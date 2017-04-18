Instagram’ın Kaydedilen Gönderileri Pinterest Benzeri Koleksiyonlarda Gösterilecek

Geçen Aralık ayında Instagram’a diğer kullanıcıların paylaştığı gönderileri favori olarak kaydedebilme seçeneği getirilmişti.

Instagram’da yer alan gönderilerin sağ alt tarafında bulunan kaydet tuşuna dokunarak bu gönderileri kaydedebiliyorsunuz. Kaydettiğiniz içerik sizden başka kimseye gösterilmiyor. Bugünden itibaren kaydettiğiniz fotoğrafları daha organize şekilde görebileceksiniz.

Pinterest benzeri kategoriler ile kaydettiğiniz gönderileri özel koleksiyonlar yapıp bu koleksiyonlar içerisine ekleyebileceksiniz. Kaydettiğiniz görseller gizli kalmaya devam edece ve yine bir tek size gösterilecek.

Platform yakında bu koleksiyonları diğer kullanıcılar ile paylaşma özelliği getirerek Pinterest’in en sevilen özelliğini getirebilir. Facebook’un daha önce başka platformlardan özellikleri birebir olarak kendi ürünlerine getirdiğini görmüştük. Yapılan açıklamaya göre kullanıcıların %46’sı bir şeyleri kaydediyor.