Instagram, Reels ve IGTV’ye alışveriş servisi desteği getiriyor!

Instagram üzerinden alışveriş yapmayı seven kullanıcılar için servis ağını genişletiliyor. Kullanıcılar, IGTV ya da Reels kısmında video izlerken birkaç tıkla video içeriğinde yer alan ürünün alışveriş sayfasına geçebilecekler.

İlginizi çekebilir: Instagram, devlet kontrolündeki hesapları etiketlemeye başladı

reklam

Sanal alışverişlerin hızla arttığı pandemi sürecinde sosyal medya devlerinden alışveriş alışkanlıklarımızla alakalı atılımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Instagram kanadından gelen atılımla, platform üzerinden alışveriş yapmak çok daha kolay hale geliyor. Amerika pazarında indirimlerin ve tatil sezonunun yaklaştığı dönem öncesi atılımda bulunan sosyal medya platformu, daha fazla alışveriş yapan kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Hem satıcıya hem de kullanıcılara kolaylık sağlayacak

Instagram’da halihazırda alışveriş seçenekleri normal gönderiler için mevcut ve kolaylıkla ulaşılabilir halde. Ancak IGTV ve son eklenen Reels tarafında direkt alışveriş noktasına ilerlemeyi sağlayan bir destek bulunmuyordu. GizmoChina’da yer alan habere göre, IGTV ve Reels’a gelen destekle beraber kullanıcılar, izledikleri videoyla bağlantılı olan ürünün satın alma kısmına birkaç tıkla ilerleyerek alışverişi gerçekleştirebilecek.

Instagram COO’su Justin Osofsky ise geliştirmeyle alakalı şu değerlendirmede bulunuyor:

“IGTV ve Reels’a doğrudan alışveriş özelliğini getirerek satın almaları kolaylaştırıyoruz. Ve bu geliştirmeyle beraber satıcıların hikayelerini paylaşmalarına, daha fazla tüketiciye ulaşmalarına ve ürün satarak geçimlerini sağlamalarına yardımcı oluyoruz.”

Instagram, daha fazla alışveriş yapan kullanıcı istiyor

2018 yılında keşfet bölümü ve hikayelere getirdiği alışveriş özelliği ardından Instagram, geçtiğimiz yıl da Checkout’u kullanıcılarla buluşturmuştu. Facebook Pay ile ödeme yönteminde de kolaylık sağlayan sosyal medya platformu, bu taraftaki potansiyel müşteri portföyünü fark etmiş görünüyor. Daha fazla kullanıcının uygulaması üzerinden alışveriş yapmasını isteyen sosyal medya platformu, alışveriş sekmesinin tasarımını da geçtiğimiz günlerde değiştirmişti.

Instagram’ın alışveriş özelliğini IGTV’de halihazırda kullanıma sunduğu belirtilirken, Reels tarafında özelliğin ne zaman aktif edileceği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak uzmanlara göre çok yakında Reels da alışveriş desteğine kavuşmuş olacak.