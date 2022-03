Instagram, arkadaşlarınızın platformda beğendiği gönderileri gösteren bir “Takip Ediliyor” sekmesine sahipti. Ancak Meta‘nın sahibi olduğu şirket, Ekim 2019’da bu özelliği kaldırmaya karar verdi. Neredeyse üç yıl sonra Instagram, arkadaşlarınızın beğendiği gönderilerini takip etmenizi sağlayan benzer bir özellik üzerinde çalışıyor.

Alessandro Paluzzi tarafından bu hafta başlarında fark edildiği üzere, Instagram şu anda Keşfet sayfasında arkadaşlarınızın beğendiği gönderileri potansiyel olarak gösterebilecek yeni bir bölüm üzerinde çalışıyor. Aşağıdaki işlemdeki özelliği kontrol edin:

#Instagram is working on a section on the Explore page where you can see some of your friends' liked posts 👀 pic.twitter.com/gbZEhEYepp

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 15, 2022