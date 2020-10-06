Instagram, devlet kontrolündeki hesapları etiketlemeye başladı

Instagram, kısmen veya tamamen devlet kontrolü altında olduğunu tespit ettiği medya kuruluşlarının hesaplarını “devlet kontrolündeki medya” etiketiyle belirtmeye başladı.

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Instagram devlete bağlı medya kuruluşlarını etiketliyor

Geçtiğimiz hafta Instagram, ana ortağı Facebook’un geçen yılın ekim ayında duyurduğu ve geçtiğimiz haziran ayında uygulamaya başladığı bir politikayı izleyerek, devlet destekli medya kuruluşlarını etiketlemeye başladı. İlk olarak gazeteci Casey Michel tarafından tespit edilen “devlet kontrolündeki medya” etiketi, kullanıcılara ilgili hesapların profil açıklamasında, paylaşımlarında ve Bu Hesap Hakkında bölümünde gösterilecek.

Instagram has begun rolling out new “state-controlled media” labels—here are the ones for Kremlin outlets aimed at younger Americans: pic.twitter.com/vyUySA1zbW — Casey Michel 🇰🇿 (@cjcmichel) October 5, 2020

Etikete dokunulduğunda ise bahse konu politika hakkında Instagram tarafından hazırlanan destek sayfası açılacak. Bu destek sayfasında, “devlet kontrolündeki medya” etiketinin neye göre verildiği ve verilirken dikkat edilen kriterler hakkında detaylı bilgiler yazıyor. Ayrıca etiket şu an için tüm hesaplarda yaygınlaşmadı; ancak yurt dışı kaynaklı Redfish, In the Now ve Soapbox gibi birkaç hesapta görülüyor.

Devlet kontrolündeki medya neye göre belirleniyor?

Konuyla alakalı olarak Instagram yaptığı açıklamada, etiketi belirlerken neyi göz önünde bulundurduklarıyla alakalı şunları söyledi:

“Instagram, ‘devlet kontrolündeki medya’ ifadesini Instagram’ın bu amaca yönelik olarak geliştirilmiş bir dizi kritere kıyasla kendi araştırmalarına ve değerlendirmelerine dayalı olarak, kısmen veya tamamen devletin editöryel kontrolü altında olabileceğini düşündüğü medya kuruluşları olarak tanımlar.”

Açıklamadaki “olabileceğini düşündüğü” ifadesi çok göreceli. Burada aslında şirket, hangi hesabı devlet destekli olarak belirleyeceği konusunda yanlı ve sübjektif davranma ihtimalinin olduğunu açıkça belirtiyor. Bazı kullanıcılara göre Instagram’ın bu tutumu, 3 Kasım’daki 2020 başkanlık seçimleri öncesi ABD’deki kullanıcılara yönelik bir manipülasyon.

Instagram ayrıca kullanıcılara itiraz etme seçeneği de sunuyor. Sadece medya kuruluşlarına özel açtığı itiraz formu sayesinde kuruluşlar, yanlışlıkla etiketlendiğini düşünmeleri durumunda itiraz edebiliyorlar. Diğer taraftan Facebook, söz konusu etiketleri önümüzdeki aylarda Instagram reklamlarına da eklemeyi planladığını belirtti. Şirket bu politikasını ilk açıkladığı zaman, “devlet kontrollü” etiketinin ne zaman uygun olduğuna karar vermek adına bir iç kriter oluşturmak için 65 uzmana danıştığını söylemişti.