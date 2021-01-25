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Instagram “Profesyonel Pano”yu duyurdu
Instagram, işletme hesapları ve influencerlar için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulama Profesyonel Pano özelliği ile kullanıcıları “Performansını Takip Et”, “Gelişmelerden Haberdar Ol” ve “İşletmeni Büyüt” gibi seçeneklerle karşılaşıyor.
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Popüler sosyal medya platformu, bir süredir işletme ve içerik üreticisi hesaplarına daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla yeni özellikler geliştiriyor. Uygulama şimdi de Profesyonel Pano adlı özelliğini duyurdu.
Yeni kontrol paneli, Instagram’ı profesyonel olarak kullanan herkes tarafından kullanılabilecek. Yani özellik, profesyonel içerik oluşturuculara ve işletme hesaplarına açık olacak.
Instagram üzerinden içerik oluşturucular, markalı içerik ortaklıkları ve diğer para kazanma özellikleri için kısa yollara ulaşabilecek.
Instagram tarafından tanıtılan Profesyonel Pano; performans ölçümü, profesyonel araçları keşfetme ve kullanma ve eğitici bilgilere erişme için merkezi bir konum görevi görüyor.
İşletme ve içerik üreticilerini tek bir yerden destekleyen Profesyonel Pano, Performansını Takip Et, Gelişmelerden Haberdar Ol ve İşletmeni Büyüt isimli üç ana bölümden oluşuyor.
Performansını Takip Et ile hesabınızın performansına göre son 30 günlük istatistikleri ve trendleri görüntülenebiliyor. İşletmeni Büyüt bölümünde ise işletmelerin alışveriş özellikleri, içerik üreticileri içinse Rozetler gibi araçların kontrolü sağlanıyor. Son olarak Gelişmelerden Haberdar Ol kısmında ise Instagram üzerinden yer alan eğitici kaynaklardan efektif bir şekilde nasıl yararlanılabileceği öğretiliyor.
Küçük işletme ve içerik üreticilerini desteklemeye önem veren Instagram, 2020’de işletme ve içerik üreticilerinin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak adına Rozetler, Instagram Mağaza ve Markalı İçerik Araçları gibi çeşitli araçları kullanıma sunmuştu.
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Genel
Trafik sigortası fiyatları belli oldu
2021 yılında araç gruplarına ve illere göre uygulanacak trafik sigortası fiyatları belli oldu. Buna göre, en yüksek primi İstanbul’da hasarlı sürücüler ödeyecek.
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Yeni yılla birlikte trafik sigortası fiyatları belli oldu. Trafik sigortası fiyatları araç gruplarına ve illere göre değişim gösteriyor. Sigorta şirketleri ocak ayından itibaren primlerini her ay yüzde 1 arttıracaklar.
2017 yılından itibaren trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi ve il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı.
Sigortacılar, kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyorlar. Sigorta şirketlerinin trafik sigortasına uygulayacakları fiyat artışlarını da Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yayımladığı genelge ile 2021 yılı ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 oranında artırılacak.
Trafik sigortası primleri sürücünün hasar geçmişine göre belirleniyor, çok hasar yapanın sigorta primi yüksek, hasarsız sürücünün ise düşük oluyor. Fiyatlar, ‘hasarsızlık kademesi’ adı altında 7 basamaktan oluşan sisteme göre belirleniyor. 4. kademe, prim artırım ve indirimi içermeyen, ilk kez trafiğe çıkacak olanların kademesi.
Buna göre 2021’de otomobillerde en yüksek primi 4 bin 65 lira ile İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Otomobillerde en düşük primi 327 lira ile 7. kademedeki hasarsız sürücüler ödeyecek. Minibüslerde en yüksek primi 7.142 lira İstanbul‘da, 1. kademedeki sürücüler öderken motosikletlerde ise en yüksek prim 1.657 lira, en düşük ise 327 lira.
Trafik sigortası primini en düşük ödeyecek iller ise Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Muğla, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Ardahan, Kilis, Osmaniye’deki sürücüler olarak belirlenmiş.
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Spotify, YouTuber David Dobrik’in sesli kitap kayıtlarına ev sahipliği yapıyor
Spotify, ses hedeflerini geliştiriyor. Bünyesine podcast‘ler ve müzikler dışında sesli kitap seçeneğini de barındırıyor. Bu seçenek daha önce de uygulamada bulunuyordu. Fakat artık, YouTuber David Dobrik ve aktris Hilary Swank‘ın sesli kitap kayıtları da uygulamada mevcut.
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Spotify sesli kitap hedeflerinde ilerliyor
Şirket, yalnızca uygulamada bulunan dokuz sesli kitabın yayınlanmasıyla sesli kitap deneylerini ilerlettiğini duyurdu. Uygulamada yayınladığı bu kitapların tamamının, kamu malı olmasının yanında, sesli kitaplar birçok kullanıcıya daha hızlı ulaşacak. Kamu malı olan eserler arasında, Mary Shelley‘nin Frankenstein‘ını anlatan David Dobrik ; Forest Whitaker , Frederick Douglass‘ın Amerikalı bir Köle olan Frederick Douglass’ın Yaşamı Anlatısı’nı okuyarak ; ve Hilary Swank, Kate Chopin’in Uyanış’ı anlatılıyor. Bunun yanında uygulama, Sitting with the Classics adlı bir ses dizisi yayınlıyor. Yayınlanan bu ses dizisi, Harvard profesörü Glenda Carpio’nun modern bir dinleyici için hikayelerin tarihlerini ve anlatılarını açıkladığı bir gösteri.
