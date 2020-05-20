Haber
Facebook Shops resmen duyuruldu!
Facebook, kendi platformu üzerinden sanal alışverişin yapılmasına imkan sağlayacak Facebook Shops adını verdiği yeni hizmetini kullanıcılarına duyurdu. Şirketin sağladığı yeni servis, satıcı ile müşteri arasındaki ilişkiyi çevrimiçi platformda iyileştirmeyi hedefliyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle küçük işletmeler oldukça derinden etkilendi. Şirket, kapalı olan ve hala açılamayan mağazalar için harekete geçti. Facebook Shops, işletmelerin sosyal ağ içerisinde bir vitrin oluşturmalarına yardımcı oluyor. Sosyal medya devinin atmış olduğu bu adımın özellikle küçük esnafın sıkıntısına çare olması bekleniyor.
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Facebook ve Instagram üzerinden ulaşılabilen bu platformu kullanmak oldukça kolay. Açılan mağazalara, işletmelerin Facebook sayfaları ya da Instagram profilleri aracılığıyla ulaşılabilecek. Bu alışveriş özelliği, Facebook’a bağlı mesajlaşma uygulamalarıyla da entegre çalışacak.
Mark Zuckerberg tarafından tanıtılan bu yeni özellik, şirketlerin / kişilerin Facebook’ta dijital dükkan açmasına ya da başka bir deyişle profillerini birer dükkan haline getirmesine ve satış yapmasına imkan tanıyor. Facebook üzerinde paylaşmak istedikleri kataloglarını hazırlayan işletmeler, çeşitli kapak görselleri ve renklerle vitrinlerini özdeşleştirebiliyor.
Facebook Shops tamamen ücretsiz bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca şirket, işletmelerinin reklamını yapmak isteyen kullanıcılardan da dolaylı olarak para kazanmış oluyor. Kullanıcı dostu olduğu iddia edilen bu yeni servis, satıcı ile müşteri arasındaki ilişkiyi daha da iyi hale getirmeyi planlıyor.
Facebook Shops servisi ilk etapta ABD’de kullanıma açıldı. Bu platformun Türkiye’de kullanıma sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Instagram, WhatsApp ve Instagram Direct entegrasyonu ile Facebook Shops’un daha geniş kitlelere yayılacağı düşünülüyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Türkiye’de faaliyetlerine başladı mı? (Haber güncellendi!)
OnePlus Türkiye pazarındaki yerini sonunda aldı mı? Uzun bir süredir beklenen ve benzer şirketsel yapılar olarak bilinen Oppo ve realme’nin ülkemize girmesiyle birlikte OnePlus firmasından da bir atılım bekleniyordu. Beklenen nihayet gerçekleşti mi? Hepsiburada üzerinde OnePlus Türkiye Garantili imzasına sahip ilk ürünler ortaya çıktı.
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Bugün itibarıyla yayına giren ürünler Hepsiburada üzerinde ortaya çıktı. OnePlus’un uzun bir süredir Türkiye’ye girmek için uğraşılarda bulunduğu fakat bir türlü bu uğraşının sonuca ulaşamadığı biliniyordu. Nitekim bugün, birkaç saat önce öğrenilen gelişmeler ülkemize girişin sonunda tamamlandı mı sorusunu akıllara getiriyor.
Hepsiburada üzerinde OnePlus 7T ve 7T Pro artık satışta! (Haber güncelleme aldı, haberin sonunda!)
Sessiz soluksuz şekilde ürünlerin satışına başlanması açıkçası oldukça şaşırttı. Ürünlerde herhangi bir stokta değil, ibaresi bulunmuyor. Ürünleri istediğiniz gibi sepete ekleyebilir, satın alma sürecini de gerçekleştirebiliyorsunuz. OnePlus Türkiye Garantili olarak bulunan bu ürünler, firmanın resmi olarak Türkiye’de bulunduğunu kanıtlar durumda mı?
Hepsiburada üzerinde satış fiyatlarına baktığımızda, 7T’nin 128 GB’lık versiyonunun 5.999 TL’lik satış etiketiyle görüntüleyebiliyorken 7T Pro’nun fiyatının 256 GB’lık versiyonunun 8.999 TL olduğunu görüyoruz.
Ürünlerin Hepsiburada linkleri ise şu şekilde;
OnePlus 7T özellikleri nelerdi?
