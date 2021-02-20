Genel
Intel Core i5-11600K Ryzen 5 5600X işlemcisinden geride kaldı
Intel Rocket Lake işlemcilerinin çıkışları gittikçe yaklaşırken, Intel Core i5-11600K Geekbench üzerinde görücüye çıktı. Daha önce bu neslin i7 ve i9 varyantlarını test üzerinde görmüştük. Şimdi ise i5 Rocket Lake-S işlemcisinden neler bekleyeceğimizle alakalı ilk defa bir fikrimiz olacak.
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Resmi olarak gelecek ay çıkması planlanan işlemci 6 çekirdekli ve 12 işlem parçacığı ile geliyor. Çipin temel saat hızı 3.9 GHz, artırılan hızı ise 4.9 GHz olarak karşımıza çıkıyor.
Ancak Geekbench üzerinde görülen testlere göre i5-11600K, performans açısından AMD muadilinden biraz geride kalıyor gibi. Rocket Lake-S işlemci tekli çekirdekte 1565, çoklu çekirdekte ise 6220 puan almayı başarıyor. AMD Ryzen 5 5600X ise aynı testlerde sırasıyla 1600 ve 7500 puana ulaşıyor.
İşlemcinin şu anlık bir mühendislik numunesi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yine testte Z490M anakart ve 2133MHz’lik nispeten yavaş DDR4 RAM donanımının kullanıldığını da görebiliyoruz. Dolayısıyla kullanılan bu sistem de görülen düşük performansta etki sahibi gibi duruyor.
Diğer yandan yeni nesil işlemci performansında; daha zayıf donanımda denenmesine rağmen Comet Lake-S öncül işlemcisine nazaran %19’luk bir yükselme gözlemlenebiliyor. Tekli çekirdekten görülen bu orana karşılık çoklu çekirdekte ise %13’lük bir artış görebiliyoruz.
Intel Core i5-11600K performansı çığır açıcı bir performans gibi durmuyor. Ancak test edildiği sistemden dolayı genel performansta bir artış da gözlemlenmesi muhtemel. Diğer yandan yeni nesil işlemcilerin daha önce de bahsettiğimiz gibi Geekbench üzerinde rekor kıran i9-11900K liderliğinde büyük ihtimalle 15 Mart tarihinde tanıtılacaklarını da buraya not olarak düşebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Yurt dışından getirilen elektronik cihazlar için kayıt süresi uzatıldı
Ülkemize yurt dışından yolcu beraberinde getirilen, elektronik cihazların kayıt altına alınmaları için verilen başvuru süresi uzadı. Söz konusu başvuru süresi 120 günden 365 güne çıktı.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BTK yurt dışından getirilen cihazlar için; siyah, gri ve beyaz olmak üzere 3 farklı kategori belirledi. Buna göre;
- Siyah liste: Kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış. Bertaraf veya ihraç edildiği kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş. Ayrıca beyaz listeden çıkartılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.
- Beyaz liste: Herhangi bir usulsüzlük veya yasaklamaya tabi olmayan IMEI’ye sahip cihazlar.
- Gri liste: Beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen cihazları kapsıyor. Ancak elektronik haberleşme hizmetini ülkemiz sınırları içerisinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.
Yurt dışından gelen cihazlar için kayıt süresi 365 güne çıktı
İşletmeciler; IMEI numarası siyah listede olan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair mesaj gönderecek. Kısa mesaj alma imkanı olmayan cihazın abonesini mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirecek. Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti kapsamındaki cihazın kullanıcısının abonesi olduğu yabancı operatöre de bilgi verilcek.
Ancak Covid-19 nedeniyle yurt dışından yolcu beraberinde getirilen; mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınması başvuruları, yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün içinde yapabilcek. Söz konusu süre daha önce 120 gündü.
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Genel
Mythic Quest 2.sezon prömiyeri Apple TV’de
Mythic Quest, 2.sezon prömiyerini 7 Mayıs Cuma günü yayınlayacağını açıkladı. Apple TV‘de yayınlanacak olan prömiyer, ikinci sezonu için bir teaser paylaştı.
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Mythic Quest, ikinci sezonu için müjdeyi verdi
Apple TV +’da birçok program yer almakta. Bununla birlikte “The Morning Show”, “Dickinson“, “See” ve “For All Mankind” gibi programların yanı sıra “Mythic Quest“, Apple TV + ‘da kullanıma sunulan ilk dizilerden biriydi.
