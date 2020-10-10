Sosyal Medya
Instagram Reels için geniş kapsamlı yeni ses özellikleri geldi
Instagram, TikTok benzeri kısa video paylaşım servisi Reels için yepyeni özellikler getirdi. Tamamen ses odaklı yeni özellikler, bu haftadan itibaren tüm Instagram kullanıcılarına sunulmaya başlandı.
İlginizi çekebilir: Instagram, Reels ve IGTV’ye alışveriş servisi desteği getiriyor!
Instagram’ın geçtiğimiz aylarda TikTok’a rakip olarak duyurduğu Reels özelliğinin uzun vadede kullanıcılar tarafından benimsenip benimsenmeyeceği henüz belli değil. Ancak Instagram, her şeye rağmen rekabeti elden bırakmamak ve rakibine aman vermemek adına Reels üzerinde tüm çalışmalarına devam ediyor.
Bu haftadan itibaren sosyal medya devi, Reels’ı TikTok’un kullanım trendleriyle daha uyumlu hale getirmek adına geliştirdiği yeni ses özelliklerini kullanıma sundu.
Yeni Instagram Reels özellikleri şu şekilde:
- Sesi kaydetme: Bu, kullanıcılara sesleri uygulama içinde daha sonra kullanabilmek üzere kaydetme imkanı sağlıyor. Kullanıcılar, kaydettikleri sesleri Reels kliplerinde istedikleri zaman kullanabilirler.
- Paylaşım: Kullanıcılar artık DM aracılığıyla belirli bir ses parçasını kullanan Reels koleksiyonlarını paylaşabilecekler.
- Aynı sesi kullanan videoları bulma: Instagram kullanıcıları, Reels’ta artık sesleri ve müzikleri kullanan diğer videoları da tarayabilecek.
Bu yeni eklemeler, Instagram’ın TikTok ile rekabet edebilmek adına yaptığı çalışmaların bir parçası. TikTok ve muadili uygulamalarda gün geçtikçe ses ve müzik kullanımı artıyor, bundan dolayı Instagram da zamanın trendlerine uyum sağlamak adına bu özellikleri Reels platformuna ekledi.
Reels güncellemelerinin bu denli sıklaşması, Instagram’ın TikTok’a yetişmek için ürünü hızlı bir şekilde geliştirmeye çalıştığını gösteriyor. Ancak görünen o ki ABD’deki TikTok krizi de çözüldüğü için, Instagram’ın Reels’ı öne çıkarma çabalarına epey bir süre daha devam etmesi gerekecek.
Genel
Eylül 2020 Dünya çapında en çok indirilen uygulamalar listesi
Covid-19 salgılı ile geçen bir yılın son aylarında sosyal mesafeye iyice adapte olduk. Bu durum sosyal medyanın kullanımının artmasına sebep oldu. Gerek iş görüşmeleri gerek ailelerin büyükleriyle görüşmeler internet üzerinden yapılmaya başlandı. İstatistiklere göre 2020 eylül ayında en çok indirilen uygulamaları listeledik.
İlginizi çekebilir: Snapchat ve Tiktok, Instagram’ı geride bıraktı
Eylül 2020 hangi uygulamar açısından verimli oldu?
TikTok, Eylül 2020 istatistikleri 61,1 milyondan fazla yükleme ile dünya çapında en çok indirilen oyun dışı uygulama olmasına sebep oldu. Eylül 2019‘a göre % 2’lik bir artış gerçekleşti. Bu dönemde uygulamanın en çok yüklendiği ülkeler, toplam % 11 ile Brezilya oldu. %9 indirme ile Amerika Birleşik Devletler’ini geride bıraktı. Eylül 2020 indirmelerine göre dünya çapında oyun dışı uygulamaların en iyi 10 sıralamasına girdi. Uygulama indirme tahminleri, Sensor Tower’ın Store Intelligence platformunda sıralandı.
ZOOM, Eylül 2019‘daki indirmelerinin 21,4 katı olan 55 milyona yakın yükleme ile geçen ay dünya çapında en çok yüklenen ikinci oyun dışı uygulama oldu. En fazla ZOOM yüklemesi olan ülkeler % 23 ile Hindistan, ardından % 16 ile ABD oldu. Facebook, WhatsApp ve Google Meet, ay boyunca dünya çapında en çok yüklenen oyun dışı ilk beş uygulamayı tamamladı.
Store Intelligence , Sensor Tower platformundaki geçmiş performans ölçümlerine ek olarak yukarıdaki uygulamalar için uygulama indirme tahminlerini görebilirsiniz. Tahminlerimiz 1 Eylül 2019 ile 30 Eylül 2020 arasında App Store ve Google Play için dünya çapında yapılan indirmeleri içerir. Apple uygulamaları ve Google’ın önceden yüklenmiş uygulamaları hariçtir.
Sosyal Medya
Youtube, olası zararlı yorumlara uyarıcılar ekliyor
YouTube, potansiyel olarak zararlı yorumları ele almak için tasarlanmış iki yeni özelliği test ediyor. Kullanıcılar yanıtlarına belirli terimleri eklediğinde yeni hatırlatma uyarıları ekliyor. Ayrıca 60 gün sonra ‘İnceleme için Bekletilen’ yorumların otomatik olarak kaldırılması özelliği geliyor. Instagram’ın, yorumlardaki terimleri algıladığında tetiklenen yorum uyarısı istemlerine benzer şekilde, Youtube’da da video yanıtları için aynı işlem deneniyor.
