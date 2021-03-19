Instagram, platformun çocuklara özel bir versiyonunu geliştiriyor!

Instagram, 7’den 70’e birçok insanın severek kullandığı bir platform. Hatta, her ne kadar platformun resmi kurallarına uymasa da, 7 yaşından küçüklerin de yaygın bir şekilde uygulamayı kullandığı bir sır değil. Instagram’ın platformu temiz tutma çabalarına rağmen, hala çocuklar için zararlı olabilecek birçok içerik barındırdığı da bir gerçek. Görünüşe göre, bu durumun farkında olan şirket bu konuda harekete geçiyor. Öyle ki, firma uygulamanın çocuklara özel bir versiyonu geliştirmeye başladı bile…

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Instagram, çocuklara özel bir uygulama yapıyor

Aslında, her şey Instagram’ı bünyesinde barındıran Facebook’un ebeveynlerden aldığı şikayetlerle başladı. Uzun süredir platformlarının çocuklar üzerindeki mental ve diğer kötü etkileri yüzünden eleştirilen şirket, konuya yepyeni bir perspektiften yaklaşmaya karar verdi. Zira, Amerikan teknoloji devi, görünüşe göre çareyi çocuklar için yepyeni bir platform oluşturmakta buldu. Instagram’ın Ürün Başkanı Vishal Shah konuyla ilgili ” Çocuklar ve gençler bizim önceliğimiz. Hatta, onlarla ilgili konuları öncelik listelerimizin başında gelen H1’e ekledik.” şeklinde konuştu. Dahası, BuzzFeed’in ulaştığı şirket içi konuşmada Shah’ın “Instagram’ın 13 yaş ve altındaki kullanıcılar için güvenli bir versiyonunu geliştireceğiz.” sözleri bu çocuk versiyonunun varlığını doğrular nitelikteydi.

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Projeyi YouTube Kids’in arkasındaki isim yönetecek

Instagram, görünüşe göre bu yeni platforma gerçekten de önem veriyor. Çünkü, projenin başında olacak isimler hiç de hafife alınacak cinsten değil. İlk olarak, Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri’nin projeyle bizzat ilgileneceğini belirtelim. Bunun yanında, Mosseri’ye destek olarak Youtube Kids’in başarısının mimarı Pavni Diwanji yer alacak. Tabi, her ne kadar güçlü isimlerle projeyi destelemek mantıklı gözükse de, bu başarıyı garantilemiyor. Haberi yorumlayan uzmanlar, bu çocuk uygulamasının ebeveynler tarafında ters tepebileceğine ve tepki çekebileceğine dikkat çekiyor. Bu yöndeki yorumlarının gerekçesi ise çok açık. Uzmanlar endişelerini “Bazı ebeveynlerin bunu platformu çocuklar için güvenli hale getirmenin aksine, onları daha bağımlı yapmaya yönelik bir hamle şeklinde yorumlaması olası.” diye özetliyor. Açıkçası, kulağa çok da ihtimal dışı gelmiyor bu yorum. Bakalım, aileler bu çocuk Instagram’ını nasıl karşılayacak…

Kaynak: BusinessInsider, BuzzFeed