Dünyaca ünlü teknoloji devi Google’ı duymayanınız yoktur. Şirket bünyesinde birçok uygulamaya sahip. Bunlardan birisi ise çevrimiçi video paylaşım platformu YouTube. Bugün yaşanan son gelişmelere göre YouTube CEO’su Susan Wojcicki istifa etti.

Eski CEO Susan Wojcicki, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada istifa ettiğini duyurdu. E-postada Wojcicki; ailesine, sağlığına ve kişisel projelerine odaklanacağını söyledi. Bunun yanı sıra Alphabet’te danışmanlık yapmak istediğini de belirtti. Kıdemli CEO bu görevinden önce Google’da reklam ürünlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı idi.

Susan Wojcicki’nin istifası YouTube’un reklam gelirlerinin Instagram, Netflix, TikTok gibi çevrimiçi video paylaşım mecralarının reklam gelirlerinin gerisine düşmesinden sonra yaşandı. 54 yaşındaki CEO’nun yerini Hint kökenli, Google’da daha önceden görev alan Neal Mohan alacak.

Neal Mohan Kimdir? Neal Mohan Kimdir?

Neal Mohan, Google’da Kıdemli Başkan Yardımcısı ve çevrimiçi video paylaşım platformu ve Alphabet Inc.’in yan kuruluşu olan YouTube’da Baş Ürün Sorumlusu olarak görev yaptı. Bunun yanı sıra Mart 2008 ile Kasım 2015 arasında Google’ın Görüntülü ve Video Reklamlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak da görev yaptı.

Google’a katılmadan önce, Google’ın 2007’de satın aldığı bir internet reklam sunma hizmetleri şirketi olan DoubleClick’te strateji ve ürün geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Mohan, Stanford Üniversitesi’nden Elektrik Mühendisliği alanında lisans derecesine ve Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahip. Neal Mohan bütün bunların yanı sıra YouTube Music ve Shorts fikirlerini geliştirip hayata geçiren kişidir.

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