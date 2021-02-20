Intel Core i5-11600K Ryzen 5 5600X işlemcisinden geride kaldı

Intel Rocket Lake işlemcilerinin çıkışları gittikçe yaklaşırken, Intel Core i5-11600K Geekbench üzerinde görücüye çıktı. Daha önce bu neslin i7 ve i9 varyantlarını test üzerinde görmüştük. Şimdi ise i5 Rocket Lake-S işlemcisinden neler bekleyeceğimizle alakalı ilk defa bir fikrimiz olacak.

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Resmi olarak gelecek ay çıkması planlanan işlemci 6 çekirdekli ve 12 işlem parçacığı ile geliyor. Çipin temel saat hızı 3.9 GHz, artırılan hızı ise 4.9 GHz olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak Geekbench üzerinde görülen testlere göre i5-11600K, performans açısından AMD muadilinden biraz geride kalıyor gibi. Rocket Lake-S işlemci tekli çekirdekte 1565, çoklu çekirdekte ise 6220 puan almayı başarıyor. AMD Ryzen 5 5600X ise aynı testlerde sırasıyla 1600 ve 7500 puana ulaşıyor.

İşlemcinin şu anlık bir mühendislik numunesi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yine testte Z490M anakart ve 2133MHz’lik nispeten yavaş DDR4 RAM donanımının kullanıldığını da görebiliyoruz. Dolayısıyla kullanılan bu sistem de görülen düşük performansta etki sahibi gibi duruyor.

Diğer yandan yeni nesil işlemci performansında; daha zayıf donanımda denenmesine rağmen Comet Lake-S öncül işlemcisine nazaran %19’luk bir yükselme gözlemlenebiliyor. Tekli çekirdekten görülen bu orana karşılık çoklu çekirdekte ise %13’lük bir artış görebiliyoruz.

Intel Core i5-11600K performansı çığır açıcı bir performans gibi durmuyor. Ancak test edildiği sistemden dolayı genel performansta bir artış da gözlemlenmesi muhtemel. Diğer yandan yeni nesil işlemcilerin daha önce de bahsettiğimiz gibi Geekbench üzerinde rekor kıran i9-11900K liderliğinde büyük ihtimalle 15 Mart tarihinde tanıtılacaklarını da buraya not olarak düşebiliriz.