- Ekran: 6.55 inç, 1080 x 2400 piksel AMOLED ekran
- Ekran koruması: Ön cam Gorilla Glass 6, Arka cam Gorilla Glass 5, alüminyum çerçeve
- İşlemci: Snapdragon 855 Plus (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485)
- Grafik Birimi: Adreno 640
- RAM: 128 /256 GB, 8 GB RAM
- Ana kamera: 48 megapiksel, f/1.6, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS
- Geniş açılı kamera: 16 megapiksel, f/2.2, 17mm, ultra geniş açılı
- Telefoto kamera: 12 megapiksel, f/2.2, 51mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom
- Arka kamera video: 2160p 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, Auto HDR, gyro-EIS
- Ön kamera: 16 Megapiksel, f/2.0, 25mm (geniş açı), 1/3.1″, 1.0µm 1080p 30FPS video
- Batarya: 3.800 mAh
- Hızlı Şarj: Var, 30 Watt hızlı şarj
OPPO Türkiye’nin ülkemizde servis konusunda başarılı firmalardan biri olduğu düşünüldüğünde bu fiyatlamanın sonucunda da akıllarda “gerçekten resmi garantili mi?” sorusu geliyor.
OnePlus 7T – 7T Pro Hepsiburada ve Gayrî resmi fiyat karşılaştırması (21 Mayıs, 02:23 – Güncellendi.)
Yukarıdaki haberde de belirttiğimiz gibi OnePlus 7T’nin 128 GB’lik versiyonu HB’da OnePlus Türkiye garantili olduğu iddiasıyla şu an 5.999 TL fiyatla satılıyor. Sahibinden.com gibi yurt dışından kaçak yollarla ülkemize sokulan cihazların satıldığı platformlara karşılaştırdığımızda (tabii ki vergileri de hesaplayarak) 5.999 TL’nin çok da abartılı olmadığını söyleyebiliriz.
3.900 TL ile 4500 TL arasında ithalatçı garantili veya kaçak bir şekilde yurda sokulan geçtiğimiz senenin Snapdragon 855 Plus gibi üst düzey işlemci setine sahip bu cep telefonu, (eğer doğruysa) “Hepsiburada” üzerinden yetkili servis hizmetiyle birlikte meraklıları tarafından tercih edilebilir bir fiyatla Türkiye pazarında satışa başladı diyebiliriz.
7T Pro’da ise fiyat farkı konusunda büyük bir uçurum söz konusu. Çünkü resmi olmayan yöntemlerle satılan cihazların en az 4.500 TL seviyesine bulunabildiği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. En uç rakamlarda, tabii ki bahsettiğim 4.500 seviyesinden çok da yukarı da değil. Firmanın McLaren’la yaptığı ortaklığın meyvesi olan 7T Pro McLaren Edition bile şu an ülkemizde (resmi garantisi olmadan) 6.500 TL seviyesinde satılıyor.
“Kesinlikle resmi garanti değil!” (21 Mayıs, 03:07 – Güncellendi.)
Bildiğiniz gibi OnePlus markası da tıpkı realme markasında olduğu gibi OPPO çatısı altında.
Hatta bu iki marka da eskiden OPPO’ya ait birer seriyken OPPO ve Vivo markalarının resmi sahibi BBK Electronics tarafından yakın bir geçmişte OPPO şemsiyesi altından çıkarılarak ayrı birer marka olarak konumlandırılmıştı.
Bu nedenle de realme Türkiye’nin kuruluşu da ülkemizde OPPO çatısı altında gerçekleşmişti. Gelen haberler OnePlus markasının da aynen realme’de olduğu gibi OPPO Türkiye bünyesinde faaliyete geçeceğini gösteriyordu.
O nedenle HepsiBurada’da OnePlus Türkiye garantili olduğu belirtilen cep telefonlarını görür görmez, OPPO Türkiye ekibinden olayın iç yüzünü öğrenmeye çalıştık. Ancak gece vakti çok kısıtlı sayıda kaynağa ulaşabildik.
Adını ve görevini söylemek istemeyen ama OPPO Türkiye ekosistemi içinde çalışan bir sektör profesyoneli bu ürünlerin kesinlikle OnePlus Türkiye garantili olamayacağını, çünkü ülkemizdeki OnePlus oluşumunun henüz tamamlanmadığını zaten pandemi nedeniyle şirketin yaklaşık bir aydır evden çalıştığını söyledi.
Görüşlerine başvurduğunuz bir başka kişi ise bu iki ürünün paralel ithalat olabileceğini, resmi garantili olsa OPPO Türkiye gibi kanala büyük önem veren bir şirketin sadece tek bir e-ticaret sitesiyle çalışmayı tercih etmeyeceğini belirtti.
