerinin hızlarına yaklaşamıyorlar. Ayrıca H20’nin daha çok laptop veya mini bilgisayarlar için ve OEM, yani bilgisayar üreticileri için tasarlandığını ve yine yakın zamanda duyurulduğunu da hatırlatalım.

Resmi olarak üretimi durdurulan bahsettiğimiz M10, 800P, 900P ve 905P modellerinin kalan üniteleri ise Şubat 26 tarihine kadar kullanıcılara gönderilecek. Ayrıca Intel Optane SSD disklerini tamamen terk etmiş de değil. İkinci nesil bir Optane ürünü daha P5800X ismiyle sunucu piyasası içerisinde yerini alacak. Ancak tahmin edilebileceği gibi normal kullanıcılar için pek de ulaşılabilir olabilecek gibi durmuyor.