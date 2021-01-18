ABD’de Trump yönetimi, aralarında Intel’in de bulunduğu bazı tedarikçilerin Huawei ile anlaşmasını iptal etti. Huawei, artık Intel’den ürün tedarik edemeyecek.

İlginizi çekebilir: Huawei MateBook X Pro 2021, resmi olarak tanıtıldı!

reklam

Huawei, merkezi Çin’in Shenzen şehrinde bulunan Çin menşeli ve çok uluslu bir teknoloji şirketidir. Özellikle akıllı telefonları ve telekomünikasyon altyapılarıyla öne çıkan şirket, uzun zamandır ABD ile bazı sorunlar yaşıyor. ABD tarafından, Çin hükümeti adına casusluk yapmakla suçlanan şirket, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ortasında kalmış ve bunun sonucu olarak bazı ticaret ambargolarına maruz kalmıştı. Google servislerine erişimi yasaklanan Huawei, bir darbe daha alıyor. Başkanlık seçimlerini kaybeden Trump yönetimi, görevi devretmesine günler kala aralarında Intel’in de olduğu bazı şirketlerden ürün tedarik edemeyecek.

Huawei artık Intel’den ürün tedarik edemeyecek

ABD ambargosundan etkilenen Çinli şirket, çözümü kendi işletim sistemi ve mağazası yeterli düzeye gelene kadar iç pazara dönmekte bulmuştu. Yine de kar etmek için başka alternatiflere yönelen şirket, ilk olarak elinden alt markası olan Honor’u çıkarmış ve laptop pazarına yönelmişti. Özellikle ultrabook modelleriyle dikkat çeken Çinli üretici, pandemi dönemiyle yükselişe geçen pazarda oldukça başarılı ürünlere sahipti. Şimdi ise Reuters tarafından yapılan habere göre, ABD’de Trump yönetimi aralarında Intel’in de dahil olduğu bir grup şirketin, Huawei ile olan ticaret lisansları iptal edildi. Ortaya çıkan bir e-postada, Ticaret departmanının Intel’in lisans taleplerini reddettiği ve daha önce verilmiş bir lisansı iptal etme niyetinde olduğunu ortaya çıkardı. İsmi belirtilmeyen bazı kaynaklar da yaptığı yorumlarda 4 şirketten, 8 lisans iptal edildiğini belirtti. Bundan sonra Intel, Huawei için işlemci ya da başka bir ürün tedarik edemeyecek. İddialar ile ilgili iki şirket de yorum yapmayı reddetti.

Gözler yeni başkanda

Şirket için oldukça zorlu olan bu karar, belirttiğimiz üzere Trump yönetimi tarafından alındı. Ancak 20 Ocak tarihinde ABD de koltuk değişimi yaşanacak. Mevcut Başkan Trump, görev süresini doldurarak, görevi yeni Başkan Joe Biden’a devredecek. Biden’ın görevi aldıktan sonra Huawei ambargosunu kaldırıp kaldırmayacağı ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri Trendyol üzerinden almak için tıklayınız.

İlginizi çekebilir: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.