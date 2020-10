Instagram, devlet kontrolündeki hesapları etiketlemeye başladı

Instagram, kısmen veya tamamen devlet kontrolü altında olduğunu tespit ettiği medya kuruluşlarının hesaplarını “devlet kontrolündeki medya” etiketiyle belirtmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Instagram, ana ortağı Facebook’un geçen yılın ekim ayında duyurduğu ve geçtiğimiz haziran ayında uygulamaya başladığı bir politikayı izleyerek, devlet destekli medya kuruluşlarını etiketlemeye başladı. İlk olarak gazeteci Casey Michel tarafından tespit edilen “devlet kontrolündeki medya” etiketi, kullanıcılara ilgili hesapların profil açıklamasında, paylaşımlarında ve Bu Hesap Hakkında bölümünde gösterilecek.

Instagram has begun rolling out new “state-controlled media” labels—here are the ones for Kremlin outlets aimed at younger Americans: pic.twitter.com/vyUySA1zbW

— Casey Michel 🇰🇿 (@cjcmichel) October 5, 2020