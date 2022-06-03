Meta, Reels’de video oluşturmak için yeni araçların lansmanını duyurdu. Şirketin yayınına göre, önümüzdeki birkaç hafta içinde hem Instagram (iOS ve Android uygulamaları) hem de Facebook (ağın masaüstü sürümü dahil) için birkaç yeni özellik sunacak.

Instagram Reels söz konusu olduğunda, platformda yayınlanan materyaller için 60 saniyeden 90 saniyeye çıkacak yeni bir zaman sınırı olacak. Buna ek olarak, içerik oluşturucular, önceden Hikayeler ile sınırlı olan bazı çıkartmalar aracılığıyla izleyicileriyle etkileşime geçebilecekler.

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Instagram Reels’de en az beş saniyelik videoları özelleştirmek isteyenler için kendi seslerini içe aktarmak için bir araç ve ayrıca basit içe aktarma ve düzenleme ile yeni içeriğin oluşturulmasını kolaylaştıran bir dizi önceden tanımlanmış şablon mevcut olacak

İçindekiler Facebook Reels tarayıcı desteği alıyor

Facebook Reels tarayıcı desteği alıyor

Facebook Reels, 60 saniye sınırını korumasına rağmen güncellemelerin dışında kalmamıştır. Artık Creator Studio ile web tarayıcılarında videolar oluşturmak, düzenlemek, yayınlamak ve programlamak mümkün oluyor.

Ayrıca, canlı kliplerden oyun içeriği oluşturmayı amaçlayan masaüstü kesme araçları (oyun için çift görünüm ve oyuncunun kamerası) uygulamaların bir parçasıdır.

Ek olarak Facebook Reels, kayıtlar için ses bindirme desteği, Sound Sync (video klipleri seçilen şarkının ritmiyle senkronize eder) ve bir metinden sese özelliğine sahiptir.

Son olarak Meta, Facebook Akışta küresel olarak Reels video önerilerini kullanıma sundu ve şirket, Reels on Watch’ı da aynı şekilde genişletiyor. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.