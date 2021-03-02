Intel işlemci hız aşırtmaları için sigorta programını rafa kaldırıyor

Intel, “Performans Tuning Protection Plan” (PTTP) projesi ile işlemci hız aşırtması yapanlara garanti sağlıyordu. Şimdi ise firma bu programa desteğini keseceğini açıkladı.

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Plan Comet Lake işlemcilerinin çıkışıyla birlikte kullanıcılarla buluşmuştu. Ancak böylelikle Rocket Lake dahil diğer işlemcilerde bu durum geçerli olmayacak. Bunun nedenini ise şirket konuyla alakalı talebin azalması olarak gösteriyor.

Intel yaptığı açıklamada kullanıcıların git gide daha güvenli bir şekilde hız aşırtma yaptığını; dolayısıyla da programa ihtiyaç duymadıklarını belirtiyor. Bu sebeple de firma 1 Mart itibariyle bu programı rafa kaldıracağını belirtiyor. Mevcut planların ise işlemci garanti süresince devam edeceğinin altını çiziyor.

PTTP programı hız aşırtma mümkün olan K modeli işlemciler için geçerli idi. Geçerli garanti süresi ise üç sene olarak karşımıza çıkıyordu. Bu süre içerisinde sigortalanan çip fazla yorulup ömrü biterse Intel işlemciyi değiştiriyordu. Ancak tabii ki bu durum bir işlemci hakkıyla sınırlıydı.

Genel anlamda konuşacak olursak programın oldukça ilgi çekmesi muhtemeldi. Öyle ki modeline göre 20-30 Dolarlık fiyatıyla o kadar da pahalı bir hizmet değildi. Dolayısıyla firmanın söylediğinden daha popüler olması işten bile değil diyebilirdik. Ancak firmanın yaptığı açıklamayla birlikte böylelikle program o kadar da ilgi göremeyip son bulmuş oluyor.