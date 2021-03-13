İşlemci
Intel 13.nesil Raptor Lake işlemcilerinin oyunculara sürprizi olabilir
Sızan bir işlemci yol haritasına göre işlemci devi Intel firmasının Alder Lake çiplerinden sonraki işlemcilerini Raptor Lake ismiyle görebiliriz. Haritada gözüken 13.nesil çiplerin 2022 yılında gelmeleri ise muhtemel gözüküyor. Aynı zamanda oyuncular için de bazı sürprizler de getirebilirler.
VideoCardz tarafından belirtildiği üzere söz konusu olan eski bilgiler içeren bir yol haritası. Bilgilerin doğruluğu da net olmadığı için dikkatle yaklaşmakta fayda var.
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Bununla beraber haritada Alder Lake için 2021 tarihi görülebiliyor. Bu da daha önceden gelen Eylül tarihiyle aynı doğrultuda. Intel de aynı şekilde bu konuda yılın ikinci yarısını hedef gösteriyor. Haritaya göre aynı zamanda gelecek nesil işlemciler de söylediğimiz gibi Raptor Lake olarak karşımıza çıkıyor.
Önceki bilgilere göre 13.nesil Intel Raptor Lake işlemcilerinin yeniden düzenlenen Alder Lake işlemcileri olup; onun gibi 10nm mimari kullanacağı konuşulanlar arasındaydı. Yeni sızıntılar ise Raptor Lake’in; Alder Lake üzerinde başta saat başı komut olmak üzere yapılması muhtemel geliştirmelerle geleceğini söylüyor. Bununla beraber kaynakta ilginç bir bilgi daha yer alıyor. Buna göre işlemciler, işlemci bellekleri oyun için daha da geliştirilmiş halde kullanıcıyla buluşacak.
Bu bilgi doğruysa Intel firması tümleşik belleği geliştirerek oyun performansını artırmayı planlıyor. Bu da Raptor Lake işlemcilerine özellikle de son çıkan oyunlarda bir avantaj sağlayabilir. Bahsi geçen 2022 çıkış tarihi ise önceki bilgilerle de karşılaştırınca mantıklı gözüküyor.
Intel 13.nesil sonrası işlemcileri hakkında da bilgiler var
VideoCardz aynı zamanda Raptor Lake’in 13.nesil olması durumunda; 14.neslin Meteor Lake, 15.neslin de Lunar Lake olacağını söylüyor. Diğer taraftan Lunar Lake’in 14.nesil olacağı ve Meteor Lake’in masaüstüne gelmeyeceği; Tiger Lake gibi laptop için çıkarılabileceği de yakın zamanda konuşulanlar arasındaydı. Tabii ki bunların hepsi birer dedikodu olduğundan son sözü Intel söyleyecek.
Biz ise son söz olarak Raptor Lake laptop işlemcilerinde LPDDR5X desteğinin olacağının söylendiğini not düşelim. Bu da LPDDR5 RAM sahibi Alder Lake karşısında önemli bir gelişme ifade ediyor. Aynı zamanda “DLVR power delivery” isimli bir özellikten de bahsedilirken; bunun tam olarak ne ifade ettiği şu aşamada bilinmiyor.
İşlemci
AMD, işlemci talebi artarken piyasada Intel’i domine ediyor
AMD işlemci alanında Intel karşısında son zamanlarda oldukça önemli gelişmeler kaydetmiş durumda. Kırmızı Takım’ın 2006 yılından beri masaüstü işlemcilerde ilk kez rakibini geçmiş olması özellikle göze çarpıyor. Ancak her iki taraf için de artan talep karşısında satışları yönetmek önemli bir uğraş. Buna rağmen Puget Systems tarafından gelen bilgiler AMD işlemcili sistemlerin oldukça arttığını söylüyor.
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Puget Systems özellikle de iş istasyon ve bilgisayarlarıyla tanınan bir sistem kurma sitesi. Dolayısıyla da sitenin sağladığı bilgiler sistem kuranların talep ettiği donanımlar hakkında önemli bilgiler veriyor. Özellikle de 2019 yılından beri artan talep AMD işlemcileri için iyi haber teşkil ediyor gibi.
Yalnız burada baza alınan sayıların Puget Systems tarafından satılan net bilgisayar sayısı olmadığını hatırlatalım. Verilen bilgiler sadece taleple alakalı yüzdelik oran sağlayıp; bu durumun genel piyasadaki etkisi hakkında akıl yürütmeye yarıyor. Örneğin genel masaüstü payında AMD Intel üzerinde %0.8’lik bir liderliğe sahip. Dolayısıyla firmanın başarısının ürünlerin fazlalığından ziyade ürünlere gelen taleple alakalı olduğu görülebiliyor.
Intel masaüstü alanında biraz geride kalmış olsa da; dizüstü ve sunucu işlemcileri alanında açık ara liderliğini sürdürüyor. Benchmark test sitesi Passmark’a göre teste giren Windows laptopların %80.1’i Intel işlemciye sahip. Ancak site, 2020 başından itibaren aradaki bu farkın kapanmaya başladığını da not düşüyor. Sunucu alanında ise sadece %1.5’lik bir kısım AMD işlemcilerinden gücünü alıyor.
