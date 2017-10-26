Instagram’ın Hikayeler Özelliğine Superzoom Modu Geldi

Instagram’da video döngülerini kullanmayı sevenler için Boomerang’ın alternatifi olabilecek yeni bir çekim modu daha geldi.

Instagram’ın Hikayeler özelliğine Superzoom isimli yeni bir çekim modu geldi. Bu modda çekilen görsellere uygulama otomatik olarak dramatik bir yakınlaştırma gerçekleştiriyor ve bunu eklediği ses efektiyle destekliyor. Son zamanlarda internette popüler hale gelen reaksiyon videolarına rakip olacak Superzoom görsellere oldukça dramatik bir hava katıyor.

Özellikle, Cadılar Bayramı döneminde sıkça kullanılması beklenen özelliğe Hikayeler bölümünden erişebilmek mümkün. Superzoom butonuna bastığınızda üç saniyelik videolar çekiyor. Basılı tutarak daha da uzun videolar çekmek mümkün.

Platforma ayrıca Cadılar Bayramı için yeni çıkartmalar ve filtreler geldi. Kullanıclar vampir, zombi ya da sisli Silent Hill filtrelerinden birini çekebiliyor. Bütün bu özellikler tüm dünyada kullanıma açıldı ve kısa bir süreliğine kullanımda kalacak.