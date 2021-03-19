Uygulama
Instagram, platformun çocuklara özel bir versiyonunu geliştiriyor!
Instagram, 7’den 70’e birçok insanın severek kullandığı bir platform. Hatta, her ne kadar platformun resmi kurallarına uymasa da, 7 yaşından küçüklerin de yaygın bir şekilde uygulamayı kullandığı bir sır değil. Instagram’ın platformu temiz tutma çabalarına rağmen, hala çocuklar için zararlı olabilecek birçok içerik barındırdığı da bir gerçek. Görünüşe göre, bu durumun farkında olan şirket bu konuda harekete geçiyor. Öyle ki, firma uygulamanın çocuklara özel bir versiyonu geliştirmeye başladı bile…
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Instagram, çocuklara özel bir uygulama yapıyor
Aslında, her şey Instagram’ı bünyesinde barındıran Facebook’un ebeveynlerden aldığı şikayetlerle başladı. Uzun süredir platformlarının çocuklar üzerindeki mental ve diğer kötü etkileri yüzünden eleştirilen şirket, konuya yepyeni bir perspektiften yaklaşmaya karar verdi. Zira, Amerikan teknoloji devi, görünüşe göre çareyi çocuklar için yepyeni bir platform oluşturmakta buldu. Instagram’ın Ürün Başkanı Vishal Shah konuyla ilgili ” Çocuklar ve gençler bizim önceliğimiz. Hatta, onlarla ilgili konuları öncelik listelerimizin başında gelen H1’e ekledik.” şeklinde konuştu. Dahası, BuzzFeed’in ulaştığı şirket içi konuşmada Shah’ın “Instagram’ın 13 yaş ve altındaki kullanıcılar için güvenli bir versiyonunu geliştireceğiz.” sözleri bu çocuk versiyonunun varlığını doğrular nitelikteydi.
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Projeyi YouTube Kids’in arkasındaki isim yönetecek
Instagram, görünüşe göre bu yeni platforma gerçekten de önem veriyor. Çünkü, projenin başında olacak isimler hiç de hafife alınacak cinsten değil. İlk olarak, Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri’nin projeyle bizzat ilgileneceğini belirtelim. Bunun yanında, Mosseri’ye destek olarak Youtube Kids’in başarısının mimarı Pavni Diwanji yer alacak. Tabi, her ne kadar güçlü isimlerle projeyi destelemek mantıklı gözükse de, bu başarıyı garantilemiyor. Haberi yorumlayan uzmanlar, bu çocuk uygulamasının ebeveynler tarafında ters tepebileceğine ve tepki çekebileceğine dikkat çekiyor. Bu yöndeki yorumlarının gerekçesi ise çok açık. Uzmanlar endişelerini “Bazı ebeveynlerin bunu platformu çocuklar için güvenli hale getirmenin aksine, onları daha bağımlı yapmaya yönelik bir hamle şeklinde yorumlaması olası.” diye özetliyor. Açıkçası, kulağa çok da ihtimal dışı gelmiyor bu yorum. Bakalım, aileler bu çocuk Instagram’ını nasıl karşılayacak…
Kaynak: BusinessInsider, BuzzFeed
Genel
YouTube, telif konusunda içerik üreticilerinin işini kolaylaştırıyor
YouTube, milyarların severek vakit geçirdiği bir platform. Ancak, birçok kişi için de aynı zamanda bir gelir kapısı. YouTube, bugün platforma içerik üreterek gelir elde eden bu kişiler için güzel bir haber verdi. Öyle ki, dijital yayın devi, içerik üreticilerinin en büyük dertlerinden olan telif konusunda işleri kolaylaştıracak bir adım atıyor…
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Youtube, videoyu yayımlamadan telif hakkı için kontrol etmeyi mümkün kılıyor
Eğer siz de bir YouTube içerik üreticisiyseniz, telif hakkı ile ilgili sorunlarla karşılaşmış olmanız kuvvetle muhtemel. Bildiğiniz üzere, videonuzda telif hakkı ihlal eden herhangi bir öğe varsa, bundan haberdar olduğunuzda genelde videoyu çoktan yayımlamış oluyorsunuz. Çünkü, süreç genelde birinin videonuza “copyright strike (telif ihlali)” atması şeklinde işliyor. Ancak görünüşe göre, YouTube bu sorunu kökünden çözüyor.
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Bugün bir Twitter kullanıcısın bildirdiğine göre, platformun yükleme sayfasına yeni bir özellik geldi. Bu özelliğin amacı ise yüklenen videoları olası telif sorunları için kontrol etmek. YouTube’un telif sorunlarını kontrol etmek için uzun yıllardır kullanmakta olduğu ContentID yazılımından güç alan özellik, içerik üreticilerinin işini kolaylaştırmayı hedefliyor. Özelliğin çalışma prensibi ise çok basit. Algoritma içeriğinizi kontrol ediyor ve telif sorunu oluşturabilecek bir konu varsa size haber veriyor. Yani, YouTuber’ların sıkılıkla karşılaştığı “copyright strike” sorununun sonu geliyor diyebilir. En azından teoride. Çünkü, özellik daha çok yeni olduğu için henüz sorunsuz değil. Dahası, bu sistem şimdilik sadece platformun web sayfasında mevcut. Tabi, belki de bu yeni sistemin olası en büyük sıkıntısından da bahsetmeden geçmek olmaz. Özellik henüz sadece kendi bulduğu telif sorunları için çalışıyor. Başka bir deyişle, birilerin hala videonuzu telif konusunda şikayet (copyright strike) etmesi mümkün. Bakalım, dijital yayın devi ilerde bu konuda bir geliştirme yapacak mı…
Kaynak: MobileSyrup, 9To5Google
Uygulama
Huawei Petal Search için geri bildirimde bulunan kullanıcılar, çeşitli ödüller kazanabilecek
Huawei, geçtiğimiz yılın yaz aylarında kullanıma sunduğu mobil arama motoru Petal Search’ü geliştirmek için; kullanıcılarından gelen geri bildirimleri dikkate alıyor. Kullanıcılara daha iyi arama deneyimi sunmayı hedefleyen Huawei, Petal Search’ü geliştirmeye devam ederken de; kullanıcı memnuniyetini ön planda tutmayı amaçlıyor. Petal Search’ün gelişebilmesi için geri bildirimde bulunan kullanıcılar, hem arama motorunun gelişmesine katkıda bulunuyor; hem de Huawei’den çeşitli hediyeler kazanabiliyor.
