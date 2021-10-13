Instagram Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Instagram şifresi değiştirme işlemi birçok kullanıcı tarafından bilinmiyor olsa da oldukça kolaydır. Instagram günümüzde son derece büyük bir kitle tarafından kullanılan en popüler sosyal medya platformlarından biridir. Kullanımı için üyelik gereken Instagram hal böyle olunca hepimiz hakkında son derece özel bilgilere sahip ve güvenli alanda kalmamızı sağlayan şey şifrelerimiz.

Kullanıcı sayısı milyarın üzerinde olan Instagram’ı kullanmayan kişi sayısı giderek azalıyor. Instagram hayatımızın her alanında çok büyük yer kaplayan sosyal medya platformlarının en güçlülerinden biridir. Anlık olarak konumumuz dahil özel hayatımıza ilişkin pek çok ayrıntılı bilgiye sahip olan tüm platformlarda olduğu gibi Instagram’da da kendi güvenliğimizi sağlamak için sorumluluk duygusuyla hareket etmemiz artık bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir.

Dünyanın en yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram özellikler pandemi süreciyle birlikte kullanıcı sayısını hızla artırdı. Bu süreçte insanlar uzak kaldıkları ve yapmayı özledikleri aktiviteleri, evinde nasıl zaman geçirdiğini ve daha birçok farklı şeyi Instagram hesabından paylaştı. Instagram üzerinden canlı yayınlar yapıldı, konserler verildi. Kullanıcılar bu etkinlikler esnasında yorumlar yazarak anlık katılım sağlama imkanını elde etti.

Birçoğumuz her gün en az birkaç kez ziyaret ettiğimiz Instagram hesabımıza otomatik olarak giriş yapmayı tercih ediyoruz. Bu nedenle sürekli olarak girmek zorunda kalmadığımız şifrelerimizi zaman içerisinde unutabiliyoruz. Instagram’dan güvenli çıkış yaptığımız takdirde yeniden giriş yapmak için şifrenin girilmesi gerekiyor. Şifresini unutan kullanıcılar ise bu durumda hesaplarına girememelerine neden olan bir sorunla karşı karşıya kalabiliyor.

Instagram kullanıcıları kimi zaman şifrelerinin yeterince güvenli olmadığından endişe ettiklerinden kimi zaman da şifrelerini unutmaları nedeniyle hesaplarına erişemediklerinden dolayı şifre değiştirme işlemine gereksinim duyabilirler.

Instagram Şifre Yenileme Yöntemleri

Instagram şifresinin yenilenmesi için iki yöntem vardır. Eğer şifrenizi biliyorsanız uygulama içinden şifre değiştirme şifrenizi bilmiyorsanız şifremi unuttum seçeneğiyle şifre yenileme işlemlerini yapabilirsiniz.

Instagram Hesabı İçinden Şifre Değiştirme

Telefondan Instagram uygulaması açılır.

Profil sayfasına girilir.

sayfasına girilir. Sağ üstte yer alan üç çizgiye tıklanır.

Ayarlar – Güvenlik – Şifre seçeneklerine sırasıyla tıklanır.

– – seçeneklerine sırasıyla tıklanır. Mevcut şifre ve yeni şifre girilir.

Sağ üstte bulunan mavi tik simgesine tıklanır.

Bununla birlikte kullanıcılar Instagram şifrelerini unutmasalar dahi Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarında kullandıkları şifreleri periyodik aralıklarla değiştirmeleri önerilir. Özellikle her sosyal medya platformunda aynı şifreyi kullanmak sağlıklı değildir. Bu durumda en doğru adım her bir sosyal medya platformunda farklı bir şifreye geçiş yapılması ve belirlenen şifreler ne kadar güvenli olursa olsun ilerleyen dönemde şifrelerin düzenli aralıklarla değiştirilmesidir. Bu sayede kendimizle ilgili en hassas bilgilerin yer aldığı sosyal medya platformlarında güvenliğimizin sağlanması adına kendi üzerimize düşeni yerine getirebiliriz.

Instagram güvenlik politikası gereği, yeni şifre belirleme sırasında en az altı karakter kullanılmalıdır. Mümkün olduğunca daha uzun bir şifre kullanılması, şifrede en az bir küçük harf, bir büyük harf, bir rakam ve bir sembol bulunması önerilir. Bu sayede herhangi bir kötü niyetli kişi şifrenizi kırmaya çalıştığında bunu kolayca başaramayacaktır.

Bilgisayar Üzerinden Instagram Şifresi Değiştirme İşlemleri

Instagram internet sitesine girilir.

internet sitesine girilir. Sağ üstte bulunan profil resmine tıklanarak kullanıcı profiline girilir.

Ayarlar simgesine tıklanır.

simgesine tıklanır. Şifreyi Değiştir seçeneğine tıklanır.

seçeneğine tıklanır. Mevcut şifre ve yeni şifre girilir.

Şifreyi Değiştir butonuna tıklanır.

Bu sayede telefon üzerinden yapıldığı gibi bilgisayar üzerinden de Instagram şifre değiştirme işlemleri kolaylıkla tamamlanabilir.bununla birlikte eğer Instagram şifresi akıllı telefona ya da bilgisayara yapılan saldırı kaynaklı bir sızıntı yaşandığı için değiştiriliyorsa şifrenin aynı cihaz kullanılarak değiştirilmemesine özen gösterilmelidir. Cihaza sızan kişi böyle bir durumda yeni şifreyi de çok kolay bir şekilde elde edebileceğinden istenilen güvenliğin sağlanması mümkün olmayacaktır.

