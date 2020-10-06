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Instagram, devlet kontrolündeki hesapları etiketlemeye başladı
Instagram, kısmen veya tamamen devlet kontrolü altında olduğunu tespit ettiği medya kuruluşlarının hesaplarını “devlet kontrolündeki medya” etiketiyle belirtmeye başladı.
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Instagram devlete bağlı medya kuruluşlarını etiketliyor
Geçtiğimiz hafta Instagram, ana ortağı Facebook’un geçen yılın ekim ayında duyurduğu ve geçtiğimiz haziran ayında uygulamaya başladığı bir politikayı izleyerek, devlet destekli medya kuruluşlarını etiketlemeye başladı. İlk olarak gazeteci Casey Michel tarafından tespit edilen “devlet kontrolündeki medya” etiketi, kullanıcılara ilgili hesapların profil açıklamasında, paylaşımlarında ve Bu Hesap Hakkında bölümünde gösterilecek.
Instagram has begun rolling out new “state-controlled media” labels—here are the ones for Kremlin outlets aimed at younger Americans: pic.twitter.com/vyUySA1zbW
— Casey Michel 🇰🇿 (@cjcmichel) October 5, 2020
Etikete dokunulduğunda ise bahse konu politika hakkında Instagram tarafından hazırlanan destek sayfası açılacak. Bu destek sayfasında, “devlet kontrolündeki medya” etiketinin neye göre verildiği ve verilirken dikkat edilen kriterler hakkında detaylı bilgiler yazıyor. Ayrıca etiket şu an için tüm hesaplarda yaygınlaşmadı; ancak yurt dışı kaynaklı Redfish, In the Now ve Soapbox gibi birkaç hesapta görülüyor.
Devlet kontrolündeki medya neye göre belirleniyor?
Konuyla alakalı olarak Instagram yaptığı açıklamada, etiketi belirlerken neyi göz önünde bulundurduklarıyla alakalı şunları söyledi:
“Instagram, ‘devlet kontrolündeki medya’ ifadesini Instagram’ın bu amaca yönelik olarak geliştirilmiş bir dizi kritere kıyasla kendi araştırmalarına ve değerlendirmelerine dayalı olarak, kısmen veya tamamen devletin editöryel kontrolü altında olabileceğini düşündüğü medya kuruluşları olarak tanımlar.”
Açıklamadaki “olabileceğini düşündüğü” ifadesi çok göreceli. Burada aslında şirket, hangi hesabı devlet destekli olarak belirleyeceği konusunda yanlı ve sübjektif davranma ihtimalinin olduğunu açıkça belirtiyor. Bazı kullanıcılara göre Instagram’ın bu tutumu, 3 Kasım’daki 2020 başkanlık seçimleri öncesi ABD’deki kullanıcılara yönelik bir manipülasyon.
Instagram ayrıca kullanıcılara itiraz etme seçeneği de sunuyor. Sadece medya kuruluşlarına özel açtığı itiraz formu sayesinde kuruluşlar, yanlışlıkla etiketlendiğini düşünmeleri durumunda itiraz edebiliyorlar. Diğer taraftan Facebook, söz konusu etiketleri önümüzdeki aylarda Instagram reklamlarına da eklemeyi planladığını belirtti. Şirket bu politikasını ilk açıkladığı zaman, “devlet kontrollü” etiketinin ne zaman uygun olduğuna karar vermek adına bir iç kriter oluşturmak için 65 uzmana danıştığını söylemişti.
Akıllı Telefonlar
Poco C3, firmanın en uygun fiyatlı akıllı telefonu olarak tanıtıldı!
Poco C3, resmi olarak tanıtıldı. Firmanın çıkardığı en uygun akıllı telefon olan cihazın teknik özellikleri de kesinleşmiş oldu.
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Poco C3 teknik özellikleri belli oldu!
Xiaomi firmasının alt kuruluşu olan Poco, yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu ile kullanıcılarını karşılıyor. Poco C3 modelini tanıtan firma, kendi markası ile çıkan en ucuz telefonu kullanıcılarına sundu. Teknik özellik ve tasarım detayları da öğrenilen akıllı telefon, orta giriş seviyeye konumlandırılmış. MediaTek yapımı Helio G35 işlemcisinden güç alan akıllı telefon 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Cihazın fiyatı da seçilen RAM ve depolama alanına göre değişiklik göstermekte.
Redmi 9C modelinin Poco versiyonu olacak olan Poco C3, benzer bir tasarım anlayışı ile kullanıcılarını karşılamakta. 6.53 inçlik damla çentikli HD+ ekran ile piyasaya çıkacak olan akıllı telefon, 5 MP değerinde ön kameraya sahip. Arka tarafta kare tasarıma sahip üçlü kamera ile bizleri karşılayan akıllı telefonda kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro kamerası olarak belirlenmiş. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon, 10W hızlı şarj desteği sunmakta. 3 GB RAM 32 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 102 dolarlık fiyat etiketine sahip olurken, 4 GB RAM ve 64 GB‘lık versiyon ise 122 dolar fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.
Google Camera Go, gece modu ve HDR özelliklerine kavuşuyor
Google Camera Go uygulamasını, Google Camera uygulamasının çeşitli özelliklerinin kısıtlanmış versiyonu şeklinde açıklarsak yanlış olmaz.
