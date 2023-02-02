Focus Entertainment oyuncuların merakla beklediği FPS türündeki Atomic Heart için bugün tam 9 dakikalık oynanış videosu yayınladı. 21 Şubat tarihinde PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S ve Xbox One için çıkacak olan oyun yeni nesil konsollarda 4K/60 FPS‘i hedefleyecek. Bu hedefi tutturmak çok zor olabilir. Çünkü yayınlanan oynanış videosu gerçekten de iştah kabartıyor.

Yayınlanan video da, oyunun aralarında araba, tren veya yürüyerek hareket edebileceğiniz beş büyük konum içerdiği söyleniyor. Oyun en az 25 saat sürecek gibi görünüyor.

Oynanış videosu ile açıklama yapan geliştirici ekip; “İnsanların sadık ve ateşli robotlarıyla uyum içinde yaşadıkları ütopik mucizeler ve mükemmellik dünyasına hoş geldiniz. Eskiden böyleydi. En son robot kontrol sisteminin piyasaya sürülmesine sadece birkaç gün kaldı ve sadece trajik bir kaza veya küresel bir komplo onu kırabilirdi. Gizli deneylerle birlikte teknolojinin önlenemez gelişimi, aniden yaratıcılarına isyan eden mutant yaratıklara, korkunç makinelere ve ağır hizmet robotlarına yol açtı. Onları durdurabilir ve idealize edilmiş dünyanın arkasında ne olduğunu sadece siz öğrenebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

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Gelen bilgilere göre ana karakter, benzersiz rakipleri yenmek için savaş becerilerini, deneysel güç eldivenini ve ultramodern silahlarını kullanmak zorunda kalacak. Dövüş tarzınızı her benzersiz rakibe uyarlayın. Becerilerinizi ve kaynaklarınızı birleştirip, çevreyi kullanıp ve zorlukların üstesinden gelmek ve kötülüğü ortadan kaldırmak için ekipmanınızı geliştirebileceksiniz.

Çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine dahil olacak olan oyun Steam’de 699 TL‘den satışa sunulmuş durumda.