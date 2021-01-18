Donanım
Intel Optane SSD üretimini durduruyor
Tom’s Hardware tarafından keşfedildiği üzere masaüstü bilgisayarlar için üretilen Intel Optane SSD ailesinin tamamı; yani Optane Memory M10, 800P, 900P ve 905P disklerinin üretimi durduruldu.
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Intel yaptığı açıklamayla artık müşteri piyasası için yeni bir Optane Memory SSD diski üretmeyeceğini açıkladı. Firma aynı zamanda bu segment içerisinde daha çok Solid State Storage ile gelen Optane Memory H20 cihazlarına odaklanacağını da duyurdu.
H20 ise tam anlamıyla bir Optane cihazı olarak değil, daha çok QLC flashı ve Optane hafızasına sahip normal bir SSD disk olarak karşımıza çıkıyor. Bu diskler ise daha çok önbellek cihazları olarak kullanılıyorlar ve entegre gelen Optane hafızaları sayesinde biraz daha hızlı olabiliyorlar. Ancak üretimi durdurulan asıl Optane disklerinin hızlarına yaklaşamıyorlar. Ayrıca H20’nin daha çok laptop veya mini bilgisayarlar için ve OEM, yani bilgisayar üreticileri için tasarlandığını ve yine yakın zamanda duyurulduğunu da hatırlatalım.
Resmi olarak üretimi durdurulan bahsettiğimiz M10, 800P, 900P ve 905P modellerinin kalan üniteleri ise Şubat 26 tarihine kadar kullanıcılara gönderilecek. Ayrıca Intel Optane SSD disklerini tamamen terk etmiş de değil. İkinci nesil bir Optane ürünü daha P5800X ismiyle sunucu piyasası içerisinde yerini alacak. Ancak tahmin edilebileceği gibi normal kullanıcılar için pek de ulaşılabilir olabilecek gibi durmuyor.
Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 2000, gelecek yıl tanıtılabilir!
MediaTek‘in ilk 5 nm yonga seti, 2022 yılında tanıtılabilir. Bu yonga seti, MediaTek Dimensity 2000 olarak isimlendirilecek. Şirketin bu hafta Dimensity 1200 ve Dimensity 1100‘ü tanıtması bekleniyor. Ancak her iki yonga seti de 6 nm üretim teknolojisini kullanıyor. Digital Chat Station tarafından sızdırılan bilgilere göre bu yonga setleri ilk olarak Oppo ve Vivo tarafından kullanılacak. Ayrıca bazı Redmi yöneticileri de yeni seride bu yonga setinin kullanılabileceğini ima etti.
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MediaTek Dimensity 2000, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
MediaTek‘in gelecek yılın ilk çeyreğinde tanıtmasını beklediğimiz MediaTek Dimensity 2000, şirketin ilk 5 nm yonga seti olacak. Oppo ve Vivo, bu amiral gemisi yonga setini kullanmak için şimdiden sıraya girdi. Honor‘un da bu çipin müşterilerinden olması muhtemel görünüyor. Şirketin Huawei ile ayrılmasının ardından Honor V40, Dimensity 1000+ 5G yonga seti ile satışa sunulacak. Bu nedenle Honor‘un MediaTek ile daha fazla iş birliği yapması gelecekte mümkün olabilir.
Dimensity 2000, serinin yüksek performanslı Cortex-X çekirdeğini benimseyen ilk yonga seti olabilir. ARM tarafından henüz duyurulmayan Cortex-X2, Cortex-A79 ve Mali-G79 GPU çekirdekleri de bu çipte bulunabilir. Dimensity 1200‘ün Cortex-A78 çekirdekleri ile geleceği biliniyor. Bu nedenle gelecek yonga setinde yükseltmelerin yapılması muhtemel gözüküyor. Çarşamba günü gerçekleşecek etkinlikte MediaTek’in gelecek planları hakkında daha fazla şey öğrenebiliriz.
Donanım
Foxconn, Vietnam’da fabrika kuruyor; iPad’ler burada üretilecek
ABD’li teknoloji devi Apple’ın en büyük tedarikçilerinden birisi olan Foxconn, 270 milyon dolarlık bir yatırımla Vietnam’da fabrika kuracak. Genel merkezi Tayvan’da bulunan elektronik üreticisi, fabrikayı kurabilmek için Vietnam Hükûmeti’nden resmî onayını aldı. Foxconn’un kuracağı yeni tesiste, yılda 8 milyon dizüstü bilgisayar ve tablet üretimi gerçekleşecek.
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Görünen o ki Apple, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden teknoloji savaşlarından herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmek istemiyor. Zira iPad, iPhone ve MacBook üretiminde büyük rolü bulunan Tayvan merkezli elektronik üreticisi Foxconn, Apple’ın talebi üzerine yakında üretimin önemli bir kısmını Çin’den Vietnam’a taşıyacak.
