Meta, Instagram’da herkese açık tek yönlü bir mesajlaşma aracı olarak tasarlanan Yayın Kanalları adlı yeni bir özellik başlattığını duyurdu.

İçerik oluşturucuların takipçileriyle geniş ölçekte etkileşim kurmaları için tasarlanan bu yeni özellik, ABD’de Instagram’ın bazı içerik oluşturucularıyla test ediliyor.

Meta yaptığı açıklamada, İçerik oluşturucuların kitlelerine doğrudan ulaşmalarına ve topluluklarıyla daha derin bağlantılar kurmalarına yardımcı olmak için her zaman yeni yollar keşfediyoruz. Bugün Mark Zuckerberg, Instagram’daki yayın kanallarını kendi “Meta Channel” ile duyurdu. Yayın kanalları, içerik oluşturucuların tüm takipçilerini davet edebilecekleri ve en ilgili hayranlarıyla etkileşime geçebilecekleri herkese açık, bire-çok mesajlaşma aracıdır.

İçerik oluşturucular, yayın kanallarını takipçilerini güncel tutmanın sıradan ve hızlı bir yolu olarak kullanabilir. En son güncellemelerini ve sahne arkası anlarını paylaşmak için metin, fotoğraf, video ve sesli notlar kullanabilir ve hatta hayran geri bildirimlerini kitleselleştirmek için anketler oluşturabilirler. Yalnızca içerik oluşturucular mesaj gönderebilirken, takipçiler içeriğe tepki verebiliyor ve anketlerde oy kullanabiliyor.

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Önümüzdeki aylarda Instagram, yaklaşan ortak çalışmaları tartışmak için başka bir içerik oluşturucuyu kanala getirme, soru istemleri aracılığıyla soru toplama ve daha fazlası gibi daha fazla özellik ekleyecek.

Yayın kanalları Instagram’ın topluluk kurallarına tabidir ve insanlar hem yayın kanalının kendisini hem de kanalda paylaşılan belirli içeriği bildirebilir ve Meta politikalarına aykırı ise kaldırılabilir.

Şirket, yayın kanallarının herkese açık ve keşfedilebilir sohbet deneyimleri için tasarlandığını, bu nedenle Instagram’daki özel mesajlaşmadan farklı muamele gördüklerini söylüyor. Meta, yayın kanallarında kurallarını ihlal edebilecek içeriği belirlemeye, incelemeye veya kaldırmaya yardımcı olacak araçlara ve gözden geçiricilere sahip olduğunu belirtiyor.