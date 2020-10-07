Haber
Instagram, Reels ve IGTV’ye alışveriş servisi desteği getiriyor!
Instagram üzerinden alışveriş yapmayı seven kullanıcılar için servis ağını genişletiliyor. Kullanıcılar, IGTV ya da Reels kısmında video izlerken birkaç tıkla video içeriğinde yer alan ürünün alışveriş sayfasına geçebilecekler.
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Sanal alışverişlerin hızla arttığı pandemi sürecinde sosyal medya devlerinden alışveriş alışkanlıklarımızla alakalı atılımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Instagram kanadından gelen atılımla, platform üzerinden alışveriş yapmak çok daha kolay hale geliyor. Amerika pazarında indirimlerin ve tatil sezonunun yaklaştığı dönem öncesi atılımda bulunan sosyal medya platformu, daha fazla alışveriş yapan kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.
Hem satıcıya hem de kullanıcılara kolaylık sağlayacak
Instagram’da halihazırda alışveriş seçenekleri normal gönderiler için mevcut ve kolaylıkla ulaşılabilir halde. Ancak IGTV ve son eklenen Reels tarafında direkt alışveriş noktasına ilerlemeyi sağlayan bir destek bulunmuyordu. GizmoChina’da yer alan habere göre, IGTV ve Reels’a gelen destekle beraber kullanıcılar, izledikleri videoyla bağlantılı olan ürünün satın alma kısmına birkaç tıkla ilerleyerek alışverişi gerçekleştirebilecek.
Instagram COO’su Justin Osofsky ise geliştirmeyle alakalı şu değerlendirmede bulunuyor:
“IGTV ve Reels’a doğrudan alışveriş özelliğini getirerek satın almaları kolaylaştırıyoruz. Ve bu geliştirmeyle beraber satıcıların hikayelerini paylaşmalarına, daha fazla tüketiciye ulaşmalarına ve ürün satarak geçimlerini sağlamalarına yardımcı oluyoruz.”
Instagram, daha fazla alışveriş yapan kullanıcı istiyor
2018 yılında keşfet bölümü ve hikayelere getirdiği alışveriş özelliği ardından Instagram, geçtiğimiz yıl da Checkout’u kullanıcılarla buluşturmuştu. Facebook Pay ile ödeme yönteminde de kolaylık sağlayan sosyal medya platformu, bu taraftaki potansiyel müşteri portföyünü fark etmiş görünüyor. Daha fazla kullanıcının uygulaması üzerinden alışveriş yapmasını isteyen sosyal medya platformu, alışveriş sekmesinin tasarımını da geçtiğimiz günlerde değiştirmişti.
Instagram’ın alışveriş özelliğini IGTV’de halihazırda kullanıma sunduğu belirtilirken, Reels tarafında özelliğin ne zaman aktif edileceği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak uzmanlara göre çok yakında Reels da alışveriş desteğine kavuşmuş olacak.
Haber
Microsoft, Nokia’yı tekrar satın alabilir
Forbes tarafından aktarılan bir habere göre; Microsoft, Nokia’yı tekrar satın alabilir.
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Bir diğer muhtemel alıcı ise Intel
CCS Insight raporunda, Nokia’nın 2021 yılı içerisinde büyük bir ABD’li teknoloji şirketi tarafından satın alınacağına dair analizler mevcut. Akla ilk gelen şirketler Microsoft ve Intel oldu. Hem cep telefonu hem de ağ teknolojileri konusunda büyük bir marka olan Nokia, önümüzdeki yıl ABD kimliğine sahip olabilir.
“Nokia’nın satış konusunda fazla direnemeyeceğini düşünüyoruz. Nokia’nın, Microsoft için potansiyel bir hedef olabileceğine inanıyoruz.” analizinde bulunan CCS Insight, Microsoft’un telekomünikasyon alanına önemli bir ilgi gösterdiğini belirtti.
Microsoft Surface Duo
Microsoft, ağustos ayında tanıttığı katlanabilir akıllı telefonu Surface Duo’da Android 10 işletim sistemini kullanıyor. Surface Duo, cihazın bir kitap gibi açılıp kapanmasını sağlayan gelişmiş bir menteşe mekanizmasıyla birleştirilen iki farklı ekrana sahip. Şirket, söz konusu tasarımla birlikte, Surface Slim Pen ile yazma deneyimini ve çoklu görev işlemlerini bir üst seviyeye çıkarmış durumda.
Cihazın öne çıkan başlıca özellikleri; 1350 x 1800 ve 1800 x 2700 çözünürlüğe sahip AMOLED ekranlar, Corning Gorilla Glass 5 koruyucu, Qualcomm Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 grafik işlemci, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri, UFS 3.0 depolama standardı, 11 MP kamera, 4K@60fps video kaydı, gyro-EIS, parmak izi okuyucu, 3577 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteği.