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Bilindiği üzere uygulama, sesli kitap üzerine birçok denemede bulundu. Şirket ilk olarak, birçok hayranı ve okuyucusu olan, Harry Potter serisinin Felsefe Taşı bölümünü yayınlamak için, JK Rowling‘in Wizarding Worl ile ortaklık kurmuştu. Haftalık olarak yayınlanan bölümlerde, serinin birçok oyuncusu yer aldı ( Daniel Radcliffe, Dakota Fanning, Claudia Kim ve David Beckham). Yayınlanan bu seri ne yazık ki artık Spotify’da bulunmuyor. Şirket bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.
- J. K. Rowling: Harry Potter adlı fantastik roman serisinin yazarı. Rowling’in Harry Potter serisi tüm dünyada 400 milyon kopya satarak hem kitabı hem de yazarını büyük bir üne kavuşturdu. Türkiye’de basımı Yapı Kredi Yayınları tarafından yapılmıştır. Romanlar, son derece büyük bir ilgiyle okundu ve bir anda çok satan kitapların başına yükseldi. Rowling ise kitap yazarak dolar milyarderi olan ilk yazar ve Birleşik Krallık’ın en zengin kadını unvanlarını elde etti.
Sesli kitapları takip etme kararı, özellikle şirketin kamu malı çalışmalarla başlaması nedeniyle, Spotify’ın bunları lisanslamak için ödeme yapması gerekmediği gerçeği göz önüne alındığında bu durum biraz ilginç. Bu durum, şirket için daha düşük riskli bir yatırım ve bazı analistlerin müşterilere hisse senetlerini satmalarını tavsiye etmeye başladıkları için podcasting çabalarının yüksek getiri getirdiğini görmedikleri göz önüne alındığında buna ihtiyaç duyulabilir.
Şirketin bünyesine katacağı birçok eser var. Özellikle kamu malı olan bu eserler birçok kullanıcı ve okuyucuya ulaşacağında şirketin bu konudaki yatırımları artacak gibi duruyor. Bunun yanında kullanıcılar özellikle gelecek yeni eserleri merakla bekliyor. Şirketin hangi kitapları bünyesine alacağı ise merak konusu.
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Windows 10 21H1, yeni sızıntıya göre küçük çaplı olacak
Windows 10 işletim sisteminin yeni özellik güncellemesi 21H1, daha önceden de belirttiğimiz üzere küçük çaplı bir güncelleme olacak. Ancak bu sefer sisteme gelen yeni bir yamayla birlikte yeni güncelleme hakkında bu konuda kanıt da bulunmuş gibi duruyor. Yine de Microsoft tarafından gelecek onayı beklemek ve bu bilgileri kesin olarak almamak gerektiğini vurgulamakta fayda var.
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Bahsedilen kanıt Bleeping Computer’ın tespit ettiği üzere Deskmodder.de tarafından Ocak 2021 KB4598291 toplu güncelleme ön izlemesinin yüklenmesiyle birlikte bulundu. Bu versiyon ise Windows Insider kanalına geçen hafta gelmişti. Dolayısıyla hala test aşamasında olduğunu söyleyebiliriz.
Versiyon üzerinde bazı gezinmeler yaptığında ise Deskmodder; Kayıt Defteri kısmında “Microsoft-Windows-21H1Enablement-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~0.0.0.0” isimli bir aktifleştirme alanı keşfetti.
Bu keşif, 2021 ilk yarısında gelmesi beklenen güncellemenin; aynı Ekim 2020 güncellemesinde olduğu gibi bir aktifleştirme kısmıyla harekete geçirilebileceğini bize gösteriyor. Yani daha kısacası güncellemeyle gelecek olan küçük değişiklikler, bilgisayarlarda hali hazırda yüklenmiş durumdalar. Güncelleme yayınlanma zamanına geldiği zaman ise sadece aktifleştirme butonu kullanılarak bu işlem yapılacak. Dolayısıyla büyük bir indirme işlemi yapılması gibi bir durum oluşmayacak.
Microsoft açısından bu şekildeki art arda güncellemelerin küçük değişiklikler barındırması pek de alışıldık bir şey değil. Önceleri firmadan gördüğümüz stratejide gelen büyük güncellemelerin ardından küçük güncellemeler sunulması tercih ediliyordu. Ancak yine hatırlayacağınız üzere bu sene bu stratejide değişime gidildi çünkü muhtemelen büyük değişiklikleri tam hazırlayabilmek için daha çok zaman harcanmak isteniyor.
Şunun da altını çizmemiz gerekiyor ki; Mayıs 2020 ve sonraki güncellemeye sahip olan kullanıcılar daha kolay bir şekilde yeni güncellemeyi kurabilecekler. 2020 öncesi bir Windows 10 versiyonuna sahip olanlar ise gerekli temele sahip olmayacaklarından 21H1 için indirme yapmaları gerekecek.
Son olarak güncellemenin ve aktifleştirme anahtarının test aşamasında görülmelerinin 21H1 güncellemesini Nisan, hatta Mart gibi yakın bir zamanda görebileceğimiz anlamına gelebileceğinin iletildiğini de belirtelim.
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Instagram “Profesyonel Pano”yu duyurdu
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