Intel, Sapphire Rapids HBM olarak bilinen Xeon Max sunucu işlemcilerini duyurdu. Ayrıca şirket, Ponte Vecchio kod adlı sunucu GPU’ları olan Data Center GPU Max Serisini duyurdu. Her iki ürünün teslimatı da Ocak ayında başlayacak.

Daha önce Sapphire Rapids HBM olarak bilinen Xeon Max CPU serisi, dört yonga benzeri karoya yayılmış 56 adede kadar performans çekirdeğine sahiptir. İşlemciler verimli E-çekirdeklere sahip değildir. Bu karolar Intel’in gömülü çoklu kalıp ara bağlantı köprüsü ya da emib olarak adlandırdığı yöntemle birbirine bağlanır. Bunlar, ara bağlantı görevi gören bir tür küçük silikon köprüdür. Bu CPU serisi 350W’a kadar tdp’lere sahiptir.

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İşlemci ayrıca dört adet 16GB’lık yığına yayılmış 64GB HBM2e belleğe sahip. Bu da her bir çekirdeğe 1GB’tan fazla HBM2e bellek sağlıyor. Xeon Max ayrıca i/o için PCIe 5.0 ve CXL 1.1 ara bağlantı standardını desteklemektedir. Intel, yeni CPU’nun aynı performans için bir AMD Milan-X kümesinden yüzde 68 daha az enerji kullandığını veya HBM bellek kullanıldığında iklim modellemesinde böyle bir AMD kümesinden 2,4 kat daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

Eskiden Ponte Vecchio olarak bilinen Data Centre GPU Max serisi, 128 adede kadar Xe-HPC çekirdeği ile donatılabilen üç farklı karttan oluşuyor. Kartlar ayrıca farklı karolardan üretilmiştir ve 408MB’a kadar L2 önbelleğe ve 64MB’a kadar L1 önbelleğe sahiptir. Veri Merkezi GPU kartları, Intel’in bilimsel görselleştirmelerin ve animasyonların daha hızlı yürütülmesini sağlayacağını söylediği yerel ışın izleme hızlandırmasına da sahip olacak. Bazı finansal kıyaslamalarda, kartların Nvidia’nın A100 kartlarından 2,4 kat daha hızlı olduğu söylenirken; bazı fizik simülasyonlarında Intel’in kartlarının 1,5 kat daha hızlı olduğu söyleniyor.

Intel’in en güçlü Veri Merkezi GPU’su, 128 Xe çekirdeği, 128GB HBM2e bellek ve 128 ışın izleme ünitesine sahip 600W’lık bir kart olan Max Series 1550’dir. Max Series 1350 450W tdp, 112 Xe çekirdeği ve 96GB belleğe sahiptir. 1100 gpu ise 300W tdp, 56 Xe çekirdeği ve 48GB belleğe sahip. Kartlar Intel Xe Link köprüleri ile birbirine bağlanabilir.

Diğerlerinin yanı sıra Aurora süper bilgisayarı Xeon Max ürünleriyle donatılacak. İki exaflop’tan fazla işlem gücü kapasitesine sahip ilk süper bilgisayar olması bekleniyor. Bu arada, bu süper bilgisayar yıllardır Intel’in sunucu ürünlerini bekliyordu; Aurora’nın aslında 2021 gibi erken bir tarihte teslim edilmesi gerekiyordu. Bu, bugün açıklanan ürünlerdeki gecikme nedeniyle geçen yıl 2022’ye ertelenmişti.

Aurora bu nedenle iki exaflop sınırına ancak önümüzdeki yıl Xeon Max ve Data Center GPU Max ürünlerinin piyasaya sürülmesiyle ulaşacak. Süper bilgisayarda 10.000’den fazla bıçak bulunacak. Her blade altı adet Max Serisi GPU ve iki adet Xeon Max CPU içerecektir. Bugün duyurulan ürünlerle bazı ABD laboratuvarları ve Kioto Üniversitesi de süper bilgisayarlara sahip olacak. Max Serisi GPU’nun halefi 2024 yılında piyasaya sürülecek. Bu GPU’lar artık Rialto Bridge kod adıyla anılıyor.