Intel, aynı güç zarfını kullanırken selefine göre 2 kat kapasite kazancı ve entegre hızlanma ile yüzde 20’ye varan güç tasarrufu sağlayan Intel vRAN Boost ile Intel 4. Nesil Xeon Scalable işlemcilerini tanıttı. SK Telecom ve Intel, 5G çekirdek referans yazılımı yüzde 30 ortalama çalışma zamanı CPU güç tasarrufu için Intel Altyapı Güç Yöneticisi‘ni oluşturmak için işbirliği yaptı. Buna ek olarak Intel, 4. Nesil Xeon Ölçeklenebilir işlemcilerinde endüstrinin ilk 1 terabit saniyede 5G Kullanıcı Düzlemi İşlevi (UPF) iş yükü performansını gösterdi.

Yüksek performanslı, ölçeklenebilir, esnek ve enerji tasarruflu sistemlere duyulan ihtiyaç, mobil ağları donanım tabanlı silikon ve altyapıdan genel amaçlı işlemcilerde çalışan tamamen sanallaştırılmış platformlara dönüştürüyor. vRAN, CoSP’lerin enerji verimliliğini artırırken ve TCO‘yu azaltırken gelecekteki gereksinimleri karşılamasını sağlıyor.

Intel, ağ yığınında performans, TCO, güç verimliliği, güvenlik ve görünürlük eksikliği gibi sorunları çözmek için açık çözümlerle buluta özgü, hizmet tabanlı mimarilere geçişe öncülük ediyor. Intel’in donanım ve yazılım çözümleri, 5G çekirdek ağlarının hem iş hem de müşteri gereksinimleri için güç verimliliğini, performansı ve gecikmeyi optimize etmesine yardımcı olacak.

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Ağ kenarındaki video hizmetlerinin büyümesi, bu on yılda hizmet sağlayıcılar için rekabet ortamını şekillendirecek. Hangi hizmetlerin başarılı olacağını bilmek zor, ancak Intel, Intel Converged Edge Medya Platformunu geliştirmek için Broadpeak, China Mobile, Cloudsky, Thundersoft ve ZTE ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Bu paylaşılan, çok kiracılı mimari, cloud-native ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir ve değişen gereksinimlere göre ayarlanabilir.

Intel, bulut, iletişim ve gömülü uygulamalar için Agilex 7 FPGA’ler ve eASIC N5X yapısı ASIC cihazlarıyla hızlandırma çözümleri yelpazesini genişletiyor. Intel’in Agilex 7 FPGA AGI 041 cihazları, bulut servis sağlayıcıları ve sırasıyla 2023 ve 2024’te 400G ağlarına geçiş olarak yeni nesil 400G altyapı hızlandırma çözümlerini etkinleştirecek. AGI 041 cihazları, 400G Altyapı İşleme Birimi (IPU) ve ağ çözümleri için mükemmel güç, kapasite ve performans dengesi sunar.