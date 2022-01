Instagram Yakında Gönderi Konumunu Zevkinize Göre Yeniden Düzenlemenize İzin Verecek!

Instagram‘ın, günlük 500 milyon büyük aktif kullanıcısı için kullanıcı deneyimini olabildiğince sorunsuz tutmak amacıyla birkaç yeni özellik eklediği biliniyor. Akış için üç yeni stili test ettiğini açıkladıktan sonra, sosyal medya platformunun artık profil tablonuzdaki gönderilerin sırasını düzenlemenize izin verecek bir yetenek sunması bekleniyor.

Alessandro Paluzzi, Twitter‘da yakın zamanda yaptığı bir gönderide, Instagram‘ın gönderilerinizi beğeninize göre yeniden düzenlemenizi sağlayacak yeni bir özelliği test ettiğini öne sürdü. Bu nedenle, insanların görmesi için getirmek istediğiniz birkaç fotoğraf veya video varsa, sırayı değiştirebilirsiniz. Bu özellik, profil besleme konseptinize uyumu geri getirmek istiyorsanız yardımcı olabilir.

Bu yeteneğin Ayarlar altındaki “Profil Bilgileri” bölümünde yer alacağı ortaya çıktı. Bir kez orada, “Izgarayı Düzenle” adlı bir seçenek göreceksiniz. Instagram gönderilerinizi beğeninize göre yeniden düzenlemenizi sağlar. Basit bir sürükle ve bırak işlemi, gönderileri yeniden sıralamanıza olanak tanır. Ve yeniden düzenlemeyi bitirdiğinizde “Bitti”ye basarak emeğinizin meyvelerini profil sayfanızda görebilirsiniz.

Bununla Instagram, Profil bölümünüzün size ve başkalarına nasıl göründüğü konusunda değişiklik yapmanıza izin verecektir. Bu özellik, Instagram Akışını göstermenin üç yoluna ek olarak gelir. Platform, Ana Sayfa, Sık Kullanılanlar ve Takip olmak üzere üç seçeneği test ediyor. Bu stillerden ikisi, gönderileri tıpkı eski zamanlardaki gibi kronolojik sırayla gösterecektir. Instagram CEO’su Adam Mosseri bu değişiklikleri kısa bir videoda açıkladı:

