2000 – 2500 TL’ye ne alınır, ne alınmaz?

Ülkemizde dolar kurunun artışıyla beraber akıllı telefon fiyatları iyiden iyiye arttı. Bugün üst segment akıllı telefonlara baktığımızda 4000 – 5000 TL‘den başlayan ve ne yazık ki 10.000 TL‘ye varan fiyatlarla karşı karşıyayız. Bu fiyatlara rağmen ülkemizde insanların ortalama alım gücü ve asgari ücretin durumu belli. Hâl böyle olunca insanlar daha çok fiyat performans oranı yüksek, uygun fiyatlı akıllı telefonlara yöneliyor. Bizim de en çok soru aldığımız segmentin başında 2000 – 2500 TL aralığı geliyor.

Bu videoda, 2000 – 2500 TL aralığında olan ve öne çıkan modellerin bir değerlendirmesini yaptık.

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Listemizde hangi telefonlar var?

Videoda konu ettiğimiz cihazlar Nokia 8, GM 9 Pro, Huawei P20 Lite, Galaxy A8, Honor 8X ve Honor Play olarak sıralanıyor. Bu listede “alınabilir” olarak gördüğümüz cihazlar ise Nokia 8, GM 9 Pro, Honor 8X ve Honor Play olarak sıralanıyor.

Videoda özellikle Honor 8X modelinin üzerinde durduk. Çünkü bugün 2300 TL fiyat bandında satılan cihaz, orta düzey akıllı telefonlar arasında Kirin 710 işlemcisiyle öne çıkıyor. Ayrıca dün itibarıyla duyurulan kampanya kapsamında Honor 8X alan kullanıcılara Bluetooth kulaklık ve 100 TL hediye çeki de veriliyor.