Ekran Kartı
Intel Xe ekran kartı test aşamasında, işaret edilen tarih 2021
Intel Xe HPG yüksek performanslı ekran kartı çevrimiçi sitelere yeniden düştü. Kart görünüşe göre test aşamasında.
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Intel grafik bölümünün başı Raja Koduri yeni ekran kartıyla ilgili bir tweet paylaşımı yaptı. Videocardz tarafından tespit edilen paylaşımda; Intel Xe HPG ekran kartının denendiği 3DMark’ın Mesh Shader Feature testinden bir görüntü yer alıyor.
Burada özellikle önemli olan şeyin kartın deneme aşamasına geçtiğini görmek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu test muhtemelen kartın gelişim aşamasında önemli bir ilerleme kaydedildiği anlamını içeriyor.
Daha öncesinde kartın 2021 yılı içerisinde çıkabileceğini belirtmiştik. Bununla beraber 2022 yılının da planlar arasında olabileceği konuşulanlar arasındaydı. Ancak şimdi gördüğümüz test gelişmesiyle birlikte 2021 yılı daha yakın bir ihtimal gibi duruyor.
Yapılan Mesh Shader testi ise Nvidia’nın RTX 2000 model kartlarında 2018 yılında tanıttığı bir özellik. Kabaca performans artırma amaçlı olan bu teknolojide kaliteden fark edilir bir ödün vermeden bir düşüş yaparak saniye başı kare oranında artış yakalanması yoluna gidiliyor.
Intel firmasının amacı RTX 3070 gibi kartlara rakip olacak bir ekran kartı üretmek değil. Ayrıca ekran kartının üretimini de üçüncü parti bir üretici, konuşulana göre TSMC, 7nm’lik mimari kullanarak yapacak. Bunun dışında gelen diğer bilgilere göre ise GDDR6 hafızanın yanında ışın takibi de destekleneceği konuşulan özelliklerin arasında yer alıyor.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3080 stok sorunu kötüye gidiyor, fiyatları artabilir
Avrupalı bir satış platformuna göre Nvidia RTX 3000 serisi stok azlığının daha da kötüleşmesi mümkün. Bu kartların başında ise RTX 3080 geliyor.
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Nvidia firmasının son nesil ekran kartlarındaki stok azlığı devamlı bir durum haline geldi. Buna neden olarak ise GDDR6 hafızaların dünya üzerinde az bulunması gösteriliyor. Aynı zamanda COVID-19 aşısı dağıtımının da bunda etkisi var.
Dolayısıyla bu durum yakın zamanda değişecek gibi de gözükmüyor. Ayrıca Almanya, Hollanda ve Belçika satış platformu Alternate’e üreticilerden ve Nvidia’dan gelen bilgilere göre ise; Nvidia RTX 3000 serisi kartlarının ulaşılabilirliği ilk çeyrekte daha da kötüye gidecek. Hammadde ve Nvidia çiplerinin azlığının yanı sıra; Çin Yeni Yılı dolayısıyla birçok yerin kapalı olması bu durumda başrol oynuyor.
Alternate aynı zamanda RTX 3080 ve 3060 Ti kartlarının en zor ulaşılan kartlar olacağını da söylüyor. Bu da kartları ön sipariş edenlerin bile aylarca bekleyebilecekleri anlamına geliyor. Üstelik ön sipariş verenler için fiyatlar aynı kalacak olsa da RTX 3000 serisi kartları yeni sipariş edecekler için fiyatların artma ihtimalinin yüksek olduğunun da iletildiğini hatırlatmakta fayda var.
RTX 3070 ve 3090 ekran kartlarında ise durumun biraz daha hafif olması muhtemel. Çünkü satış platformu bu kartlardan da az miktar üretim beklese de; bu seriler diğer kartlar kadar popüler olmamalarından dolayı daha kısa bekleme listelerine sahipler.
AMD firmasını da etkileyen stok sorunlarının ne zaman çözüleceğini bekleyip görmek gerekecek. Ancak yakın zamanda bu durum pek mümkün gözükmüyor. En yakın tarih Nisan olarak gösteriliyor olsa bile tedarik zincirinin ivme yakalaması için birkaç ay daha gerekebilir.
Ekran Kartı
AMD ekran kartı ve işlemcilerinin Linux sisteminde kullanımı artıyor
Konu Linux işletim sisteminde oyun oynamak olunca, AMD bu konuda oldukça çaba sarf ediyor. Son gelen rapora göre özellikle de AMD ekran kartı ve işlemcilerinin masaüstü bilgisayarlara olan uyumuyla alakalı.
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AMD ve Nvidia arasındaki rekabet bir süredir zaten dikkat çekici bir hal aldı. Ancak bu rekabetin Linux tarafını da görmek daha da ilginç bir manzara veriyor. Boiling Steam de ProtonDB’den aldığı bilgilerle tam olarak bunu sağladı.