Reuters tarafından paylaşılan haberlere göre Foxconn, Vietnam’ın Bac Giang bölgesinde 270 milyon dolar değerinde yeni bir fabrika kurmak için hazırlıklara başladı. Gerekli tüm yasal süreçleri tamamlayıp, Vietnam Hükûmeti tarafından da fabrika için lisansını almayı başaran Foxconn’un, yeni üretim tesisini kurmasının ardından Vietnam’daki yatırımlarını 700 milyon dolar daha artıracağı bildiriliyor.
Yeni Foxconn fabrikasında, yılda 8 milyon cihaz üretimi gerçekleşecek
Foxconn’un yeni fabrikası, Fukang Technology şirketinin koordinesinde inşa edilecek ve fabrika tamamlandıktan sonra, Çin’de devam eden üretimin bir kısmı artık burada yapılacak. Foxconn, şu anda günlük hayatta kullandığımız iPhone, iPad ve MacBook’ları Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan fabrikasında üretiyor. Yeni fabrikanın hayata geçmesinin ardından da Apple’ın talebi üzerine iPad ve MacBook’ların artık Vietnam’da üretileceği belirtiliyor.
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Doğrusunu isterseniz Apple, üretimi Çin’den başka bir bölgeye taşımak istemekte haksız sayılmaz. Zira hepimizin bildiği üzere, dünyada devam etmekte olan bir Çin-ABD gerilimi var ve bu gerilimin ucunun kime dokunacağı belirsiz. Üstelik işin kötüsü bu gerilim Donald Trump yönetiminin aldığı yeni kararlarla da alevleniyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Trump, Xiaomi’yi ABD’nin kara listesine almıştı.
Xiaomi’nin kara listeye alınması henüz ağır bir yaptırım sayılmıyor; fakat Huawei’ye uygulanan yaptırımların da hafif hafif başladığını ve günün sonundan ne hale geldiğini aklımızın bir köşesine yazmamızda fayda var. Yarın bir gün Çin Hükûmeti tarafından Apple’ın tedarik zincirine yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmayacağının garantisinin olmaması da, işin cabası. Apple’ın Foxconn ile anlaşıp üretimi Çin’den Vietnam’a taşımak istemesini, bu tehlikenin varlığıyla açıklayabiliriz.
Donanım
Huawei artık Intel’den ürün tedarik edemeyecek
ABD’de Trump yönetimi, aralarında Intel’in de bulunduğu bazı tedarikçilerin Huawei ile anlaşmasını iptal etti. Huawei, artık Intel’den ürün tedarik edemeyecek.
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Huawei, merkezi Çin’in Shenzen şehrinde bulunan Çin menşeli ve çok uluslu bir teknoloji şirketidir. Özellikle akıllı telefonları ve telekomünikasyon altyapılarıyla öne çıkan şirket, uzun zamandır ABD ile bazı sorunlar yaşıyor. ABD tarafından, Çin hükümeti adına casusluk yapmakla suçlanan şirket, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ortasında kalmış ve bunun sonucu olarak bazı ticaret ambargolarına maruz kalmıştı. Google servislerine erişimi yasaklanan Huawei, bir darbe daha alıyor. Başkanlık seçimlerini kaybeden Trump yönetimi, görevi devretmesine günler kala aralarında Intel’in de olduğu bazı şirketlerden ürün tedarik edemeyecek.
Huawei artık Intel’den ürün tedarik edemeyecek
ABD ambargosundan etkilenen Çinli şirket, çözümü kendi işletim sistemi ve mağazası yeterli düzeye gelene kadar iç pazara dönmekte bulmuştu. Yine de kar etmek için başka alternatiflere yönelen şirket, ilk olarak elinden alt markası olan Honor’u çıkarmış ve laptop pazarına yönelmişti. Özellikle ultrabook modelleriyle dikkat çeken Çinli üretici, pandemi dönemiyle yükselişe geçen pazarda oldukça başarılı ürünlere sahipti. Şimdi ise Reuters tarafından yapılan habere göre, ABD’de Trump yönetimi aralarında Intel’in de dahil olduğu bir grup şirketin, Huawei ile olan ticaret lisansları iptal edildi. Ortaya çıkan bir e-postada, Ticaret departmanının Intel’in lisans taleplerini reddettiği ve daha önce verilmiş bir lisansı iptal etme niyetinde olduğunu ortaya çıkardı. İsmi belirtilmeyen bazı kaynaklar da yaptığı yorumlarda 4 şirketten, 8 lisans iptal edildiğini belirtti. Bundan sonra Intel, Huawei için işlemci ya da başka bir ürün tedarik edemeyecek. İddialar ile ilgili iki şirket de yorum yapmayı reddetti.
Gözler yeni başkanda
Şirket için oldukça zorlu olan bu karar, belirttiğimiz üzere Trump yönetimi tarafından alındı. Ancak 20 Ocak tarihinde ABD de koltuk değişimi yaşanacak. Mevcut Başkan Trump, görev süresini doldurarak, görevi yeni Başkan Joe Biden’a devredecek. Biden’ın görevi aldıktan sonra Huawei ambargosunu kaldırıp kaldırmayacağı ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.
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Forumdan Son Mesajlar
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 22 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 24 saat önce
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Yazan: market2020, 1 gün önce
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