Bulunduğumuz son yıllarda, komedi dizileri fazla üretilmiyor. Bu yüzden izleyici, Mythic Quest gibi komedi dizileri izleyiciler için umut oluyordu. 2000‘lere damgasını vuran “It’s Always Sunny in Philadelphia” yaratıcılarının Apple TV+ için ürettiği proje Mythic Quest, zamanın ruhunu yakalayan bir yapım olarak dikkatimizi çekiyor.
- Günümüz dünyasında video oyunlarının yeri yadsınamaz derecede büyük. Mythic Quest, dünyanın en önemli oyun üreticilerinden birinin ofisinde yaşanan eğlenceli olayları ekrana taşıyor. Apple TV+ yetkilileri, bu iddialı komedi dizisinin kalitesine yakışacak bir kadro kurmuş. Bilindiği üzere Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia), Charlotte Nicdao F. Murray Abraham, Imani Hakim, David Hornsby, Danny Pud, Ashly Burch ve Jessie Ennis gibi oyuncular bu projede yer alıyor.
Yeni sezon, birçok izleyici için önemli bir yer tutuyor. Bununla birlikte, ilk sezonun Mythic Quest: Raven’s Banquet olarak adlandırıldığını biliyorduk. İkinci sezon için Raven’s Banquet bölümünün kaldırılacağını söylüyorlar. “Mythic Quest: Raven’s Banquet” oyuncu kadrosu, övgü alan bir bölümde yer aldı. Bilindiği üzere bu bölüm Mythic Quest: Quarantine bölümüydü.
İkinci sezon, karantina nihayet bittiğinde, neredeyse herkesi ofiste bulur ve Raven’s Banquet’in başarısını elde etmeye çalışır. Ancak Ian ve yeni terfi eden ortak yaratıcı yönetmen Poppy, oyunun yönü konusunda mücadele eder. Bu arada, CW geçmişinden bazı çözülmemiş sorunları uzlaştırır, testçiler bir ofis aşkının sınırlarını test eder. Aynı zamanda David hayatında başka bir kadını daha kaybeder.
Bu büyük kadroya sahip dizi, yeni sezon için izleyicileri oldukça heyecanlandırıyor. Usta bir ekibin elinden çıkan ve zamanın ruhunu yakalamayı fazlasıyla başaran bu iddialı yapımın ikinci sezonu kısa bir süre sonra izleyicileriyle bir araya gelecek. İzleyicilerin yorumları ise merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 4G modelinin basın görselleri ortaya çıktı!
Samsung Galaxy A32 4G modelinin basın görselleri ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefonun tasarım detayları böylelikle belli oldu.
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Samsung Galaxy A32 4G AMOLED ekranla gelecek!
Samsung akıllı telefon piyasasında etkili olmaya devam ediyor. Güney Kore devi ürün yelpazesini genişletiyor. Böylelikle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen firma, Galaxy A32 serisi için geri sayıma geçti. 4G ve 5G olmak üzere iki farklı model çıkaracak olan akıllı telefon üreticisi, 4G özellikli model ile alakalı yeni bilgiler sunmaya devam ediyor. Merakla beklenen akıllı telefonun basın görselleri ortaya çıktı. Akıllı telefon 5G özellikli modele göre bazı farklı tasarım detaylarına sahip olacak.
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Bilindiği üzere 5G‘li model Infinity-V çentik ile piyasaya çıktı. Ancak 4G özellikli akıllı telefon Infinity-U tasarımlı bir çentiğe sahip olacak. Akıllı telefonun Super AMOLED ekran ile geleceği iddia ediliyor. Ayrıca akıllı telefon, ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacak gibi gözüküyor. Bunların dışında genel tasarımı 5G modeli ile aynı olan akıllı telefon işlemci konusunda haliyle farklı bir modele sahip olacak. Akıllı telefon MediaTek yapımı Helio G85 ile piyasaya çıkacak. İşlemcinin performans olarak Dimensity 720 ile benzer bir performans sunacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere Samsung serinin 5G modelini tanıttı. Şimdi gözler 4G özellikli modele çevrildi.
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Intel Core i5-11600K Ryzen 5 5600X işlemcisinden geride kaldı
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