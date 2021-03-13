Intel 13.nesil Raptor Lake işlemcilerinin oyunculara sürprizi olabilir

Sızan bir işlemci yol haritasına göre işlemci devi Intel firmasının Alder Lake çiplerinden sonraki işlemcilerini Raptor Lake ismiyle görebiliriz. Haritada gözüken 13.nesil çiplerin 2022 yılında gelmeleri ise muhtemel gözüküyor. Aynı zamanda oyuncular için de bazı sürprizler de getirebilirler.

VideoCardz tarafından belirtildiği üzere söz konusu olan eski bilgiler içeren bir yol haritası. Bilgilerin doğruluğu da net olmadığı için dikkatle yaklaşmakta fayda var.

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Bununla beraber haritada Alder Lake için 2021 tarihi görülebiliyor. Bu da daha önceden gelen Eylül tarihiyle aynı doğrultuda. Intel de aynı şekilde bu konuda yılın ikinci yarısını hedef gösteriyor. Haritaya göre aynı zamanda gelecek nesil işlemciler de söylediğimiz gibi Raptor Lake olarak karşımıza çıkıyor.

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Önceki bilgilere göre 13.nesil Intel Raptor Lake işlemcilerinin yeniden düzenlenen Alder Lake işlemcileri olup; onun gibi 10nm mimari kullanacağı konuşulanlar arasındaydı. Yeni sızıntılar ise Raptor Lake’in; Alder Lake üzerinde başta saat başı komut olmak üzere yapılması muhtemel geliştirmelerle geleceğini söylüyor. Bununla beraber kaynakta ilginç bir bilgi daha yer alıyor. Buna göre işlemciler, işlemci bellekleri oyun için daha da geliştirilmiş halde kullanıcıyla buluşacak.

Bu bilgi doğruysa Intel firması tümleşik belleği geliştirerek oyun performansını artırmayı planlıyor. Bu da Raptor Lake işlemcilerine özellikle de son çıkan oyunlarda bir avantaj sağlayabilir. Bahsi geçen 2022 çıkış tarihi ise önceki bilgilerle de karşılaştırınca mantıklı gözüküyor.

Intel 13.nesil sonrası işlemcileri hakkında da bilgiler var

VideoCardz aynı zamanda Raptor Lake’in 13.nesil olması durumunda; 14.neslin Meteor Lake, 15.neslin de Lunar Lake olacağını söylüyor. Diğer taraftan Lunar Lake’in 14.nesil olacağı ve Meteor Lake’in masaüstüne gelmeyeceği; Tiger Lake gibi laptop için çıkarılabileceği de yakın zamanda konuşulanlar arasındaydı. Tabii ki bunların hepsi birer dedikodu olduğundan son sözü Intel söyleyecek.

Biz ise son söz olarak Raptor Lake laptop işlemcilerinde LPDDR5X desteğinin olacağının söylendiğini not düşelim. Bu da LPDDR5 RAM sahibi Alder Lake karşısında önemli bir gelişme ifade ediyor. Aynı zamanda “DLVR power delivery” isimli bir özellikten de bahsedilirken; bunun tam olarak ne ifade ettiği şu aşamada bilinmiyor.