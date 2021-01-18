Donanım
Huawei artık Intel’den ürün tedarik edemeyecek
ABD’de Trump yönetimi, aralarında Intel’in de bulunduğu bazı tedarikçilerin Huawei ile anlaşmasını iptal etti. Huawei, artık Intel’den ürün tedarik edemeyecek.
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Huawei, merkezi Çin’in Shenzen şehrinde bulunan Çin menşeli ve çok uluslu bir teknoloji şirketidir. Özellikle akıllı telefonları ve telekomünikasyon altyapılarıyla öne çıkan şirket, uzun zamandır ABD ile bazı sorunlar yaşıyor. ABD tarafından, Çin hükümeti adına casusluk yapmakla suçlanan şirket, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ortasında kalmış ve bunun sonucu olarak bazı ticaret ambargolarına maruz kalmıştı. Google servislerine erişimi yasaklanan Huawei, bir darbe daha alıyor. Başkanlık seçimlerini kaybeden Trump yönetimi, görevi devretmesine günler kala aralarında Intel’in de olduğu bazı şirketlerden ürün tedarik edemeyecek.
Huawei artık Intel’den ürün tedarik edemeyecek
ABD ambargosundan etkilenen Çinli şirket, çözümü kendi işletim sistemi ve mağazası yeterli düzeye gelene kadar iç pazara dönmekte bulmuştu. Yine de kar etmek için başka alternatiflere yönelen şirket, ilk olarak elinden alt markası olan Honor’u çıkarmış ve laptop pazarına yönelmişti. Özellikle ultrabook modelleriyle dikkat çeken Çinli üretici, pandemi dönemiyle yükselişe geçen pazarda oldukça başarılı ürünlere sahipti. Şimdi ise Reuters tarafından yapılan habere göre, ABD’de Trump yönetimi aralarında Intel’in de dahil olduğu bir grup şirketin, Huawei ile olan ticaret lisansları iptal edildi. Ortaya çıkan bir e-postada, Ticaret departmanının Intel’in lisans taleplerini reddettiği ve daha önce verilmiş bir lisansı iptal etme niyetinde olduğunu ortaya çıkardı. İsmi belirtilmeyen bazı kaynaklar da yaptığı yorumlarda 4 şirketten, 8 lisans iptal edildiğini belirtti. Bundan sonra Intel, Huawei için işlemci ya da başka bir ürün tedarik edemeyecek. İddialar ile ilgili iki şirket de yorum yapmayı reddetti.
Gözler yeni başkanda
Şirket için oldukça zorlu olan bu karar, belirttiğimiz üzere Trump yönetimi tarafından alındı. Ancak 20 Ocak tarihinde ABD de koltuk değişimi yaşanacak. Mevcut Başkan Trump, görev süresini doldurarak, görevi yeni Başkan Joe Biden’a devredecek. Biden’ın görevi aldıktan sonra Huawei ambargosunu kaldırıp kaldırmayacağı ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.
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Donanım
Noctua, Intel Rocket Lake işlemcileri için hazırlanıyor
Intel 11.nesil Rocket Lake-S işlemcileri yakın zamanda kullanıcıyla buluşacak. Çiplerin tam özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ise Intel tarafından henüz açıklanmış değil. Bununla birlikte geçen haftanın başlarında CES platformunda i9-11900K amiral gemisi işlemcisi için önemli detaylar paylaşan firma; çiplerin çıkışlarının yakın olduğu ipucunu bizlere veren B560 ve Z590 anakartlarının duyurusunu da yaptı.
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Bunlar dışında ise işlemci soğutucusu ve fan firması olan Noctua, hangi soğutucunun hangi kartta çalıştığıyla alakalı uyumluluk listesini yeniliyor. Şimdilik 30 Z590 ve 11 B560 kartı kapsayan liste ile birlikte önemli bir gelişim kaydedildiği görülebiliyor. Üstelik liste henüz tamamlanmış da değil. Yine de birçok bilindik kart listede yerlerini almış durumda.
Noctua firmasının sahip olduğu geniş soğutucu yelpazesini düşününce bu süreç biraz daha zaman alabilecek gibi duruyor. Üstelik desteği kesilmiş kartlara yönelik toplamda 55 farklı soğutucu için denemeler de sürüyor. Dolayısıyla çıkışından önce bile bu seviyede bilgilerin gelmesi sağlanacak destekler için oldukça önemli diyebiliriz.
Noctua’nın Z590 ve B560 destek listeleri paylaşılmış durumda. Listelerde kartın soğutucu desteği olmaması durumunda kırmızı bir çarpıyla, desteğe sahip olması durumunda ise yeşil bir tik ile belirtiliyor.
