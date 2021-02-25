İşlemci
Intel Core i9-11900K Ryzen 9 5950X’e göre depolamada daha hızlı
Mart ayında çıkacağı söylenen Intel Core i9-11900K yeni nesil işlemcisi hakkında yeni bilgiler geliyor. Buna göre Rocket Lake-S amiral gemisi işlemci; AMD’nin 16 çekirdekli Zen 3 tabanlı Ryzen 9 5950X’ten bir sıfır önde başladı.
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Intel Performans Strateji Uzmanı Ryan Shrout Twitter üzerinden iki işlemciyi karşılaştıran bir grafik paylaştı. Bu grafik aynı zamanda yeni i9-11900K işlemcisinin ilk resmi benchmark testi olmuş oldu.
İki amiral gemisi işlemci arasındaki Gen 4 hafıza performansının karşılaştırmasını içeren grafikte; işlemcilerin PCMark 10 Quick System Drive Benchmark testi sonuçları görülebiliyor. Teste göre ise Intel Core i9-11900K, Ryzen 9 5950X’e göre %11 daha hızlı sonuç veriyor. Bunun bir Gen 4 performansı yani depolama testi olduğunu ve genel performans olmadığını hatırlatalım. Daha fazla çekirdek ve parçacığa sahip olan Ryzen işlemcisinden bu konudaki farklar neler henüz bilmiyoruz.
Aynı zamanda testte kullanılan diğer parçalarda ise 1TB Samsung 980 Pro yanında; 32GB DDR4-3200MHz RAM, aynı yazılım ve işletim sistemleri ve Nvidia RTX 3090 ekran kartını görebiliyoruz. Kullanılan bütün sistem detayları ise Intel resmi sitesinde mevcut halde.
Son olarak Intel firmasının AMD ile verdiği piyasa savaşının devam ettiğini bildirelim. Bu durumdaki gidişatın ise firmanın yeni Rocket Lake işlemcileri için biçeceği fiyata göre belirlenmesi muhtemel. Özellikle bu konuda son gelen haberler yeni işlemcilerin Comet Lake seviyesinden bile aşağıda bir fiyattan alıcı bulacağına yönelik olumlu bir görüntü çiziyor. Yani rekabetin artması olası gibi duruyor.
İşlemci
AMD Ryzen 7 5700G düşük bütçeli sistemlere önemli şeyler vadediyor
Cezanne ailesinden olan AMD Ryzen 7 5700G internette bir test üzerinde ortaya çıktı. Hiç fena olmayan bir tümleşik ekran kartına sahip olacak işlemcinin; aynı zamanda 8 çekirdek ve 16 işlem parçacığı barındıracağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla özellikle daha düşük bütçeli sistemler için oldukça iyi bir seçenek olması muhtemel.
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Twitter üzerindeki Komachi_Ensaka’nın donanım sızıntılarının sıkça görüldüğü Chiphell forumlarında tespit ettiği üzere; işlemcinin bir mühendislik numunesi, MSI B550 anakart ve DDR4 RAM sahibi bir sistemde teste girdi. Kullanılan 16GB Dual Channel RAM MHz değerleri ise kısa sürelerle yükseltilerek denemeye dahil oldu. Sonuç olarak ise bu sağlam sistemde işlemcinin oldukça hızlı bir performans verdiğinin gözlemlendiği bildiriliyor.
Böylelikle Ryzen 7 5700G işlemcinin 4700G tümleşik ekran kartlı işlemciye nazaran hafıza üzerindeki daha yüksek performansı göze çarpıyor. Üstelik bu bir numune olduğundan 5700G işlemcisinin son versiyonunun daha iyi performans göstermesi olası. Yine de bu testlerin her zaman olduğu gibi dikkatle karşılanması gerektiğini not düşelim.
Ayrıca son zamanlarda 5700G için çıkan benchmark testlerini de hatırlatmak lazım. Öyle ki işlemci testlerde performansları ve 65W işlemci güç tüketimi ile 5800X’e kafa tutacak kapasitede. Dolayısıyla Ryzen 7 5700G heyecan uyandırmadı diyemeyiz. Ama önceki Ryzen 4000 versiyonlarında olduğu gibi bu çiplerin de sadece OEM; yani sadece bilgisayar üreticileri tarafından sistemlerde kullanılma ihtimali de mevcut. Böyle bir durumda dışarıdan işlemcilere erişimi olmayıp onlarla üretilen bilgisayarları satın almak gerekecek.
İlk kez Ocak ayında duymaya başladığımız Ryzen 7 5700G işlemcisi için farklı bilgiler de gelmeye devam edecek gibi duruyor.
