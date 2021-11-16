Intel Core i7-12700KF Sistem Toplama! | Yeni Nesil İntel Sistem!

Intel Core i7-12700KF ile Game Garaj eşliğinde yeni nesil Intel işlemci sistemi topladık. Hem işlemcinin hem de sistemin detayları videomuzda!

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Sistemin fiyatı ve konfigürasyonu için; https://hwp.to/Delois7T12

Game Garaj Delois 7T-12 Sistem Özellikleri;

İşlemci: Intel Core i7-12700KF

Anakart: Biostar Z690 Valkyrie

Ekran Kartı: Palit RTX 3070 Gaming Pro 8GB

Bellek: Corsair 16×2 Dominator Platinum 5200 Mhz

Depolama: Crucial P5 Plus 500GB 6600/4000 MB/s

Soğutma: Cooler Master MasterLiquid ML240R

Güç Kaynağı: Cooler Master G700 700W 80+ Gold

Kasa: DarkFlash DLS480

Alder Lake ile LGA1700 sistemine geçen Intel’in yeni nesil işlemcileri ve Z690 serisi yeni nesil anakartlar ile hazırladığımız sistemin detaylarını videoda görebilirsiniz. Game Garaj üzerinden satılacak sistemde dilediğiniz gibi konfigürasyon yaparak satın almanız da mümkün.