Donanım
Intel ucuz notebookları, firmayı piyasada %33 büyüttü
2020 yılının bilgisayar satışları açısından oldukça önemli bir yıl olduğunu biliyoruz. Şimdi ise Intel yayınladığı dördüncü çeyrek gelir raporuyla bu bilgileri doğruluyor.
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Bilgisayar piyasasında geçen seneye oranla %33 büyüdüğünü söyleyen işlemci firmasının sadece notebook piyasasındaki kazancı %30 arttı. Intel firmasının bilgisayarlarıyla ilgilenen Intel Client Computing Group ise çeyrek içerisinde 10.9 milyar Dolar kazanca ulaştı. Bu rakam da geçen seneye oranla %9 civarında bir artış anlamına geliyor.
Daha da ilginci bu süreç içerisinde notebook bilgisayarların fiyatının %15’lik bir düşüş yaşamış olması. Bu da bizlere insanların bu salgın içerisinde gerçekten bilgisayarlara ihtiyaçları olduğunu ancak fazla paralar vermek istemediklerini söylüyor.
Bunun dışında firmanın daha güçlü bilgisayarlarının da satışları ve oto-sürüş alanındaki Mobileye alt firmasının %39’luk büyümesi; Kasım ayındaki beklenen kazancın 2.6 milyar dolar daha fazla olmasına yol açtı. Böylelikle dördüncü çeyrek için 20 milyar Dolar gelir açıklayan firma kârının ise 5.9 milyar Dolar olduğunu raporladı. İlginç bir şekilde geçen seneye oranla bu rakamlar sırasıyla %1 ve %15 daha az. Ancak Intel, bu rakamlardan yine de memnun durumda.
Intel yeni CEO’su Pat Gelsinger’e Şubat ayında kavuşacak. Dolayısıyla da o zamana kadar 2021 yılının tamamı için detaylı bilgiler vermemeyi tercih ediyorlar. Ancak şimdilik, yılın ilk çeyreği için kazancın 17.5 milyar Dolar civarında olmasının beklendiğini söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm Snapdragon 870, resmi olarak duyuruldu!
Qualcomm, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri‘nde şirket için oldukça önemli olan Snapdragon Zirvesi‘ni düzenlemişti. Konferansta, Qualcomm‘un bir sonraki amiral gemisi çipi olan Snapdragon 888 yonga seti tanıtıldı. Bu yonga seti, ARM‘ın son teknoloji Cortex-X1 ve Cortex-A78 çekirdeklerini baz alıyor. Ayrıca 5 nm üretim teknolojisi de bu çipte kullanılıyor. Yılın başında ise Snapdragon 800 serisine yeni bir çip ekleneceği söylentileri yayıldı. Bu söylentilerin ardından bazı Geekbench sonuçlarında da Qualcomm Snapdragon 870 olarak adlandırılması beklenen yeni çip görüntülendi.
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Qualcomm Snapdragon 870, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Qualcomm Snapdragon 870, geçtiğimiz günlerde Vivo‘nun yeni akıllı telefonunda Geekbench üzerinde ilk kez görüntülenmişti. Bugün ise yeni yonga seti bir sızıntı veya kıyaslama veritabanında değil, şirket tarafından resmi olarak tanıtıldı. Qualcomm‘un yeni yonga seti, 7 nm üretim teknolojisi ile geliyor. Bu yonga seti, SM8250-AC model numarasına ve mobil dünyadaki en yüksek saat hızı bulunan çekirdeğe sahip. Snapdragon 870‘in ana çekirdeği 3.2 GHz saat hızı ile çalışıyor. Teknik detaylara baktığımızda Cortex-A77 çekirdeğinin özelleşmiş Kyro 585 CPU‘su bu yonga setinde kullanılıyor.
Qualcomm, üst düzey grafik performansı sağlamak için bu yonga setinde Adreno 650 GPU‘sunu tercih ediyor. Yeni çip, 144 Hz’e kadar 1440p ve 60 Hz’e kadar 4K panelleri destekliyor. Snapdragon 870, 200 MP‘ye kadar kamera çözünürlüğünü ve 8K/30fps çekimleri uygun donanım/yazılım ile kullanıcılara sunabiliyor. Yonga setinin Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 desteği de bulunuyor. Snapdragon 888‘e göre en önemli fark ise 5G modem tarafında ortaya çıkıyor. Snapdragon 870, entegre bir 5G modem yerine Snapdragon X55 ile 5G desteğini kullanıcılara sunuyor. 2020 model bir amiral gemisi sunmak isteyen şirketler için Snapdragon 870 oldukça iyi bir seçim olacak gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 2000, gelecek yıl tanıtılabilir!
