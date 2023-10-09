Windows 12 hakkında dönen söylentiler teknoloji dünyasında ilgi uyandırmaya başladı ve şimdi Intel’den gelen bir açıklamanın ardından bu söylentiler daha da büyüdü. Intel’in Mali İşler Direktörü David Zinser, Citi 2023 Küresel Teknoloji Konferansı’nda kapsamlı bir röportaj verdi ve önümüzdeki yılın Windows için heyecan verici bir dönem olabileceğini belirtti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Zinser; “2024, özellikle Windows için heyecan verici bir yıl olabilir. Hala mevcut Windows sisteminin eski olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Windows katalizörü göz önüne alındığında, gelecek yılın bu yenilenmenin başlangıcı olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 2024’ten itibaren neler olabileceği konusunda iyimseriz.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamada Windows 12’den doğrudan bahsedilmiş değil ve yenileme ifadesi, mevcut Windows 11’e potansiyel bir güncellemeyi işaret edebilir. Ancak Windows Central tarafından da vurgulandığı gibi, benzer açıklamalar daha önce de 2021’de yapılmıştı ve yeni bir Windows sürümünün “yenileme” olarak adlandırıldığı söylenmişti. Bu, henüz kesin bir çıkış tarihi olmasa da, Windows 12’nin planlandığı anlamına gelebilir.

Windows 12 ile ilgili ayrıntılar şu anda sınırlı. Ancak Microsoft’un uygulamalarına yaklaşımına bakılırsa, bir sonraki Windows sürümünün kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için üretken yapay zekayı entegre eden “Yapay Zeka tedavisi” alabileceği görünüyor. Bu işletim sistemi, Intel ve AMD CPU’ların en son yapay zeka donanımından yararlanabilir.

İlginizi Çekebilir: Android 14 alacak modeller belli oldu

Sektörde Windows 12’nin abonelik tabanlı bir işletim sistemi olacağına dair bazı raporlar bulunsa da, şu an için bu iddialar çürütülmüş gibi görünüyor. Ancak, bazı “ek” özelliklerin bir maliyeti olabileceğini görmek mümkün.

Sonuç olarak, Windows 12’nin lansmanı ve çevresindeki bilgiler şu anda başlangıç aşamasında bulunuyor. Dolayısıyla, kesin bir konuşma yapmak için daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını beklememiz gerekecek. Microsoft’un kaynakları ve gelecekteki yol haritası, yeni işletim sistemi hakkında daha fazla bilgi sunacak.