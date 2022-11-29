İnternet hizmetlerinde kullandığımız hızı bit (bit per second) cinsinden ifade ederiz. 1 Mbps 1 bitin milyon katı, 1 Gbps ise 1 bitin milyar katı anlamına gelir. Bit kavramını “saniyede aktarılan veri” için kullanırız. Yüksek internet hızının bir ihtiyaç haline geldiği günümüzde, Gigabit teknolojisi yaygın kullanılan internet hızlarından çok daha fazlasını sunuyor. Gigabit internet ile neler yapılabileceğini detaylı bir şekilde inceleyelim.

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Gigabit İnternet Nedir?

1 Gigabit internet 1000 Megabit internet hızına tekabül eder. Gigabit hız, Megabit hıza göre daha yüksek veri iletimini ifade etmektedir. 1 Gigabit internet alan bir kullanıcı, 50 megabit internet hizmeti alan bir internet kullanıcısına göre interneti 20 kat daha hızlı kullanılır. Gigabit kavramı ile GB kavramı birbirine karıştırılabilmektedir. Gigabyte kavramı byte biriminden meydana gelmektedir. 1 byte 8 bit’ten oluşur. Byte kavramı dosyanın diskteki kapladığı alanı ifade etmekte kullanılmaktadır. Bit “saniyede aktarılan veriyi” belirtir. Byte kavramı ise “aktarılan dosyanın boyutunu” belirtir. 1000 megabit fiber internet hızına sahip kullanıcı saniyede 120 MB büyüklüğünde dosya indirebilmektedir.

Gigabit İnternetin Faydası Nedir?

Dijitalleşmenin hızlandığı dünyada yüksek indirme ve yükleme hızı tercih olmaktan çıkıp temel ihtiyaç haline gelmeye başlamıştır. Kullandığımız sosyal medya platformları, dizi ve film siteleri, dijital müzik platformları gibi uygulamalar yüksek bant genişliğine gereksinim duymaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için ise yüksek hızlı internet paketleri gerekmektedir. 1 Gigabit’lık internet paketleri yüksek hızlara erişip uygulama ve platformları hızlı ve kesintisiz bir şekilde kullanabilmenizi sağlar. Netflix, Disney Plus gibi dizi ve film platformlarında içerikleri duraksama olmadan en yüksek çözünürlükte izleyebilmenizi sağlar. Evdeki bir kullanıcı görüntülü konuşma uygulamalarıyla gecikmesiz görüşme yaparken, diğer kullanıcılar dizi platformlarından en yüksek çözünürlükte içeriğini gecikmesiz ve donmadan izleyebilir. Rekabetçi oyun oynayan kullanıcı en düşük gecikme değeriyle oyunlarını rahat bir şekilde oynayabilir ve dakikalar içinde indirme yapabilir.

Gigabit İnternet ile Neler Yapabilirsiniz?

Gigabit internet ile yapabileceklerinizin bir sınırı yok. 1000 Megabit internet ile gecikme, kasma ve donma olmadan tüm işlemleri rahatça halledebilirsiniz.

Netflix, Gain, BluTV gibi film dizi ve film platformlarında kasma ve donma olmadan içeriklerinizi en yüksek çözünürlükle rahat rahat izleyebilirsiniz.

Oyun ve programlarınızı çok kısa süreler içinde indirebilirsiniz.

Rekabetçi oyunlarınızı minimum gecikme değeri ve donma ile oynamanızı sağlar.

Zoom, Teams, Google Meet gibi telekonferans uygulamalarını donma ve gecikme olmadan kullanabilmenizi sağlar.

Ders videolarınızı gecikmesiz, donma sorunu olmadan, en yüksek çözünürlükte izlemenizi sağlar.

Online sınavlarınıza herhangi bir bağlantı, kopma ve gecikme problemi yaşamadan girebilirsiniz.

Maçlarınızı donma ve gecikme olmadan 4K çözünürlükte izlemenizi sağlar.

YouTube, TikTok gibi sosyal medya platformlarına içerik üretiyorsanız videolarınızı dakikalar içerisinde platformlara yüklemenizi sağlar.

Oturduğum Yer Gigabit İnternet Altyapısına Sahip mi?

Oturduğunuz adreste Gigabit internetin olup olmadığını öğrenmenin yolu çok kolay. Kullandığınız arama motoruna “GigaFiber Altyapı Sorgulama” yazıp aratabilirsiniz. Çıkan sonuçlardan “GigaFiber Altyapı Sorgulama” yazan siteye giriş yapınız. Karşınıza çıkan ekrandan il, ilçe, mahalle, cadde/sokak, bina ve daire bilgilerinizi sırasıyla giriniz. Tüm bilgileri doğru şekilde tamamladıktan sonra “Altyapını Sorgula” kısmına tıklayınız. Eğer altyapınızda Gigabit internet destekleniyorsa gerekli başvuru adımları için hemen abone ol sayfasından kısa sürede abonelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu makale TurkNet katkılarıyla hazırlanmıştır.