İlginizi çekebilir: Youtube Premimum aboneler öncelikli oluyor
Youtube, uyarı özellikleri gerekli mi?
YouTube’a göre: “YouTube’da daha saygılı etkileşimleri teşvik etmeye yardımcı olmak için, potansiyel olarak rahatsız edici bir yorum yayınlamadan önce açılan bir hatırlatıcıyı test ediyoruz ve size yorumunuzu yansıtmanız ve yayınlanmadan önce yanıtınızı / yorumunuzu gözden geçirmeniz için bir süre tanıyoruz. Hatırlatıcıdan , yorumunuzu olduğu gibi yayınlayarak ilerleyebilir veya yorumunuzu yayınlamadan önce düzenlemek için birkaç dakikanızı ayırabilirsiniz. ” Yeni özelliklerin bazı faydaları var. Instagram, testin ilk birkaç ayında “olumlu sonuçlar” gördükten sonra geçen Aralık ayında otomatik uyarılarını genişletti. YouTube da bir süredir yorumlarını temizlemek, varsayılan olarak yorum bölümünü gizlemek ve hatta daha genç kitleleri hedefleyen videolardaki yorumları tamamen kaldırmak için çalışıyor. Hızlı bir yeniden düşünmeyi teşvik etmek, bu daha kapsamlı çabanın bir sonraki aşaması.
Buna ek olarak, YouTube, Kanal sahibi bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmazsa 60 gün sonra ‘İnceleme için Bekletilen’ yorumları silecek yeni bir süreci test edecek. İstenmeyen yorumları ortadan kaldırmanın ve etkilerini azaltmanın başka bir yolu olarak yeni özellik oldukça kullanışlı. YouTube, bunun şu anda bir deney olduğunu ve sonuçları zaman içinde değerlendireceğini söylüyor. Her iki test de başlangıçta seçilen kullanıcılara sunulacak.
Sosyal Medya
Snapchat ve Tiktok, Instagram’ı geride bırakttı
Facebook, gençler arasında en çok kullanılan sosyal platform olarak görünse de, Instagram popülerliğini arttırmayı başardı. Araştırma firması Piper Sandler tarafından yapılan yeni bir ankete göre, Instagram da şimdi zayıflıyor gibi görünüyor, Snapchat ve TikTok genç kullanıcılar arasında daha fazla tercih görüyor. Rapor, 9.800‘den fazla ABD’li gencin yanıtlarını içeriyor ve erkek ve kadın katılımcılar arasında neredeyse eşit bir bölünme var.
İlginizi çekebilir: Tiktok ABD yasağı, ani bir kararla engellendi.
Snapchat ve Tiktok başarı oranı nasıl sıralanıyor?
Rapor çeşitli unsurlara bakıyor, ancak tercih edilen sosyal medya platformlarında katılımcılar şunları belirtti: Snapchat en popüler olanı ve ankete katılanların % 34’ü bunun en çok tercih ettiklerini belirtmiştir. TikTok popüler oyların % 29’unu alarak ikinci oldu. Instagram, ankete katılanların % 25′i arasında en iyi seçim oldu. Sonuçlar aşırı derecede şaşırtıcı değil – benzer raporlar, Snapchat’in Instagram’a kıyasla daha küçük genel kitle boyutuna rağmen genç kullanıcılar arasında popülerliğini sürdürdüğünü gösterdi. Ancak Instagram da uzun süredir gençlerin en çok tercih ettiği yeri koruyor. Şimdi TikTok öne geçiyor, bu şüphesiz Zuck and Co.’yu üzecek ve toplam sosyal medya hakimiyeti planlarını bozacak.
Ancak bu Facebook için kötü haber değil. Genç kullanıcılar arasındaki gerçek kullanım verilerine göre , Instagram en üstte (% 84), onu Snapchat (% 80) ve TikTok (% 69) takip ediyor. Bu, Facebook’u yatıştırmak için yeterli. İnsanlar istediklerini söyleyebilirler, ancak uygulamalarını daha sık açıyorlarsa, önemli olan tek şey bu rakamdır.
İşte Facebook’un hala kazanabileceği yer burası. Çeşitli raporlar, Facebook’un ana uygulamasıyla etkileşimin zaman içinde azaldığını öne sürüyor. Ancak Facebook, kullanıcıların günde 40 dakika harcadıklarını paylaştığı 2014 yılından bu yana, günlük harcanan süreye ilişkin resmi bir kullanım istatistikleri rapor etmedi. 2016‘da Facebook ayrıca kullanıcıların Facebook, Instagram ve Messenger kullanarak günde 50 dakikadan fazla zaman geçirdiğini bildirdi, ancak o zamandan beri Sosyal Ağ uygulama içi kullanıma oldukça girdi, bu da harcanan toplam sürenin hasn olduğunu gösteriyor olabilir. O zamandan beri artmadı.