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Google Camera Go, giriş seviyesi telefonlar için tasarlandı
Uygulama, bu yılın mart ayında tanıtılan Qualcomm Snapdragon 250 işlemcisine sahip giriş seviye bir akıllı telefon olan Nokia 1.3 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Cihaz, işletim sistemi tarafında Android 10 Go Edition’ı kullanıyor. Şirket, giriş seviye akıllı telefon kullananlar için fotoğrafçılık anlamında da ekstra bir şeyler sunmayı hedefliyor. Bu yılın nisan ayında şirketin Google Camera Go uygulamasına HDR desteği getirmek için çalıştığı öğrenilmişti. HDR desteği henüz kullanıcılara sunulmamış olsa da, şirket şimdi de gece modu özelliğini uygulamaya entegre ettiğini duyurdu.
Google Camera Go platformunun ürün yöneticisi Pranay Bhatia, gece modu özelliğinin son güncelleme ile birlikte Nokia 1.3, Wiko Y61 ve Wiko Y81 modellerine sunmaya başladıklarını açıkladı. Söz konusu mod ile flaşa gerek duymadan düşük ışıkta fotoğraf çekilebilecek. Mod, giriş seviyesi telefonlarda da aynı mantıkta çalışacak; bir sahnenin birden fazla görüntüsünü art arda seri çekimler yaparak kaydedecek, daha parlak bir görüntü elde etmek adına bunları birleştirecek. Aşağıdaki videodan çekim örneklerine göz atabilirsiniz.
Videonun son kısımlarında da görüldüğü üzere, HDR desteği üzerinde çalışıldığı bir kez daha doğrulanmış oluyor. HDR desteği ile birlikte, giriş seviyesi akıllı telefon kullananlar daha iyi bir dinamik aralığa sahip görüntüler elde edebilecekler. Şirket, HDR özelliğinin kullanıma sunulması adına herhangi bir tarih paylaşmadı.
Sosyal Medya
Instagram 10 yaşında: Yeni simgeler ve bir sürü özellik geldi!
Instagram, 10. yıl dönümü şerefine, yeni uygulama simgeleri ve son 3 yılda paylaştığınız hikayeleri görebileceğiniz bir araç dahil platforma eklediği çeşitli özelliklerini tanıttı.
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5 Ekim 2010 tarihinde Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram, 10. yaşını kutluyor. Facebook bünyesinde faaliyetlerine devam eden sosyal medya şirketi yeni yaşının şerefine, kullanıcılara sunduğu çeşitli özellikleri tanıttı.
İsteğe bağlı yeni uygulama simgeleri, hikaye haritası ve diğer ek güncellemelere şimdi daha yakından bakalım.
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— Instagram (@instagram) October 6, 2020
Instagram 10. yıl şerefine gelen yeni özellikler
Yeni simgeler
Instagram’ın kullanıcılara sunduğu en önemli yenilik, isteğe bağlı birbirinden şık renklerle süslenmiş uygulama simgeleri oldu. Güncelleme ile uygulamanın iOS ve Android sürümüne eklenen yeni özellik sayesinde turuncu, sarı, yeşil, mor, siyah, beyaz ve daha pek çok tonda bir dizi simge arasından seçim yapabilirsiniz. Hatta nostalji yaşamak istiyorsanız, Instagram’ın ilk logosunu bile ayarlayabilirsiniz.
Yeni Instagram simgeleri nasıl kullanılır?
Yeni simgeleri ayarlamak için evvela Google Play Store veya App Store üzerinden uygulamanızı güncelleyin. Güncelledikten sonra Instagram’ın Ayarlar bölümünü açın ve o ekranda parmağınızı aşağıya kaydırın, yani sayfa yenileme hareketi yapın. Sonrasında birbirinden güzel şık simgelerden istediğinizi seçebilirsiniz.
Instagram hikaye haritası
Instagram’da yapılan diğer bir yenilik, kullanıcılara sunulan Hikaye Haritası özelliği oldu. Bu özellik basitçe, son üç yılda paylaştığınız hikayeleri gösteriyor. Üstelik hikayelerinizi ister harita ister takvim şeklinde görüntüleyebilirsiniz.
Yorum uyarısına yeni eklemeler
Instagram yukarıda bahsedilen özelliklerin yanı sıra, platformu daha güvenli tutmak için de çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda şirket geçen yıl kullanıma sunmaya başladığı yorum uyarısını, artık sürekli potansiyel saldırgan yorumlar yapmaya çalışan insanları da kapsayacak şekilde genişlettiğini söyledi.
Ayrıca Instagram, yorum uyarısını başlattığı günden bu yana insanları zorbalığın sonuçlarına karşı uyarmanın ve gerçek zamanlı geri bildirim sağlamanın davranışları değiştirmede etkili olduğunun da altını çizdi. Bu yeni uyarılarla beraber sosyal medya şirketi, insanların bir an geri adım atıp sözleri üzerinde düşünmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.
Yorumlarda zorbalığı önlemenin ek yolları
Ek olarak Instagram son birkaç gün içerisinde, daha önce şikayet edilmiş benzer yorumları otomatik olarak gizleyen yeni bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. Şirket, insanlar olumsuz yorumlara maruz kalmak istememesinin yanı sıra gizli olan yorum türlerinde de daha fazla şeffaflık istediğini söylüyor.
Bu bağlamda örneğin sürekli şikayet edilen ve spam olarak işaretlenen şiddet içerikli bir kelime, diğer kullanıcılar tarafından yorumlarda yazıldığında otomatik olarak gizlenecek. Gizlenen yorumlar ise “Gizli Yorumları Görüntüle” bölümünde tutulacak.