Geekbench veritabanında duyurulmamış bir Core i7 1370P dizüstü bilgisayar CPU’su ortaya çıktı. Core i7-1370P’nin 14 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip olması bekleniyor. CPU’nun resmi olarak ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.

[GB5 CPU] Unknown CPU

CPU: Intel CoreT i7-1370P (14C 20T)

Min/Max/Avg: 3475/4486/4438 MHz

Codename: Raptor Lake

CPUID: B06A2 (GenuineIntel)

Scores, vs AMD 5800X

Single: 1655, -4.2%

Multi: 10184, -5.2%https://t.co/M9Rb3tkLT2 — Benchleaks (@BenchLeaks) November 28, 2022

Twitter kullanıcısı BenchLeaks, Geekbench listesine göre Core i7-1370P’nin 1.9GHz saat hızına ve yaklaşık 5.0GHz boost saat hızına sahip olduğunu belirtiyor. İşlemci ayrıca altı hyperthreading P çekirdeği ve sekiz daha verimli E çekirdeği arasında bölünmüş 14 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahiptir. Bu, CPU’ya selefi Core i7-1270P’ye kıyasla iki ekstra P çekirdeği sağlar.

CPU, Intel’in P serisinde piyasaya sürülecek ve 28W’lık standart bir tdp verecek. On üçüncü nesil dizüstü bilgisayar işlemcileri daha önce Geekbench’te görünmüştü, ancak bunlar 45W’lık daha yüksek tdp’ye sahip H varyantlarıydı. Core i7-1370P ayrıca 2,5MB L2 önbelleğe ve 24MB L3 önbelleğe sahiptir. Bu da CPU’nun muhtemelen Alder Lake mimarisini temel aldığını, ancak daha yüksek saat hızlarına sahip olduğunu gösteriyor. Aslında, yeni Raptor Lake mimarisi daha fazla önbelleğe sahiptir.

Ayrıca bkz: Gigabit İnternet İle Neler Yapabilirsiniz?

Intel’in on üçüncü nesil Core dizüstü bilgisayar işlemcilerini ne zaman duyuracağı henüz bilinmiyor. CEO Pat Gelsinger daha önce bunun 2022’de gerçekleşmesi gerektiğini söylemişti, ancak bu planların hala geçerli olup olmadığı bilinmiyor. Mevcut Alder Lake dizüstü bilgisayar CPU’ları Ocak ayında CES’te duyurulmuştu.