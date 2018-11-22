Instagram yeni profil sayfası tasarımına geçiyor

Instagram tarafından bugün yapılan açıklamada, yeni bir profil tasarımı yaptığını söyledi. Tasarımda sekmeler dikkat çekerken, butonlarda da değişimler görünüyor.

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Daha fazla sekmeli bir tasarım geliyor

Yapılan bu yeni tasarımla birlikte Instagram profil resmimizi sağ tarafa yaslarken, takipçi ve takip ettiklerinin aralarında geçiş yapabildiğiniz bir sekme bulunuyor. Ayrıca yeni tasarımda mesaj ve takip etme butonlarının da yerleri değiştirilmiş. Aynı zamanda diğer butonlarda düzenlenirken, alt tarafta bulunan sekmelere IGTV, Shop gibi sekmeler de eklendi.

Gelen bu yenilik farklı komisyonlarla birlikte kullanıcılara dağıtılacak. Önümüzdeki hafta başlayacak olan bu güncelleme, geri bildirimlerle birlikte düzenlenmeye devam edecek.