Son olarak bazı soğutucuların LGA1200 işlemci soketlerine oturabilmeleri için SecuFirm montaj kitinin gerektiğini hatırlatmamız gerek. Ancak satın alındığının kanıtlanması durumunda firma bu kitleri ücretsiz olarak kullanıcılara temin ediyor.
Donanım
Intel H570 ve B560 anakartlarında hafıza overclock işlemi aktifleşti
500 serisi anakartlarıyla beraber Intel alışkanlığını bozdu ve Z anakartları dışında da hafızaya yapılan overclock işlemini aktifleştirdi. Bu jenerasyon içerisinde H570 ve B560 anakartları kullanıcılarının resmi olarak desteklenen hafıza hızının üstüne çıkmaları artık mümkün olabilecek.
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AMD sahipleri açısından ise bu hamle fazla bir anlam ifade etmeyebilir çünkü zaten AMD markası; A veya B serisi gibi bütçe dostu anakartlarının hafıza overclock işlemlerinde bu konuda daha esnek davranıyor. Intel kullanıcıları ise 500 serisi kartlardan önce bu özelliğe sadece Z amiral gemisi kartlarında erişebiliyorlardı. Biraz gecikmiş olsa da Intel firmasının daha düşük bütçeli anakartlar için de bu kapıyı açmış olması iyi bir haber.
Intel firmasının hafıza desteği iki farklı şekilde oluyor
Anakartlar hakkında genel bir bakış sağlayacak olursak Comet Lake-S hafıza desteği için Intel iki seviyeli bir şema kullanıyor. i9 ve i7 işlemcileri varsayılan olarak DDR4-2933 desteğine sahiplerken, i5 ve altı ise DDR4-2666 hafıza desteğine sahip. Bu nedenle de H470 ve B460 anakartları sadece DDR4-2933 desteğine kadar çıkabiliyorlardı.
momomo_US tarafından gelen bilgilere göre ASRock Z590 Taichi ürün sayfasında ise Intel’in Rocket Lake-S ile de aynı yolu izlediğini söylüyor. Hafıza desteği kısmında “11.Intel Core (i5/i7/i9) 3200’e kadar DDR4 bellek desteklerken; Core i3, Pentium ve Celeron 2666’e kadar DDR4 destekler” yazdığı görülebiliyor.
Önceki gelen bilgiler 11.nesilin Rocket Lake-S ve Comet Lake Refresh işlemcilerine sahip olduğunu söylüyordu. ASRock tarafından gelen bu bilgiler de bunu destekler nitelikte. Core i9 ve Core i5 modelleri DDR4-3200 destekleyen Rocket Lake-S işlemcileri olarak karşımıza çıkarken, Comet Lake Refresh çipleri ise mevcut jenerasyon gibi DDR4-2666 desteğine sahip.
Böylelikle yeni gelen düzenlemeyle H570 ve B560 anakartları artık hafıza overclock işlemine olanak sağlıyor. Ancak anakarttaki işlemcinin i5 ve üzeri olması gerekiyor. i3 ve altı işlemciler DDR4-2666 desteğinde kalıyor. Bunun öncesinde ise H ve B serisi anakartlarda i9 işlemci kullanıldığında daha hızlı bir bellek kullanılamıyordu. Dolayısıyla tam bir overclock desteği sayılmasa da yine de hiç yoktan iyidir diyebiliriz.
Donanım
100-400 TL Arası En İyi 5 Oyuncu Kulaklığı Önerisi!
Oyuncu kulaklığı seçiminde kararsız mı kaldınız? İşte size özel hazırladığımız 100-400 TL arasında en iyi 5 oyuncu kulaklığı listesi.
Profesyonel düzeyde oyun oynamak için en gerekli ekipman olan oyuncu kulaklıkları artık çok fazla çeşit kazandı. Bildiğiniz üzere ekipmanlarınız ne kadar iyi olursa olsun, çevrenizdeki ayak seslerini duyamazsanız oyun kazanmanız çok zor. Bu düşünceyle oyuncu kulaklığı satın almak isteyen ve bu konuda kararsız kalanlar için hazırladığımız listemizde, 100-400 TL arası en iyi oyuncu kulaklıkları yer alıyor.
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Gamepower Medusa 7.1!
Listemizin ilk sırasında yer alan Gamepower Medusa, 7.1 Surround ses deneyimi sunuyor. Üzerinde 50mm Neodimyum sürücüler taşıyan Medusa 7.1, bu sayede bass ve tiz kalitesini en üst seviyeye çıkarıyor. Kablosu üzerinde bir kumanda taşıyan Medusa, ses açma kapama gibi ayarları buradan yapmanıza olanak sağlıyor.