MediaTek‘in ilk 5 nm yonga seti, 2022 yılında tanıtılabilir. Bu yonga seti, MediaTek Dimensity 2000 olarak isimlendirilecek. Şirketin bu hafta Dimensity 1200 ve Dimensity 1100‘ü tanıtması bekleniyor. Ancak her iki yonga seti de 6 nm üretim teknolojisini kullanıyor. Digital Chat Station tarafından sızdırılan bilgilere göre bu yonga setleri ilk olarak Oppo ve Vivo tarafından kullanılacak. Ayrıca bazı Redmi yöneticileri de yeni seride bu yonga setinin kullanılabileceğini ima etti.
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MediaTek Dimensity 2000, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
MediaTek‘in gelecek yılın ilk çeyreğinde tanıtmasını beklediğimiz MediaTek Dimensity 2000, şirketin ilk 5 nm yonga seti olacak. Oppo ve Vivo, bu amiral gemisi yonga setini kullanmak için şimdiden sıraya girdi. Honor‘un da bu çipin müşterilerinden olması muhtemel görünüyor. Şirketin Huawei ile ayrılmasının ardından Honor V40, Dimensity 1000+ 5G yonga seti ile satışa sunulacak. Bu nedenle Honor‘un MediaTek ile daha fazla iş birliği yapması gelecekte mümkün olabilir.
Dimensity 2000, serinin yüksek performanslı Cortex-X çekirdeğini benimseyen ilk yonga seti olabilir. ARM tarafından henüz duyurulmayan Cortex-X2, Cortex-A79 ve Mali-G79 GPU çekirdekleri de bu çipte bulunabilir. Dimensity 1200‘ün Cortex-A78 çekirdekleri ile geleceği biliniyor. Bu nedenle gelecek yonga setinde yükseltmelerin yapılması muhtemel gözüküyor. Çarşamba günü gerçekleşecek etkinlikte MediaTek’in gelecek planları hakkında daha fazla şey öğrenebiliriz.
Donanım
Intel Optane SSD üretimini durduruyor
Tom’s Hardware tarafından keşfedildiği üzere masaüstü bilgisayarlar için üretilen Intel Optane SSD ailesinin tamamı; yani Optane Memory M10, 800P, 900P ve 905P disklerinin üretimi durduruldu.
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Intel yaptığı açıklamayla artık müşteri piyasası için yeni bir Optane Memory SSD diski üretmeyeceğini açıkladı. Firma aynı zamanda bu segment içerisinde daha çok Solid State Storage ile gelen Optane Memory H20 cihazlarına odaklanacağını da duyurdu.
H20 ise tam anlamıyla bir Optane cihazı olarak değil, daha çok QLC flashı ve Optane hafızasına sahip normal bir SSD disk olarak karşımıza çıkıyor. Bu diskler ise daha çok önbellek cihazları olarak kullanılıyorlar ve entegre gelen Optane hafızaları sayesinde biraz daha hızlı olabiliyorlar. Ancak üretimi durdurulan asıl Optane disklerinin hızlarına yaklaşamıyorlar. Ayrıca H20’nin daha çok laptop veya mini bilgisayarlar için ve OEM, yani bilgisayar üreticileri için tasarlandığını ve yine yakın zamanda duyurulduğunu da hatırlatalım.
Resmi olarak üretimi durdurulan bahsettiğimiz M10, 800P, 900P ve 905P modellerinin kalan üniteleri ise Şubat 26 tarihine kadar kullanıcılara gönderilecek. Ayrıca Intel Optane SSD disklerini tamamen terk etmiş de değil. İkinci nesil bir Optane ürünü daha P5800X ismiyle sunucu piyasası içerisinde yerini alacak. Ancak tahmin edilebileceği gibi normal kullanıcılar için pek de ulaşılabilir olabilecek gibi durmuyor.
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Yazan: market2020, 16 saat önce
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Yazan: market2020, 3 gün önce
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Yazan: fuguler, 4 gün önce
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