“OPPO Türkiye tarafından ithal edilmedi” (21 Mayıs, 11:06 – Güncellendi.)
Bu sabah görüştüğümüz OPPO Türkiye yöneticileri şu an HepsiBurada’da OnePlus Türkiye garantili olduğu iddiasıyla satılan iki cep telefonun kendileri tarafından ithal edilmediğini söylediler.
Ayrıca OnePlus markasının da henüz kurumsal olarka Türkiye’de bulunmadığını bu nedenle satılan ürünlerin OPPO Türkiye ile bir ilgisi olmadığını belirttiler.
Akıllı TV
Yakında televizyonlarımızda göreceğimiz “FilmMaker” modu nedir?
FilmMaker modu yakın gelecekte televizyonlarımızda yerini alması bekleniyor. Geçtiğimiz sene birçok teknoloji konferansında lanse edilen televizyonlarda gördüğümüz yeni nesil ekran görüntü teknolojisi nedir? Bize neler sunacak? Ne anlama geliyor? Yazımızda bunlara değiniyoruz.
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TV üretici firmaları, CES 2020’de FilmMaker adı verilen yeni bir teknolojiyi hayatımıza katacaklarını yavaş yavaş açıklamaya başlamışlardı. Fakat bu teknoloji sadece yeni nesil televizyonları değil, satışta olan halihazırda cihazları da destekleyecek. İşte, bu noktada konu farklı bir noktaya taşınmış oluyor.
Televizyonlarımızda göreceğimiz FilmMaker modu nedir?
Bahsedilen yeni nesil ekran özelliği sayesinde; ekranınıza yansıyan görüntü; yapımcıların, yönetmelerin ve film stüdyoları gibi profesyonellerin elinden geçecek. Yani, demek oluyor ki ekranınızın standart ayarlarının dışında #filmmaker modunu kullanırsanız James Cameron’ın filmlerini izlerken daha akıcı ve sinemada olması gereken şekliyle size aktarılmış olacak.
Bu elbette otomatik şekilde televizyonunuzda kullanılan yapay zeka teknolojileri eşliğinde kullanıma sunulacak. Başka bir filmde alacağınız görüntü otomatik olarak daha iyileştirilmiş ve sinema standartlarına uygun olarak tekrardan düzenlenecek.
FilmMaker modunun avantajları neler? Ne kadar kapsamlı?
Şu anki mevcut televizyonlar, size ideal görüntü sunulması için içerisinde özel görüntü işleme teknolojilerini kullanır. Böylece, Spor programlarını izlerken görüntü daha canlı ve keskin hale gelirken, film izlerken seyir zevkine daha uygun olan kontrast ve renk ayarları kullanılır. Fakat bu seçenekler sadece belli içerikler için özel olarak dizayn edilmiştir. Her film veya her spor dalı için ayrı ayrı ve otomatik olarak algılanabilen bir yazılım mevcut değildir.
Aynı zamanda bu görüntü sistemleri, görüntüyü adeta mahvederek görüntünün akıcılığını bozar ve görüntüyü düzeltmek yerine daha da can sıkıcı hale getirebilir. Görüntü o kadar kötü hale gelir ki sanki ucuz kameralarla çekilmiş 24 karede oynatılan ve literatürde “SOE (Soap Opera Effect)” denen durumu yaşatır.
Dunkirk, Interstellar, Dark Knight Trilogy gibi dünyada ses getirmiş filmlerin yönetmeni Cristopher Nolan, konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapıyor:
“Modern televizyonlar, olağanüstü teknik yeterliliklere sahipler. Orjinal yaratıcının göstermek istediği görüntüyü, ev kullanıcıları için olabildiğince yakından sunan bu teknolojiyi kullanmamız önemlidir.”
Ve sözlerine şu cümlelerle devam etti;
TV üreticileriyle yaptığımız iş birliğiyle, FilmMaker modu, yapımcıların film içerisinde kullanmış olduğu kare hızına, kontrasta, renk doğruluğuna, en boy oranına sadık kalarak bu bilgileri belli kodlarla verilerin içerisine basitçe yazılabilir hale getirecek.
Tüketiciler için erişim kolaylığı UHD İttifakı’nın elbette isteyeceği unsurlar içerisinde yer alıyor. Bilindiği üzere bu oluşum içerisinde birçok büyük televizyon üreticisi bulunuyor.