Instagram “Şifremi Unuttum “ Seçeneğini Kullanma

Telefondan Instagram uygulamasına girilir.

Giriş ekranında yer alan “ Giriş Yapmak İçin Yardım Al ” seçeneğine tıklanır.

” seçeneğine tıklanır. Hesaba bağlanmış olan telefon numarası girilir. Eğer hesap ile ilişkilendirilmiş bir telefon numarası bulunmuyorsa kullanıcı adının girilmesi de tercih edilebilir.

Telefon numarası girildiği takdirde kullanıcıya tek seferlik bir parola gönderilir. Daha sonra kullanıcı bu parolayı kullanarak giriş yapar ve yeni Instagram şifresi oluşturulur. Kullanıcı adı girildiği takdirde Instagram hesabı oluşturulurken kullanılmış olan e-mail adresine Instagram şifre sıfırlama linki gönderilir. Bu linke tıklayan kullanıcı otomatik olarak Instagram’ın şifre değiştirme sayfasına yönlendirilir.

Eğer kullanıcı adı girilmesine rağmen e-mail gelmediyse öncelikle e-mail adresinin “Gereksiz” klasörü kontrol edilmelidir. Instagram tarafından gönderilen e-mail buraya düştüyse bu e-mail’in gereksiz olmadığı belirtildiğinden gelen kutusuna taşınır. Buradan ilgili linke tıklanabilir. Eğer Instagram tarafından gönderilen e-mail “Gereksiz” klasöründe de yer almıyorsa Instagram’a verilen e-mail adresinin doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Şifre Yönetici Uygulamaları

Instagram şifresi başta olmak üzere sıklıkla kullandığımız ve her kullanışımızda şifremizi yeniden girmek zorunda kalmadığımız sosyal medya platformlarında en sık yaşanan sorunların başında şifrelerin unutulması geliyor. Yalnızca sosyal medya platformlarında değil mobil bankacılık, forum siteleri, sözlükler gibi üyelik gerektiren çevrim içi servislerin hepsinde güvenlik için bir şifre belirlenmesi gerekiyor. Hesapların güvenliğinin üst düzeyde sağlanabilmesi için belirlenen şifrelerin küçük harf, büyük harf, sayı ve özel karakter içermesi gerekiyor. Ancak kayıt olunan her servisin şifresinin hatırlanmasının zorlaştığı noktada devrete şifre yöneticisi uygulamalar giriyor.

Şifre yöneticisi uygulamalarından bazıları şifreli kayırlarını kullanıcının depolama alanında bazıları ise kendi sunucularında depoluyor. Ve internet erişimi olan herhangi bir cihazla bağlanma imkanı veriyor.

LastPass

En çok kullanılan şifre yöneticisi uygulamalardan biri olan LastPass’in ücretsiz ve premium olmak üzere iki farklı üyelik seçeneği vardır. Kullanıcılar her iki üyelik türünde de sınırsız kayıt oluşturup depolayabilir. Şifrelerin tutulduğu güvenli deponun şifresi de kullanıcı tarafından oluşturulur. Instagram şifresi dışında Facebook, HepsiBurada, Amazon, Netflix gibi hesap şifrelerini burada toplayabilirler. Uygulamanın Mac, iOS, Windows ve Android için donanım doğrulama seçeneği de vardır.

LastPass indir

Dashlane

LastPass’ın en yakın rakibi konumundaki Dashlane’de tek tıkla şifre oluşturma ve üst seviye güvenlik dahil olmak üzere birçok özellik vardır. Masaüstü programının yanı sıra Dashlane’in tarayıcı eklentisi ve mobil sürümleri de bulunur.

Dashlane indir

Keeper Security

Stil ve tasarım konusunda rakiplerinden geride olsa da Keeper Security’nin güçlü noktası güvenliği olarak biliniyor. Bu alanda hizmet veren en eski şifre yöneticilerinden biri olan Keeper Security pazardaki denetlenmiş ve sertifikalanmış AES 256-bit şifrelemeyi kullanıyor ve koruma konusundaki gücü ile ön plana çıkıyor.

Keeper Security indir

RoboForm

Dünyadaki en iyi şifre yöneticisi uygulama olduğu iddiası ile dikkat çeken RoboForm yaptığı son güncelleme ile birlikte ücretsiz hesaplara da sınırsız sayıda kayıt desteği sunuyor. Aynı zamanda uygulama girişleri, çoklu platform desteği, güvenli not depolaması ve acil erişim desteği gibi hizmetler de sunuyor. RoboForm Everywhere ile cihazlar arası senkronizasyon ve bulut desteği gibi özellikleri de barındırıyor.

RoboForm indir

Sticky Password

Arkasında AVG Antivirus ekibi bulunan Sticky Password’ün güvenlik konusunda oldukça iddialı olduğu biliniyor. Ücretsiz ve premium üyelik seçenekleri sunan Sticky Password hayat boyu üyelik imkanı sunan bir premium üyelik hizmeti ile rakipleri arasından sıyrılıyor.

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Google Password Manager

Google Password Manager bulabileceğiniz en kolay ve ücretsiz olan şifre yöneticilerinden biri olmayı başardı. Özellikle Android ve Google arama motorunu kullananlar için şahane bir sistem olan Google Password Manager, bir uygulama olarak değil, Google hesabınıza entegre olarak çalışıyor. Bu sayede tüm site, Google hesapları ve Adnroid uygulama bilgilerine ait şifreleri hesabınız üzerinden rahatlıkla bulabilir, kontrol edebilirsiniz. Bir diğer yandan uygulama erişimlerini de düzenleyerek şifresiz giriş adımlarını da düzenleyebilirsiniz.

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