İşlemci
Intel Core i5-11400 10.nesil amiral gemisini geçebilir
Ortaya çıkan testlere göre 11.nesil Intel Core i5-11400 işlemcisi; tekli çekirdekte önceki neslin bütün işlemcilerini geçiyor. 11.neslin giriş seviyesi işlemcisi için bu sonuçlar oldukça etkileyici.
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Geekbench veritabanında bulunan bu bilgiler; 11.nesil giriş seviyesi işlemcinin bir önceki neslin en hızlı işlemcisini tekli çekirdekte geride bıraktığını gösteriyor. Aradaki fark ise uç değer sonucuna göre 1000 civarı olarak karşımıza çıkıyor. Çoklu çekirdek performansında ise i9-10900K işlemcisinin gerisinde kaldığını görebiliyoruz. Ancak 10.nesil işlemcinin 10 çekirdek ve 20 işlem parçacığına; Intel Core i5-11400 işlemcisinin ise 6 çekirdek ve 12 işlem parçacığına sahip olduğunu düşünürsek çok da şaşırmamak gerek. Ayrıca işlemci 10.nesil i9’dan çoklu çekirdek testinin uç değerinde sadece 1000 küsür puan geride kalıyor.
Diğer yandan işlemci, PCGamesN’in belirttiğine göre AMD’nin nispeten bütçe dostu Ryzen 5 5600X işlemcisine yetişemiyor. Yine de 11.nesil bütçe dostu işlemcisinin oldukça etkileyici bir performans sağladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla serinin geri kalanının göstereceği performans için oluşan merak da yükselmiş durumda.
Özellikle sene başında AMD tarafına kaptırdığı pazar payı ve yaşanan üretim sorunları nedeniyle firma; 7nm üretimini birkaç yıl ertelemişti. Dolayısıyla bu gibi iyi sonuçlara ve masaüstü tarafından gelecek iyi haberlere Mavi Takım’ın özellikle ihtiyacı var gibi duruyor. Bu nedenle de hem 11.nesil Rocket Lake-S işlemcilere, hem de birkaç ay sonrasında görebileceğimiz ve Arm çiplerine benzer bir tasarıma sahip olacak olan sonraki nesil Alder Lake işlemcilerine yaptıkları yatırım onlar için önem taşıyor.
Genel
Intel Core i5-11600K Ryzen 5 5600X işlemcisinden geride kaldı
Intel Rocket Lake işlemcilerinin çıkışları gittikçe yaklaşırken, Intel Core i5-11600K Geekbench üzerinde görücüye çıktı. Daha önce bu neslin i7 ve i9 varyantlarını test üzerinde görmüştük. Şimdi ise i5 Rocket Lake-S işlemcisinden neler bekleyeceğimizle alakalı ilk defa bir fikrimiz olacak.
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Resmi olarak gelecek ay çıkması planlanan işlemci 6 çekirdekli ve 12 işlem parçacığı ile geliyor. Çipin temel saat hızı 3.9 GHz, artırılan hızı ise 4.9 GHz olarak karşımıza çıkıyor.
Ancak Geekbench üzerinde görülen testlere göre i5-11600K, performans açısından AMD muadilinden biraz geride kalıyor gibi. Rocket Lake-S işlemci tekli çekirdekte 1565, çoklu çekirdekte ise 6220 puan almayı başarıyor. AMD Ryzen 5 5600X ise aynı testlerde sırasıyla 1600 ve 7500 puana ulaşıyor.
İşlemcinin şu anlık bir mühendislik numunesi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yine testte Z490M anakart ve 2133MHz’lik nispeten yavaş DDR4 RAM donanımının kullanıldığını da görebiliyoruz. Dolayısıyla kullanılan bu sistem de görülen düşük performansta etki sahibi gibi duruyor.
Diğer yandan yeni nesil işlemci performansında; daha zayıf donanımda denenmesine rağmen Comet Lake-S öncül işlemcisine nazaran %19’luk bir yükselme gözlemlenebiliyor. Tekli çekirdekten görülen bu orana karşılık çoklu çekirdekte ise %13’lük bir artış görebiliyoruz.
Intel Core i5-11600K performansı çığır açıcı bir performans gibi durmuyor. Ancak test edildiği sistemden dolayı genel performansta bir artış da gözlemlenmesi muhtemel. Diğer yandan yeni nesil işlemcilerin daha önce de bahsettiğimiz gibi Geekbench üzerinde rekor kıran i9-11900K liderliğinde büyük ihtimalle 15 Mart tarihinde tanıtılacaklarını da buraya not olarak düşebiliriz.
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Intel Core i9-11900K Ryzen 9 5950X’e göre depolamada daha hızlı
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