Intel Power Gadget uygulamasının indirilme linki MacOS için kaldırıldı!

Intel Power Gadget yardımcı uygulamasının indirme linki, Intel‘in resmi web sitesinde MacOS sürümü için herhangi bir açıklama yapılmadan kaldırıldı. Bu gelişmenin, 2018 MacBook Pro modellerindeki işlemci hız problemlerine işaret etmek için bu uygulamanın yoğun bir şekilde kullanılmasına denk gelmesi dikkat çekti.

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Intel Power Gadget uygulaması bize neler sunuyor?

Intel’in Power Gadget uygulaması, Mac işletim sisteminde anlık işlemci sıcaklığını ve hızını gösteren yararlı bir yardımcı uygulama olmasıyla kullanıcılar arasında popüler bir hale gelmiş durumda. Uygulamayı indirmek için Intel‘in resmi web sayfasına giren kullanıcılar bir sürprizle karşılaştı. Uygulama indirme linki MacOS kullanıcıları için herhangi bir açıklama yapılmadan kaldırılmıştı. Yeni nesil Macbook Pro modellerinde uzun süren, özellikle video rendering gibi işlemlerde, işlemci hızının düştüğünü gösteren Power Gadget uygulaması bu yönüyle dikkat çekmişti. Ayrıca bu uygulama, işlemci frekanslarını 800Mhz‘e kadar düşük bir seviyede çalıştığını rapor edebilmekte. Bununla birlikte, bu durum işlemcinin yavaşlatıldığı anlamına gelmiyor tabiki. Bu duruma bir kod çözücü gibi diğer bileşenler çalışırken işlemcinin rölantide kalması da neden olmuş olabilir . Intel‘in, frekanslardaki düşüşleri daha iyi açıklamak için aracını güncelliyor olabileceği kanısı da ön plana çıkmakta.

Bu arada, Intel Power Gadget uygulamasının Windows ve Linux işletim sistemleri için indirme linklerini aktif olduğunu da hatırlatmak isteriz .

Güncelleme: Uygulama 3.5.3 versiyonuna güncellenerek tekrar indirilmeye sunuldu.