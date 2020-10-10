Instagram Reels için geniş kapsamlı yeni ses özellikleri geldi

Instagram, TikTok benzeri kısa video paylaşım servisi Reels için yepyeni özellikler getirdi. Tamamen ses odaklı yeni özellikler, bu haftadan itibaren tüm Instagram kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

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Instagram’ın geçtiğimiz aylarda TikTok’a rakip olarak duyurduğu Reels özelliğinin uzun vadede kullanıcılar tarafından benimsenip benimsenmeyeceği henüz belli değil. Ancak Instagram, her şeye rağmen rekabeti elden bırakmamak ve rakibine aman vermemek adına Reels üzerinde tüm çalışmalarına devam ediyor.

Bu haftadan itibaren sosyal medya devi, Reels’ı TikTok’un kullanım trendleriyle daha uyumlu hale getirmek adına geliştirdiği yeni ses özelliklerini kullanıma sundu.

Yeni Instagram Reels özellikleri şu şekilde:

Sesi kaydetme: Bu, kullanıcılara sesleri uygulama içinde daha sonra kullanabilmek üzere kaydetme imkanı sağlıyor. Kullanıcılar, kaydettikleri sesleri Reels kliplerinde istedikleri zaman kullanabilirler.

Bu, kullanıcılara sesleri uygulama içinde daha sonra kullanabilmek üzere kaydetme imkanı sağlıyor. Kullanıcılar, kaydettikleri sesleri Reels kliplerinde istedikleri zaman kullanabilirler. Paylaşım: Kullanıcılar artık DM aracılığıyla belirli bir ses parçasını kullanan Reels koleksiyonlarını paylaşabilecekler.

Kullanıcılar artık DM aracılığıyla belirli bir ses parçasını kullanan Reels koleksiyonlarını paylaşabilecekler. Aynı sesi kullanan videoları bulma: Instagram kullanıcıları, Reels’ta artık sesleri ve müzikleri kullanan diğer videoları da tarayabilecek.

Bu yeni eklemeler, Instagram’ın TikTok ile rekabet edebilmek adına yaptığı çalışmaların bir parçası. TikTok ve muadili uygulamalarda gün geçtikçe ses ve müzik kullanımı artıyor, bundan dolayı Instagram da zamanın trendlerine uyum sağlamak adına bu özellikleri Reels platformuna ekledi.

Reels güncellemelerinin bu denli sıklaşması, Instagram’ın TikTok’a yetişmek için ürünü hızlı bir şekilde geliştirmeye çalıştığını gösteriyor. Ancak görünen o ki ABD’deki TikTok krizi de çözüldüğü için, Instagram’ın Reels’ı öne çıkarma çabalarına epey bir süre daha devam etmesi gerekecek.