Tabii ki gelecek yıllarda bu sayılarda önemli değişiklikler görmemiz muhtemel. Özellikle de AMD işlemcili laptopların Intel’e nazaran daha uygun olmasının yanında; Ryzen işlemcilerin önemli performans vadetmeleriyle de birlikte bu konuda gelişmeler görmemiz olası.
Özellikle AMD firmasının bu seviyeye gelmesinin dört yıl kadar kısa bir sürede olduğunu düşünürsek; firmanın stok sorunlarını da halletmesiyle beraber bu atağını daha da geliştirmesi işten bile değil gibi.
İşlemci
i9-11900K işlemci sızıntısı oyun performansıyla ilgili ipucu veriyor
Intel firmasının gelecek Rocket Lake işlemcileriyle ilgili yeni bir bilgi daha geldi. Bu seferki bilgiler çiplerin özelliklerini ve 11.nesil amiral gemisinin oyun performansını yansıtıyor. Özellikle de Intel Core i9-11900K Rocket Lake işlemci ve Comet Lake 10900K’nın oyun karşılaştırması dikkat çekiyor.
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VideoCardz Weibo’da yapılan bu paylaşımı Twitter üzerinde tespit etmiş durumda. Dolayısıyla sızıntıları her zaman olduğu gibi dikkatle karşılamakta fayda var. Yine de bu bilgilerin Core i9-11900K işlemcisinin muhtemel performansıyla ilgili bir fikir verdiğini de söyleyebiliriz. 8 çekirdekli ve 16 parçacıklı işlemci söylenene göre 3.5GHz ile çalışıyor. Tek çekirdekte artırılan saat hızı ise 5.3GHz’i buluyor. Tüm çekirdeklerde ise bu rakam 4.7GHz.
Diğer yandan yüksek ayarlarda ve 1080p çözünürlükte dört farklı oyunda yapılan testlerde; i9-11900K işlemci bir önceki nesil 10900K’ya oranla %14’e kadar kare hızı artışı sağlıyor. Bu yüzde Microsoft Flight Simulator’da görülürken; bir diğer oyun Gears 5‘de ise %9’luk bir artış var.
Ayrıca bunların sızıntılar olmasının yanında gelen testlerde belli durumların seçilip sunulabileceği ihtimalini de unutmamak gerek. Örneğin testler, seçilen oyunlarda, oyun ayarlarında veya test edilen sistemde bazı değişikliklerle gelmiş olabilirler. Hatta VideoCardz’a göre gelen bilgilerin kare hızı yerine başka bir ölçüm sunması bile mümkün.
Yine de sızıntılar doğruysa önemli gelişmeler kat edilmişe benziyor. Bununla birlikte işlemciler çıktıktan sonra gelecek testlerde hem Intel hem AMD işlemcileri ile arasındaki farkı daha net görebiliriz gibi.
İşlemci
Qualcomm Apple karşısına son teknoloji ARM işlemciyle çıkabilir
Qualcomm söylentilere göre Apple M1 çipine karşılık ARM tabanlı 8cx işlemcilerinin yeni bir versiyonunu çıkaracak. Öyle ki bu sefer WinFuture.de tarafından gelen bilgiler; Qualcomm’un Windows 10 için ikinci nesil ARM işlemci olacak yeni 8cx işlemcisini test ettiğini söylüyor.
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Qualcomm Windows 10 işlemcileri için pil ömrü ve bağlantı seçeneklerine daha çok öncelik veriyordu. Şimdi ise görünüşe göre firma performansı ön planda tutacak. Bu hamlenin ise Apple firmasının diğer ARM işlemcilerinden önde olan çiplerine karşılık geliyor olması muhtemel.
Rapora göre, Qualcomm yeni işlemcilerinde rekabeti üst seviyeye çıkarmak için güç tasarruflu çekirdeklere yer vermeyecek. Ancak 8 çekirdekli bir kurulum düşünen firma; dört “Gold+” dört tane de “Gold” son teknoloji çekirdek kullanmayı planlıyor. Bu çekirdekler ise sırasıyla 2.43GHz ve 2.7GHz saat hızına sahip olacaklar. Bununla birlikte WindowsFuture 3GHz gözüken bazı numunelerden de bahsediyor. Dolayısıyla birden fazla Qualcomm ARM işlemcisi görmemiz mümkün.
Onun dışında SC8280XP ismiyle bilinen yeni Snapdragon 8cx işlemcisi; 32GB RAM’e kadar bellekli sistemlerde teste de dahil olmuş durumda. Önceki Qualcomm Windows 10 işlemcilerinin ise 16GB RAM desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.
Son olarak söylediğimiz gibi performans odaklı olacağı konuşulan SC8280XP entegre bir NPU; yani Nöral İşlemci Ünitesi barındıracak. Bunun da firmanın bu konudaki mevcut çözümünden çok daha hızlı işlem imkanı sunacağı belirtilenler arasında.
Qualcomm SC8280XP işlemcisinin şu anda hala geliştirilme aşamasında olduğu not düşelim. Yani işlemcinin yakın bir zamanda duyurulması pek olası gözükmüyor.
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Intel 13.nesil Raptor Lake işlemcilerinin oyunculara sürprizi olabilir
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