Sol tarafında bir adet mikrofon taşıyan Medusa, sesli iletişimde ayrı bir mikrofon gereksinimini ortadan kaldırıyor. Deri kaplama kulak süngerleri ile rahat ve ergonomik bir tasarım sağlayan Medusa, 2.5 metre uzunluğundaki kablosu ile kulaklığı istediğiniz mesafeden kullanmanızı sağlıyor. Eğer Gamepower Medusa 7.1 modelini satın almak veya incelemek istiyorsanız Hepsiburada için buraya, Trendyol için buraya tıklayabilirsiniz.
Rampage RGW9 Comfort 7.1!
Listemizin ikinci sırasında yer alan Rampage RGW9, yine Medusa gibi 7.1 Surround ses kalitesi sunuyor. 50mm sürücüleri üzerinde taşıyan RGW9, kablosu üzerinde bir kontrol paneline yer veriyor. Çok dayanıklı ve esnek bir tasarıma sahip olduğu iddiası taşıyan RGW9, kablo tarafında da aynı performansı sunuyor.
335 gram ağırlığa sahip Rampage RGW9, üzerinde dahili bir mikrofon barındırıyor. 2.2 metre kablo uzunluğuna sahip olan RGW9, PS4 ve PC kullanımı için uygun. Gürültü engelleme teknolojisine sahip Rampage RGW9’u Hepsiburada‘dan satın almak için buraya, Trendyol‘dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Rampage Miracle-X2 Plus RGB 7.1!
Listemizin ikinci Rampage modeli olan Miracle-X2 Plus, oldukça bilinen ve sevilen bir oyuncu kulaklığı. Yine diğer modeller gibi 50mm Neodimyum sürücülere yer veren Miracle-X2 Plus, 7.1 Surround ses kalitesi sunuyor. Yine üzerinde dahili bir mikrofon taşıyan Miracle, RGB renkli tasarımı ile oyuncuların dikkatini çekiyor.
Yine diğer Rampage modeli gibi 2.2 metre uzunluğunda bir kablo ile gelen Miracle-X2 Plus, 380 gram ağırlığa sahip. Gürültü önleme teknolojisi ile dikkat çeken modellerden olan Rampage Miracle-X2 Plus’ı Hepsiburada‘dan satın almak veya incelemek için buraya, Trendyol‘dan satın almak veya incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
James Donkey 710 7.1!
Birkaç yıldır ülkemizde oldukça sevilen bir marka olan James Donkey, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı modelleri ile oyuncuların göz bebeği niteliğine. Listemize daha sade bir tasarıma sahip 710 modeli ile giren James Donkey, yine 7.1 Surround ses deneyimi sunuyor.
Rahat ve terletmeyen bir yapıya sahip olan James Donkey 710, 2.2 metre uzunluğunda bir kabloya sahip. Üzerinde 50mm Neodimyum sürücüler ile gelen 710, aynı zamanda dahili bir mikrofona da sahip. USB ile bağlantı sağlayan James Donkey 710‘u Hepsiburada‘dan satın almak için buraya, Trendyol‘dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
GameBooster H12 Rebel RGB 7.1!
Geldik listemizin son ürününe. GameBooster‘ın H12 Rebel RGB modeli, listemizdeki görünüm olarak en yakışıklı model olabilir. Tıpkı diğer modeller gibi 2.2 metre uzunluğunda bir kablo ile gelen H12 Rebel, 250 gram ağırlığındaki hafif tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda kullanıcıyı yormuyor.
Yine 7.1 Surround ses deneyimi ile gelen H12 Rebel, 50mm‘lik sürücüleri ve 7 farklı RGB renk seçeneği ile oyuncu tasarımını ve özelliklerini yansıtıyor. Listemizdeki en uygun fiyatlı model olan GameBooster H12 Rebel 7.1‘i Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya, Trendyol üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Listemizin sonuna geldik. Bize göre bu listede fiyat/performans anlamında en mantıklı model Rampage RGW9 Comfort 7.1. Hem daha sade hem de daha kaliteli bir tasarıma sahip olan RGW9 Comfort 7.1, ortalama fiyatı, 50mm sürücüsü ve 7.1 deneyimi ile bize göre listemizdeki en çarpıcı model. Siz olsanız bu 5 modelden hangisini satın alırdınız? Bu arada en iyi oyuncu klavyesi modellerine göz atmak isterseniz buradan yazımıza gidebilirsiniz.
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