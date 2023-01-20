Meta Instagram‘da, uygulamadan gelen bildirimleri kapatan bir özellik olan Sessiz Mod‘un başlatıldığını duyurdu. Ayrıca bu seçenek, DM’lerde başka etkinliklere odaklandığınıza dair sizi uyaran mesajları otomatik olarak yanıtlayacak. Seçenek açıkken, doğrudan gönderen kişiler “@ Sessiz Modda olduğu için bu mesajdan haberdar edilmedi” metnini alacak.

Yeni seçenek, kişinin sosyal ağdaki durumunu da değiştirerek takipçilerin bilgileri hemen profilde görmesini sağlayacak. Ayarı açmak ve kapatmak için bir zaman belirleyerek modu otomatik olarak açmak da mümkün olacak.

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Instagram, kullanıcının aracı sürüş sırasında kullanabileceğini örneklendirdi. Yeniliğin hedef kitlesi olan gençler söz konusu olduğunda, Sessiz Mod evde çalışma süresi boyunca ve okulda dersler sırasında açılabilir.

Sessiz Mod kapatıldığında, kişi kaçırdığı tüm bildirimleri alacaktır. Yeni araç halihazırda Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İrlanda, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da mevcuttur. Şimdilik Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair bir öngörü yok.

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Sessiz Mod’a ek olarak Instagram, kullanıcıların “Keşfet” sekmesinde aldıkları içerik üzerindeki kontrolünü genişletti. Şu andan itibaren, önerilen birkaç yayını seçmek ve “ilgilenmiyorum” olarak işaretlemek mümkün olacak, böylece bu tür bir yayın artık sizin için görünmeyecek.

Kullanıcılar ayrıca önerilen gönderilerde görmek istemedikleri kelimeleri, hashtag’leri ve hatta emojileri de belirtebilirler. Yani, “vücut geliştirme”, “tatlı”, “hayvanlar” gibi terimleri seçebilirsiniz ve bunlar artık önerilerde görünmeyecektir.