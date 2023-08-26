Sosyal medya devi Instagram, mesajı görüp görmediğinizi karşı tarafa gösteren “Görüldü” durumunu gizlemeyi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu geliştirme, Instagram kullanıcıları için gizlilik alanında yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Alessandro Paluzzi adlı bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsüne göre, gelecekte kullanıcılar, gönderilen mesajları görüntülemelerine rağmen “Görüldü” durumunu devre dışı bırakabilecekler. İşte yeni özelliğin detayları!



Instagram, Mesaj Görüldü Durumunu Gizlemek İçin Yeni Özellik Üzerinde Çalışıyor!

Şu anda Instagram’da bir mesajı görüntülediğinizde, konuşma dizisinin alt kısmında “Görüldü” ifadesi yer alıyor. Ancak Instagram’ın yeni özelliği sayesinde kullanıcılar, bu görüldü durumunu devre dışı bırakabilecekler. Böylece kullanıcılar mesajları, gönderen kişinin haberi olmadan okuyabilecekler.

Etkinlik Durumları devre dışı bırakılsa bile, görüldü durumu aslında kullanıcının çevrimiçi olduğunu ortaya çıkarabiliyor. Görüldü durumu, bir mesajın alıcı tarafından görüntülenmesinden bu yana ne kadar süre geçtiğini gösterirken, Etkinlik Durumu ise bir kullanıcının en son ne zaman aktif olduğunu belirtiyor. Bu da gizlilik açısından önemli bir konuydu.

Instagram her geçen gün yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Instagram, bir grup kullanıcıyı aynı anda etiketleme özelliğini test etmeye başlamıştı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Hikayeler’de birden fazla kişiyi etiketlerken daha hızlı ve pratik bir deneyim yaşayabilecekler.

Ayrıca, Instagram’ın Meta tarafından yönetiliyor olmasıyla beraber, ödeme yapan kullanıcıların içeriklerini gösteren bir Meta Onaylı içerik akışı üzerinde de çalıştığı biliniyor. Bunun yanı sıra, bilinmeyen kişilerden gelen mesaj taleplerinin yalnızca metin formatında desteklendiği bir güncelleme de yapıldı.

Bizler de sosyal medya devinin güncellemelerini yakından takip ediyoruz. Özellikle gizlilik konusunda atılan bu adım, gerçekten birçok kullanıcının beklediği bir şeydi. Umuyoruz ki özellik yakın zamanda herkesin kullanımına sunulur.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Instagram’ın yeni gizlilik özelliğini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!