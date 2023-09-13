Intel, yeni nesil Thunderbolt teknolojisi olan Thunderbolt 5’i duyurdu. Bu yeni sürüm, bağlantı hızı ve bant genişliği açısından önemli gelişmeler sunarak önceki modele göre büyük bir yenilik getiriyor.

Thunderbolt 5, etkileyici bir çift yönlü bant genişliği ile geliyor. Yeni teknoloji saniyede 80 gigabit (Gbps) sunuyor. Bu artan bant genişliği, birinci sınıf görüntü kalitesi için 120 Gbps’ye kadar olan hızlara ulaşabiliyor. Bu ilerleme, mevcut seçeneklere kıyasla üç kat daha fazla bant genişliği sunarak, olağanüstü görüntü ve veri bağlantılarına olanak tanıyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro ve Pro Max Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Thunderbolt 5, içerik üreticileri ve oyuncular için yüksek bant genişliği gereksinimlerini karşılamak için idealdir. Ayrıca, endüstri standartlarına uygun olduğundan önceki Thunderbolt ve USB sürümleriyle uyumluluk sağlar, örneğin USB4 V2. Bu, teorik olarak 540Hz oyun monitörlerini destekler ve aynı zamanda 240 watt şarj gücü sunuyor.

Intel Thunderbolt 5 özellikleri

İki Kat Bant Genişliği: Toplam iki yönlü bant genişliğinin iki katı ve yoğun video gerektiren görevler için üç kata kadar verim sunarak 120 Gbps’ye kadar ulaşır.

Daha Hızlı Veri Aktarımı: Daha hızlı depolama ve harici grafikler için PCI Express veri çıkışını iki katına çıkarır.

Standart Uyumluluk: USB4 V2, DisplayPort 2.1 ve PCI Express Gen 4 gibi endüstri standartlarını temel alarak önceki sürümlerle tamamen uyumlu hale getirilmiştir.

Geliştirilmiş Ağ İletişimi: Yüksek hızlı PC’den PC’ye bağlantılar için Thunderbolt Ağının bant genişliğini iki katına çıkarır.

Yeni Sinyal Teknolojisi: Thunderbolt 5, günümüzün devre kartları, konektörleri ve uzunluğu 1 metreye kadar olan kablolarıyla uyumlu kalarak bu performans artışlarını elde etmek için PAM-3 sinyal teknolojisini kullanır.