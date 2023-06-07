Intel, Intel Arc Pro A60 ve Pro A60M’yi profesyonel grafik kartlarını tanıttı. Yeni ekran kartları gelişmiş performans sunuyor. Ekran kartları 12 GB‘a kadar VRAM ile birlikte geliyor ve HDR ve Dolby Vision özelliklerine sahip işte detayları.

Intel’in iş istasyonu GPU alanına en son eklediği Intel Arc Pro A60 ve A60M, mevcut Intel Arc Pro ürünlerine kıyasla önemli iyileştirmeler sunuyor. Bu GPU’lar, çeşitli görevler için gelişmiş yetenekler sağlayarak onları özel iş ortamları için ideal hale getiriyor.

İçindekiler Intel Arc Pro A60 ve A60M

Intel Arc Pro A60 ve A60M

Intel Arc Pro A60 ve A60M, 16 ile iki kat daha fazla PCIe şeridi sunarak gelişmiş veri aktarım hızları sağlar.

Bu GPU’lar saniyede 384 gigabayt ile iki kat daha fazla bellek bant genişliğine sahiptir ve daha hızlı veri işleme sağlar.

Intel Arc Pro GPU’lar, 256 ile iki kat daha fazla özel AI Xe Matrix Extensions (XMX) motoruyla AI çıkarım görevlerinde üstünlük sağlar.

Işın izleme birimlerinin sayısı da iki katına çıkarak 16’ya ulaştı ve gerçekçi grafikler ve görsel efektler elde edilmesini sağladı.

Intel Arc Pro GPU’lar, AV1 de dahil olmak üzere kapsamlı medya kodlama ve kod çözme desteği içerir ve sorunsuz medya işleme sağlar.

Intel Arc Pro GPU’ların güçlü özellikleri, onları özel iş ortamlarındaki çeşitli görevler için çok uygun hale getiriyor. Bilgisayar destekli tasarım ve modelleme (CAD/CAM), yapay zeka çıkarımı ve medya işleme alanlarında oldukça başarılı olduğu belirtildi.

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Bazı önemli örnekler arasında Autodesk 3ds Max, AutoCAD, Fusion 360, Inventor, Maya, Bentley MicroStation, Dassault Systèmes SOLIDWORKS, Nemetscheck VectorWorks, PTC Creo, Siemens NX ve Siemens Solid Edge yer alıyor.

İş istasyonu uygulamalarına ek olarak, Intel’in GPU’ları Blender dahil olmak üzere medya ve eğlence yazılımları için optimizeli. 13. Nesil Intel Core işlemcilere sahip Intel NUC 13 Extreme SFF (küçük form faktörlü) bilgisayarlar da Intel Arc Pro GPU ailesi ile uyumlu. Peki siz yeni ekran kartları hakkında neler düşünüyorsunuz? İntel pazarda başarılı olabilecek mi?