Instagram “Profesyonel Pano”yu duyurdu

Instagram, işletme hesapları ve influencerlar için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulama Profesyonel Pano özelliği ile kullanıcıları “Performansını Takip Et”, “Gelişmelerden Haberdar Ol” ve “İşletmeni Büyüt” gibi seçeneklerle karşılaşıyor.

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Popüler sosyal medya platformu, bir süredir işletme ve içerik üreticisi hesaplarına daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla yeni özellikler geliştiriyor. Uygulama şimdi de Profesyonel Pano adlı özelliğini duyurdu.

Yeni kontrol paneli, Instagram’ı profesyonel olarak kullanan herkes tarafından kullanılabilecek. Yani özellik, profesyonel içerik oluşturuculara ve işletme hesaplarına açık olacak.

Instagram üzerinden içerik oluşturucular, markalı içerik ortaklıkları ve diğer para kazanma özellikleri için kısa yollara ulaşabilecek.

Instagram tarafından tanıtılan Profesyonel Pano; performans ölçümü, profesyonel araçları keşfetme ve kullanma ve eğitici bilgilere erişme için merkezi bir konum görevi görüyor.

İşletme ve içerik üreticilerini tek bir yerden destekleyen Profesyonel Pano, Performansını Takip Et, Gelişmelerden Haberdar Ol ve İşletmeni Büyüt isimli üç ana bölümden oluşuyor.

Performansını Takip Et ile hesabınızın performansına göre son 30 günlük istatistikleri ve trendleri görüntülenebiliyor. İşletmeni Büyüt bölümünde ise işletmelerin alışveriş özellikleri, içerik üreticileri içinse Rozetler gibi araçların kontrolü sağlanıyor. Son olarak Gelişmelerden Haberdar Ol kısmında ise Instagram üzerinden yer alan eğitici kaynaklardan efektif bir şekilde nasıl yararlanılabileceği öğretiliyor.

Küçük işletme ve içerik üreticilerini desteklemeye önem veren Instagram, 2020’de işletme ve içerik üreticilerinin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak adına Rozetler, Instagram Mağaza ve Markalı İçerik Araçları gibi çeşitli araçları kullanıma sunmuştu.

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