Intel Xe ekran kartı test aşamasında, işaret edilen tarih 2021

Intel Xe HPG yüksek performanslı ekran kartı çevrimiçi sitelere yeniden düştü. Kart görünüşe göre test aşamasında.

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Intel grafik bölümünün başı Raja Koduri yeni ekran kartıyla ilgili bir tweet paylaşımı yaptı. Videocardz tarafından tespit edilen paylaşımda; Intel Xe HPG ekran kartının denendiği 3DMark’ın Mesh Shader Feature testinden bir görüntü yer alıyor.

Burada özellikle önemli olan şeyin kartın deneme aşamasına geçtiğini görmek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu test muhtemelen kartın gelişim aşamasında önemli bir ilerleme kaydedildiği anlamını içeriyor.

Daha öncesinde kartın 2021 yılı içerisinde çıkabileceğini belirtmiştik. Bununla beraber 2022 yılının da planlar arasında olabileceği konuşulanlar arasındaydı. Ancak şimdi gördüğümüz test gelişmesiyle birlikte 2021 yılı daha yakın bir ihtimal gibi duruyor.

Yapılan Mesh Shader testi ise Nvidia’nın RTX 2000 model kartlarında 2018 yılında tanıttığı bir özellik. Kabaca performans artırma amaçlı olan bu teknolojide kaliteden fark edilir bir ödün vermeden bir düşüş yaparak saniye başı kare oranında artış yakalanması yoluna gidiliyor.

Intel firmasının amacı RTX 3070 gibi kartlara rakip olacak bir ekran kartı üretmek değil. Ayrıca ekran kartının üretimini de üçüncü parti bir üretici, konuşulana göre TSMC, 7nm’lik mimari kullanarak yapacak. Bunun dışında gelen diğer bilgilere göre ise GDDR6 hafızanın yanında ışın takibi de destekleneceği konuşulan özelliklerin arasında yer alıyor.