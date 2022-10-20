Intel’in otonom araba parçaları üreten yan kuruluşu Mobileye, yaklaşık 16 milyar dolar değerinde bir halka arz hedefliyor. Intel salı günü yaptığı açıklamada, teklifin hisse başına 18 ila 20 dolar arasında fiyatlandırılmasını beklediğini söyledi. Halka arz başvurusu kabul alan firma halka açılırken değerinin bu fiyat aralığında olacağını düşünüyor.

Daha önceki raporlardan daha düşük olan değer verme, faiz oranları yükseldikçe ve yatırımcılar potansiyel bir resesyona hazırlanırken halka arz piyasasının önemli ölçüde soğuduğunun en son işareti oldu. Mobileye hisseleri Nasdaq’ta işlem görecek. Nasdaq Bileşik Endeksi bu yıl şimdiye kadar %30’dan fazla düştü. Dosyada, Intel’in işletme sermayesi ve kurumsal amaçlar için kullanacağı 820 milyon dolar kadar artırmayı hedeflediği belirtildi.

Intel, Mobileye’ın kontrolünü elinde tutacaktır. A Sınıfı hisse senedinin 10 katı oy gücüne sahip B Sınıfı hisse senedinde 750 milyonun üzerinde hisseye sahip olacak. A sınıfı hisse senedi, yatırımcıların halka arzda satın alacaklarıdır. Intel, sigortacıların ek hisse satın alma opsiyonlarını kullanmaya karar verip vermemelerine bağlı olarak daha fazla potansiyele sahip 46,26 milyon A Sınıfı hisse olmasını bekliyor.

Intel, toplamda 796,26 milyon Mobileye hissesi olmasını bekliyor. Bu da, aralığın en üst noktasında 20 dolar olarak fiyatlandırılırsa, otonom araba kuruluşuna 15.9 milyar dolara kadar bir değer biçecektir.

Intel, İsrail merkezli Mobileye’ı 2017’de 15,3 milyar dolara satın aldı. 1999’da kurulan Mobileye, sürücüsüz arabalar için yongalar, donanım ve yazılımlar ile şerit tutma ve sürücü yardımı gibi gelişmiş güvenlik özellikleri üretiyor.

Intel şu anda ana işinde bilgisayar yongaları üretme konusunda bir dönüşüm yaşıyor. Diğer şirketlere üretici olmak için ek fabrikalar kuruyor. Ancak yeni fabrikalar inşa etmek ve donatmak yoğun bir iş.

Mobileye’ın Audi, BMW ve Volkswagen gibi otomobil üreticileriyle ortaklıkları olduğu ve teknolojisinin şu anda 800 araç modelinde olduğu belirtildi. Şirket geçtiğimiz cuma günü SEC’ye (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) sunulan bir prospektüse göre halka arz için başvuruda bulunmuştu Başvuru, Mobileye için 2019’daki 879 milyon dolarlık satıştan geçen yıl 1,39 milyar dolara ulaşan güçlü bir gelir artışı gösteriyor.

Intel’in hisseleri salı günü öğleden sonra ticaretinde yaklaşık %2 düştü.