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Petal Search için en çok katkıda bulunan kullanıcılar, çeşitli ödüller kazanabilecek!
4 Nisan 2021 tarihine kadar Huawei’nin arama motoru Petal Search uygulamasında geri bildirim kanalı üzerinden en fazla miktarda geçerli geri bildirim gönderen kullanıcılar ödül kazanma şansı yakalayabiliyor. Kullanıcılar, önerilerini, tasarım ile ilgili düşüncelerini, hatta ve hatta beğenmediği noktaları belirtmek konusunda da özgürler. Bunlara ek olarak; sorunlar, geliştirilmesi istenen eksiklikler gibi daha birçok konu ile ilgili geri bildirimde bulunan Petal Search kullanıcıları, 4 adet Uzay Grisi renkte Huawei MediaPad T3 10, 3 adet Grafit Siyahı renkte Huawei Watch GT 2e, 12 adet Huawei Band 4 veya 7 adet Huawei Watch Fit kazanma fırsatı yakalıyor.
Ödülleri nasıl kazanabilirsiniz
Geçerli geri bildirimler belirlendikten sonra en fazla geçerli geri bildirimde bulunan ve kazanan katılımcılar; yarışma bittikten sonra bir kampanya sayfası aracılığıyla duyurulacak. Huawei tarafından belirtildiği kadarıyla, kullanıcıların verdiği geri bildirimlerin geçerli olabilmesi için; geri bildirim verilen konu veya sorunla ilgili açıklamanın anlaşılır bir şekilde yazılması gerekiyor. Bu nedenle, önce geri bildirim verilen konunun belirtilip; sonrasında ise açıklama yapılması gerekiyor. Buna ek olarak geri bildirim verilen konuyla ilgili ekran görüntüsü veya ekran kaydı eklemek de kullanıcıların yararına olacaktır.
Uygulama
Clubhouse, kendi influencer’larını yaratmak istiyor
Clubhouse, son zamanların tartışmasız bir şekilde en iyi çıkış yapan sosyal medya platformu. Ancak, uygulama artık ilk zamanlardaki gibi rakipsiz değil. Twitter’ın ‘Spaces’ özelliği ve Facebook’un benzer bir uygulama geliştirdiği haberleri platformu endişelendirmiş olacak ki, şirket pazardaki yerini sağlamlaştırmak adına hamleler yapmaya başladı bile. Görünüşe göre, Clubhouse’un bu hamlelerin ilki sosyal medya ağlarının olmazsa olmazı influencerlar…
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Clubhouse, kendi influncer’larını kendi programıyla yetiştirecek
Popüler sosyal medya ağı, geçtiğimiz günlerde haftalık yaptığı gündem toplantılara bir yenisini daha ekledi. Bu haftanın toplantısının belki de en dikkat çeken açıklaması ise platformun yeni influencer programıydı. Özetle, “Clubhouse Creators First” isimli bu programı uygulamanın kendi ‘influencer eğitim kursu’ şeklinde tanımlayabiliriz. Program, ilk etapta 20 kişiye eğitim verecek. Bunun yanında, Clubhouse, bu “influencer adayları’na” gerekli materyalleri de temin edecek.
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Peki programa başvuru süreci nasıl işleyecek? Öncelikle, yukarda da söylediğimiz gibi, program şu an için sadece 20 kişiye açık; çok kısıtlı kapasitede olduğunu tekrar belirtelim. Tabi, bu şansınız yok demek anlamına gelmiyor. İlk olarak yapmanız gereken, şu link üzerinden başvuru formunu doldurmak. Bundan sonra ise tek yapmanız gereken başvuruların kapanış tarihi 31 Mart 2021 tarihine kadar beklemek. Firma, sonuçların bu tarihten sonra henüz kesin olmayan bir tarihte açıklanacağını ifade ediyor. Bunun yanında, başvuru şartlarıyla ilgili dikkat çeken bir detay ise firmanın şu an hangi sosyal medya platformunda (TikTok, Instagram vb.) aktif olduğunuzu bilmek istemesi. Clubhouse, bu bilgiyi büyük ihtimalle her influencer’ın eğitimi için ayrı strateji hazırlamak amacıyla kullanacak. Son olarak, firmanın bu hafta açıkladığı diğer bir yeniliğin de artık profil linkinizi paylaşmak için rehberinizi uygulamaya açmanıza. gerek olmadığını belirtelim. Ayrıca, eğer daha önce rehberinizi uygulamayla paylaştıysanız, firmaya ulaşıp bunu silmelerini talep edebilirsiniz.
Kaynak: Gizmodo, BusinessInsider
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