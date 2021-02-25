Intel Core i9-11900K Ryzen 9 5950X’e göre depolamada daha hızlı

Mart ayında çıkacağı söylenen Intel Core i9-11900K yeni nesil işlemcisi hakkında yeni bilgiler geliyor. Buna göre Rocket Lake-S amiral gemisi işlemci; AMD’nin 16 çekirdekli Zen 3 tabanlı Ryzen 9 5950X’ten bir sıfır önde başladı.

Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.

reklam

Intel Performans Strateji Uzmanı Ryan Shrout Twitter üzerinden iki işlemciyi karşılaştıran bir grafik paylaştı. Bu grafik aynı zamanda yeni i9-11900K işlemcisinin ilk resmi benchmark testi olmuş oldu.

İki amiral gemisi işlemci arasındaki Gen 4 hafıza performansının karşılaştırmasını içeren grafikte; işlemcilerin PCMark 10 Quick System Drive Benchmark testi sonuçları görülebiliyor. Teste göre ise Intel Core i9-11900K, Ryzen 9 5950X’e göre %11 daha hızlı sonuç veriyor. Bunun bir Gen 4 performansı yani depolama testi olduğunu ve genel performans olmadığını hatırlatalım. Daha fazla çekirdek ve parçacığa sahip olan Ryzen işlemcisinden bu konudaki farklar neler henüz bilmiyoruz.

Aynı zamanda testte kullanılan diğer parçalarda ise 1TB Samsung 980 Pro yanında; 32GB DDR4-3200MHz RAM, aynı yazılım ve işletim sistemleri ve Nvidia RTX 3090 ekran kartını görebiliyoruz. Kullanılan bütün sistem detayları ise Intel resmi sitesinde mevcut halde.

Son olarak Intel firmasının AMD ile verdiği piyasa savaşının devam ettiğini bildirelim. Bu durumdaki gidişatın ise firmanın yeni Rocket Lake işlemcileri için biçeceği fiyata göre belirlenmesi muhtemel. Özellikle bu konuda son gelen haberler yeni işlemcilerin Comet Lake seviyesinden bile aşağıda bir fiyattan alıcı bulacağına yönelik olumlu bir görüntü çiziyor. Yani rekabetin artması olası gibi duruyor.