Boiling Steam’in not ettiği üzere Steam donanım raporu çok detaylı bir rapor sunmuyor. Oyunların Valve Proton ile uyumunu ölçen ProtonDB ise bu konuda daha kısıtlı ama daha kullanışlı.
ProtonDB üzerinden 110.000 Linux oyuncusundan alınan bilgilere göre, ekran kartlarında Nvidia hala önde. Ancak eskisi kadar baskın olmadığı görülebiliyor.
Ocak 2021 itibariyle Linux oyuncularının %37.5’luk kısmı AMD tercih etmiş durumda. Bu da Nvidia için %62.5’luk bir market payı demek. Ancak yakın zamanda bu alanda %80 payı görülen Nvidia için bir gerileme olduğu çok açık. Ya da AMD bu konuda bir adım atmış da diyebiliriz. Örneğin Boiling Stats 2019 verilerine bakacak olursak Linux üzerinde AMD’nin %25 payı var. Dolayısıyla bu da iki senede %50’lik büyük bir artış demek oluyor.
Genel olarak Linux oyuncularının AMD ekran kartı tercihini görebiliyoruz. Bunda AMD sürücülerinin açık kaynak olmasının ve firmanın oyuncularla kurduğu iletişimin de etkisinin olduğu bariz.
Linux oyuncularının işlemci tercihinde de AMD öne çıkmış durumda
İşlemci alanında ise iki firmanın yarı yarıya market payına sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İki yıl önce bu rakamlar AMD için %27, Intel için ise %73 idi. Dolayısıyla bu alanda da önemli çabaların sonucu görülebiliyor. Ki Ryzen işlemcilerinde son zamanlarda görülen önemli gelişmeleri düşününce bu durum çok da şaşırtıcı değil.
Bu bilgilere rağmen Linux oyuncularının azınlığı oluşturduğunu unutmamak gerek. Hatta gelen veriler Linux oyuncularının toplam piyasanın aşağı yukarı %1 veya %2’lik kısmını oluşturduğunu belirtiyor. Yine de bu gelişmelerin benzerlerinin genel anlamda da görülmesi olası.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3080 Ti, RTX 3090’a yakın sonuçlar veriyor!
Bugün ortaya çıkan kıyaslamalara göre Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3090 ekran kartları, birbirlerine oldukça yakın sonuçlar veriyor. Çinli sızıntı kaynakları, Twitter ve yayın platformları üzerinden bu yeni kıyaslamaları yayınladılar. RTX 3080 Ti ekran kartının RTX 3080‘e yakın olması daha olası gözüküyordu. Fakat görünüşe göre Nvidia, AMD’nin karşısına daha güçlü bir ekran kartı çıkarmak istiyor. Bu nedenle RTX 3080 Ti’ın, RTX 3090’a yakın performansta ve daha ucuz fiyatla gelmesi muhtemel.
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Nvidia RTX 3080 Ti, nasıl bir kıyaslamadan geçti?
Sızıntılara göre Nvidia RTX 3080 Ti, 320-bit veri yolu üzerinde çalışan 20 GB bellekle gelecek. Bu yönüyle RTX 3080‘e benzese de ekran kartının temel özellikleri RTX 3090’a benziyor. RTX 3080 Ti, 10.496 Cuda çekirdeği, 112 ROP ve 328 doku birimine sahip olacak. Bellek hızı tarafında ise 1.219 MHz ile yine RTX 3090‘a yaklaşıyor. Kaynak, bu ekran kartının RTX 3080 Ti veya RTX 3080 Super olarak adlandırılacağını öne sürüyor.
3080TI/3080 20GB? Testedhttps://t.co/dxJabdAPEJ pic.twitter.com/utNlPAVHRB
— HXL (@9550pro) January 29, 2021
Yeni kart ile RTX 3090 arasındaki farkların, RTX 3080 Ti‘ın biraz daha az bant genişliğine sahip olması ve 4 GB daha az VRAM bulundurması olduğu sızıntılarda belirtiliyor. Bu nedenle RTX 3080 Ti, RTX 3090‘ın hemen arkasında yer alıyor. Ayrıca bu kart, AMD‘nin 6000 serisinin tepe model ekran kartları ile de rekabet edecek.
Önceki söylentilere göre RTX 3080 Ti, 999$ fiyat etiketi ile satışa çıkacaktı. RTX 3090 ile benzer performanstaki bu kartın 500$ daha ucuz olması kullanıcıları bu kartı almaya yönlendirecektir. Ancak şimdilik kartın çıkışı, stok ve üretim kıtlığı nedeniyle ertelendi. Fakat kripto para madenciliği düşüşe geçer ve kart stokları artarsa şirketin yeni ekran kartını piyasaya sürmesi muhtemel.
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