Nokia’yı 2013 yılında 7.2 milyon dolara satın alan Microsoft; Android ve iOS ekosistemi ile rekabet edebilmek amacıyla Windows Phone işletim sistemini geliştirmişti. Şirket, tüm çabalarına rağmen pazar payını büyütememiş ve 2015 yılı itibarıyla bu sevdasından vazgeçmişti. Şirket, Nokia’yı 2016 yılında 350 milyon dolar karşılığında Foxconn’a satmıştı.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31 Prime, Amazon’da listelendi!
Samsung yeni orta seviye Galaxy M31 Prime, Amazon‘da listelendi. Akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu.
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Samsung Galaxy M31 Prime teknik özellikleri belli oldu!
Samsung, Galaxy M serisine yeni bir akıllı telefon daha eklemeye hazırlanıyor. Galaxy M31 Prime modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan firma, artık geri sayıma geçti. Geçtiğimiz günlerde Amazon‘da listelenen akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları ortaya çıktı. Ekran boyutu henüz bilinmeyen akıllı telefon damla çentik tasarımı ile kullanıcılarını karşılayacak. Bir adet 32 MP‘lik ön kameraya sahip olacak akıllı telefon, arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu ile piyasaya çıkacak. Kamera konusunda iddialı olan akıllı telefonda arka kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik ve yine 5 MP makro sensörü olarak belirlenmiş.
Gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacak Samsung Galaxy M31 Prime, 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. 6000 mAh batarya kapasitesi ile iddialı şarj süreleri vadeden akıllı telefon 15W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sağlayacak. Tasarım olarak Galaxy M31 serisine oldukça benzeyen akıllı telefon arka tarafında bir adet de parmak izi okuyucusuna yer vermekte. Öte yandan USB-C girişi ile kullanıcılarını karşılayacak cihaz, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacak. Çıkış tarihi kesin olmayan akıllı telefon, Amazon’da ortaya çıkmasının ardından hayranlarını çok uzun süre bekletmeyecek gibi gözüküyor.
Apple
Yeni Apple TV, A12 ve A14 çip ile gelebilir!
Yeni Apple TV hakkında iddialar devam ediyor. Twitter’da sızdırılan bir bilgi, bizi nelerin bekleyebileceği hakkında yeni fikirler veriyor.
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Yeni Apple TV hangi işlemciden güç alacak?
Güvenilir sızıntı kaynağı Fudge paylaştığı bir tweetinde, Apple’ın birden fazla yeni Apple TV kutusu hazırladığını iddia etti. Bunlardan biri A12 yongası ve diğeri A14X benzeri yonga içeren bir modele sahip. Fudge ayrıca yeni bir denetleyici üzerinde çalışılmakta olduğundan bahsetti. Ancak tweetin güncellenmiş bir Siri Remote’a mı yoksa Apple tarafından tasarlanmış yeni bir oyun denetleyicisine mi atıfta bulunduğu henüz belli değil.
Fudge, Apple’ın oyun hizmetini desteklemek amacıyla konsol düzeyindeki oyunları Apple Arcade’e getirmek için geliştiricilerle birlikte çalıştığından bahsediyor. Özellikle tweet, bazı oyunların yalnızca A13 Bionic çipte veya daha yeni bir jenerasyonda çalıştırılabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle yeni Apple Arcade eklentilerine erişmek için yükseltilmiş bir Apple TV gerekli olacak.
Apple Arcade is getting BIG money poured into it. There are currently titles in the works that are aiming to rival the likes of Breath of the Wild, which is why new A12X/Z AppleTV, "A14X-like" AppleTV, and Controller are in the works.
Some games will require A13 and up to run 💁🏼♀️
— Fudge (@choco_bit) October 3, 2020
Şubat ayında yayımlanan iOS 13.4 Beta sürümünde A12 Bionic çipe sahip yeni bir Apple TV’nin işaretleri ortaya çıkmıştı. Güncellenmiş bir işlemci ve “T1125” kod adına ek olarak söylentiler, yenilenen Apple TV’nin daha yüksek kapasiteli 64 ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olabileceğine işaret ediyordu.
Sızıntı kaynağı Leaker Jon Prosser daha önce yeni Apple TV’nin A12X Bionic çip ile donatılacağını öne sürmüştü, diğer bir söylenti ise 2020’de piyasaya sürülecek iPhone’larda, dördüncü nesil iPad Air’deki çip olan A14 çipi kullanacağını belirtmişti.
Apple, Eylül “Time Flies” etkinliğinde yeniden tasarlanan iPad Air ile birlikte A14 Bionic çipini piyasaya sürmüştü ve yeni karşılaştırmalar, çipin önceki A13 Bionic’e göre önemli performans iyileştirmeleri sunduğunu göstermişti.