FilmMaker modunun içeriğindeki meta veriler sayesinde filmlerin tüm bilgilerine sistem erişebilecek. Bu, izleyicinin, hangi seçeneklerin etkinleştirileceğini veya devre dışı bırakılacağına karar vermeden menülerde dolaşmak zorunluluğu olmadan. İzleyeceği filmin istenen şekilde deneyimlenmesini sağlayacak. Bununla birlikte herhangi bir temas olmadan dediğim gibi otomatik olarak gerçekleşecek. Filmmaker Modu, uygun içerikle otomatik olarak etkinleştirilmenin yanı sıra, TV uzaktan kumandasında tek bir düğmeye basarak da etkin hale getirilecek. Tabii ki, TV’lerini profesyonel olarak kalibre eden veya sadece özelliği istemeyenler için bir kapatma seçeneği de olacak.
Hangi televizyonlar ilk olarak FilmMaker modunu destekleyecek?
Açıklanan bilgiler ışığında diyebiliriz ki, Panasonic Vizio, LG gibi televizyon üreticilere bu destekle yakından ilgilenecekler. Panasonic IFA 2020 fuarında gelecek ürünleriyle ilgili yaptıkları açıklamalarda yeni nesil televizyonlarında bu desteği olabildiğince hızlı şekilde kazandıracaklarını açıklamıştı. Ayrıca diğer şirketler de 2020 model televizyonlarına bu desteği güncelleme yoluyla göndermeye başlayacaklarını söylediler.
FilmMaker modunu destekleyecek televizyon şirketleri ve modelleri, tam liste! (Açıklandıkça güncellenecek.)
Samsung (2020 yılında çıkacak tüm televizyonları ve 2020’de satışta olan tüm televizyonlara güncelleme metoduyla verilecek)
Philips (Uluslararası çaptaki 2020 yılında çıkmış tüm televizyon ürünleri.)
Panasonic (2020 OLED HD 2000 serisi)
Vizio (Tüm 2020’de çıkmış televizyon modelleri.)
LG (2020’de duyurulmuş tüm 4K ve 8K televizyonları)
Sony (Henüz net değil. Farklı teknolojiler kullanabilir.)
TCL (Henüz katılım sürecine dahil olacağı net değil.)
Benzer şekilde Netflix geçtiğimiz yıllarda Bravia’yla anlaşmaya gidip “Kalibre Modu“nu duyurmuştu. Yazımızda bahsettiğimiz yazılıma benzer şekilde çalışarak içeriğe uygun görüntü seçenekleri sunabiliyordu. Fakat bu anlaşma sadece Bravia ile sınırlı kalmıştı. Umarız ki, gelişen televizyon sistemleri artık biz kullanıcılara seyir zevkini arttıran geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş fonksiyonlar sunabilir.
Akıllı Telefonlar
Redmi 10X lansman tarihi belli oldu!
Xiaomi, Redmi Note 9 serisini Çin hariç küresel pazarda piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Redmi Note 9‘u temel alan Redmi 10X lansman tarihi belli oldu. Şirketin marka yüzü paylaştığı posterler ile birlikte cihazın 26 Mayıs tarihinde lansman ile tanıtılacağını açıkladı.
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Redmi 10X tek bir telefon mu olacak yoksa seri halinde mi gelecek?
Rus web sitesi Xiaomishka‘nın kaynaklarına göre, 10X tek bir telefon olarak gelmeyecek. Cihazın 10X 5G ve 10X Pro 5G olmak üzere iki adet farklı sürümü daha piyasaya çıkacak. Şu an bu cihazlar ile ilgili teknik detaylara sahip değiliz. Fakat en kısa sürede bu detayların açıklanacağını tahmin ediyoruz. Bazı kaynaklara göre LTE’li Redmi 10X, Çin‘de yeniden markalanmış bir Redmi Note 9 olacak. Redmi 10X 5G‘ye geldiğimizde ise cihazda paylaşılan görsellere göre üç kamera bulunacak ve parmak izi okuyucusu bulunmayacak. Bu yüzden belki de 5G versiyon LTE versiyondan daha ucuza satışa çıkabilir.
10X Pro 5G, dört kamera ve bir adet LED flaş ile gelecek. Kamera düzeni olarak ise üç telefonun da ortada dikdörtgen tasarımla geleceği biliniyor. Bunlar haricinde bilinen tek şey cihazların OLED ekran ile gelecek olması. Ortaya çıkan posterlerin ardından cihazlar hakkında en kısa sürede bilgi alacağımızı tahmin ediyoruz.