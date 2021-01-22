Intel ucuz notebookları, firmayı piyasada %33 büyüttü

2020 yılının bilgisayar satışları açısından oldukça önemli bir yıl olduğunu biliyoruz. Şimdi ise Intel yayınladığı dördüncü çeyrek gelir raporuyla bu bilgileri doğruluyor.

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Bilgisayar piyasasında geçen seneye oranla %33 büyüdüğünü söyleyen işlemci firmasının sadece notebook piyasasındaki kazancı %30 arttı. Intel firmasının bilgisayarlarıyla ilgilenen Intel Client Computing Group ise çeyrek içerisinde 10.9 milyar Dolar kazanca ulaştı. Bu rakam da geçen seneye oranla %9 civarında bir artış anlamına geliyor.

Daha da ilginci bu süreç içerisinde notebook bilgisayarların fiyatının %15’lik bir düşüş yaşamış olması. Bu da bizlere insanların bu salgın içerisinde gerçekten bilgisayarlara ihtiyaçları olduğunu ancak fazla paralar vermek istemediklerini söylüyor.

Bunun dışında firmanın daha güçlü bilgisayarlarının da satışları ve oto-sürüş alanındaki Mobileye alt firmasının %39’luk büyümesi; Kasım ayındaki beklenen kazancın 2.6 milyar dolar daha fazla olmasına yol açtı. Böylelikle dördüncü çeyrek için 20 milyar Dolar gelir açıklayan firma kârının ise 5.9 milyar Dolar olduğunu raporladı. İlginç bir şekilde geçen seneye oranla bu rakamlar sırasıyla %1 ve %15 daha az. Ancak Intel, bu rakamlardan yine de memnun durumda.

Intel yeni CEO’su Pat Gelsinger’e Şubat ayında kavuşacak. Dolayısıyla da o zamana kadar 2021 yılının tamamı için detaylı bilgiler vermemeyi tercih ediyorlar. Ancak şimdilik, yılın ilk çeyreği için kazancın 17.5 milyar Dolar civarında olmasının beklendiğini söyleyebiliriz.