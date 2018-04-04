Apple, Intel ile bağları koparacak ve kendi işlemcisini üretecek

Apple, MacBook modellerinde bugüne kadar Intel işlemci tercih etti. Ancak açıklanan yeni bilgilere göre şirket 2020 itibarıyla Intel ile olan bağını koparacak ve MacBook modellerinde kendi işlemcisini kullanacak.

Apple kendi işlemcisini kullanacak

Kalamata adı verilen ve henüz “erken gelişim aşaması”nda olduğu belirtilen yeni girişim; iPad, Mac ve iPhone cihazlarının da dahil olduğu tüm Apple ürünlerinin birlikte sorunsuz ve benzer şekilde çalışabilmesini sağlayan stratejinin bir parçası.

Bu stratejinin bir parçası olarak Apple, 2020 yılı itibarıyla MacBook modellerinde kendi ürettiği işlemcileri kullamayı planlıyor. Tabii ki bu durum Intel için önemli bir konu olacak. Zira bugüne kadar MacBook modellerinde Intel işlemcilere yer verilmişti. Ayrıca Intel‘in her yıl elde ettiği gelirlerin %5‘i Apple’dan geliyor.